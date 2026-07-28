Prețurile minime au rămas la fel ca în ziua precedentă, însă ele variază în funcție de ora și locul din care șoferii alimentează, astfel că la stațiile Lukoil din București, motorina se vinde marți dimineață cu 10,18 lei/l, potrivit datelor analizate de pe site-ul peco-online.ro.

Comparativ cu ziua precedentă, majoritatea rețelelor de benzinării au operat noi majorări de preț atât la benzină, cât și la motorină.

Cât costă benzina în București, marți, 28 iulie 2026

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Cel mai mic preț al benzinei standard din București este astăzi de 9,06 lei/litru, fiind practicat de stațiile Petrom și Socar, la fel ca în ziua precedentă.

Și OMV menține costul de ieri al carburantului, respectiv 9,12 lei/litru.

În schimb, Rompetrol a majorat prețul benzinei, marți, 28 iulie 2026, la 9,15 lei/l, față de 9,08 lei/l, cât era ieri (o creștere de 0,07 lei).

Și stațiile Mol au mărit costul carburantului la 9,15 lei/l, de la 9,12 lei/l (o majorare de 0,03 lei).

De asemenea, benzina se găsește în creștere și la Lukoil, la prețul de 9,24 lei/l, de la 9,09 lei/l, costul din ziua precedentă (o majorare de 0,15 lei/l).

În principalele orașe din România, cel mai mic preț la benzina standard este de 9,03 lei/litru în Timișoara, la fel ca ieri. În București, Cluj-Napoca, Iași și Constanța, prețul minim este de 9,06 lei/litru, la fel ca în ziua precedentă.

Cât costă motorina în București, marți, 28 iulie 2026

Cel mai mic preț al motorinei standard din București este de 9,92 lei/litru, la fel ca ieri, fiind practicat de stațiile Petrom.

Socar a ieftinit ușor carburantul astăzi, la 9,92 lei/l de la 9,94 lei/l, cât era luni (o diferență de 0,02 lei).

În schimb, Rompetrol a mărit ușor costul motorinei, la 9,98 lei/l, comparativ cu 9,97 lei/litru, cât costa în ziua precedentă (o creștere de 0,01 lei).

Stațiile OMV mențin prețul constant și vând carburantul marți, 28 iulie 2026, cu 9,98 lei/l.

La fel și stațiile Mol comercializează motorina cu 9,98 lei/l, la fel ca în ziua precedentă.

Lukoil este singura stație din București unde motorina sare de pragul de 10 lei și se vinde cu 10,18 lei/l, de la 9,98 lei/litru, costul de ieri (o majorare de 0,20 lei). Acesta este un nou maxim istoric în stațiile Lukoil, înregistrat luni seara. Precedentul record era de 10,14 lei/litru, înregistrat la începutul lunii aprilie.

Raportat pe orașe, cel mai mic preț al motorinei standard este de 9,88 lei/litru, la fel ca ieri, în Timișoara. În Cluj-Napoca, costul s-a mărit ușor la 9,89 lei/l, în comparație cu 9,88 lei/l, în ziua precedentă (o majorare de 0,01 lei). În București, Iași și Constanța, prețul minim este de 9,92 lei/litru, atât cât era și luni.

Prețurile sunt orientative și pot varia în funcție de stație, ora actualizării și localitate. Datele trebuie verificate înainte de alimentare, mai ales în zilele în care operatorii schimbă tarifele de la o oră la alta.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, marți, 28 iulie 2026

Cea mai ieftină benzină standard din România costă azi 8,65 lei/litru, la fel ca ieri, și se găsește la o stație Petromar din Alexandria, județul Teleorman.

În cazul motorinei standard, cel mai mic preț din țară este de 9,14 lei/litru, fiind afișat de o stație Gazprom.

Prețurile combustibililor au înregistrat o creștere semnificativă în martie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar România este a doua țară din Uniunea Europeană la aceste scumpiri, a anunțat recent Eurostat.