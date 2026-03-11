Centrul și munca pe care urmează să o facem aici vor tripla șansele animalelor salvate de a fi adoptate. Acestea nu doar vor primi atenția medicală de care au mare nevoie în cele mai multe cazuri, dar vor avea timp și spațiu, să nu mai vorbim de personal specializat, care să îi ajute să se recupereze complet. Asta dorim să facem și la adăposturile noastre de acum, însă spațiul pe care îl avem la dispoziție este mai restrâns. 

Odată ce vom deschide PawzUp, nu vom mai fi nevoiți să cerem ajutorul altor persoane în mod constant, pentru a putea lăsa animalele în foster, după o operație, de exemplu. Am avea tot ceea ce ne trebuie într-un singur loc. 

Asta, și încă un element important: prezența voluntarilor pentru a ajuta animalele să se adapteze, să fie pregatite pentru adoptie. Această parte este deseori omisă deoarece resursele sunt limitate, iar procesul de reabilitare rămâne să fie făcut de către noii stăpâni ai câinilor, din confortul propriilor locuințe. 

Cu această ocazie, dorim să transmitem aprecierea noastră față de toate persoanele minunate care au fost dispuse să adopte animale aflate la nevoie, câini care au fost abuzați atât de rău încât au avut nevoie de mult ajutor din partea unei familii, de timp, răbdare și consecvență. Rezultatul în aceste cazuri ne încălzește inimile, dar ne lasă și un gust amar întrucât ne-am fi dorit să putem ajuta chiar mai mult și să le oferim acestor câini tot ceea ce le trebuie pentru a se recupera cât mai bine. 

Deschiderea centrului PawzUp va face fix acest lucru: ne va ajuta câinii să își revină cât mai bine și să fie pregatiti pentru adoptie! 

Voluntari la PawzUp

Centrul PawzUp va fi deschis vizitatorilor și voluntarilor

Am mai discutat de voluntari și în alte contexte. În ceea ce privește centrul, voluntarii vor putea să se implice la orice nivel, de la îngrijirea de bază a animalelor la sarcini administrative și ajutor pe lângă cabinetul veterinar. 

Să presupunem că avem resursele și spațiul necesare. În acest caz, putem reabilita cainii aflati in grija noastra și putem contribui la a-i ajuta să aibă încredere in oameni. 

Luand in considerare ceea ce ne-au transmis cei care ne-au adoptat cățeii, mulți dintre câinii care au ajuns în familii iubitoare au avut nevoie de luni de zile pentru a se adapta la anumite situații, cum ar fi să locuiască în aceeași casă cu copii, să stea pe lângă bărbați, pe lângă persoane care țin în mâini obiecte în formă de băț, să treacă pe stradă pe lângă alți câini sau pur și simplu să îi simtă prin preajmă. Această lipsă de încredere pronunțată vine din abuzuri suportate o perioadă lungă de timp și indică exact ceea ce li s-a întâmplat.  

Prin urmare, deși apreciem toată munca depusă de familiile adoptive în a-i face pe cățeii noștri să se simtă confortabil în noile lor case, ne-ar plăcea să putem face mai mult pentru toți cei implicați – pentru ca animalele noastre să poată pleca spre casele lor permanente pregatite, după ce și-au putut depăși deja fricile.

Acesta este un lucru esențial pe care voluntarii îl pot face: să le acorde cainilor noștri timpul și răbdarea de care au nevoie pentru a începe să se simtă confortabil în preajma oamenilor, astfel crescându-le șansele de a fi adoptați. Procesul nu este unul fix, dar fiecare voluntar care lucrează cu un cățel trebuie să observe exact nevoile reale ale animalului și să vină cu un plan pentru a-l scoate din zona de frică și neîncredere.   

Zilele vizitatorilor

Un alt lucru pe care intenționăm să îl facem la PawzUp este să organizăm zilele vizitatorilor, unde oamenii din comunitate și din localități învecinate pot veni să petreacă o zi alături de cățeii noștri. Dincolo de oportunitatea extraordinară pentru animalele noastre de a socializa, este și o modalitate bună pentru vizitatorii noștri să creeze legături și, de ce nu, chiar să îi adopte!  

Desigur, câini care vor putea interacționa cu oamenii direct în cadrul acestor vizite sunt dintre cei care au nevoie de un proces de reabilitare mai puțin complex și care au nevoie doar de puțin ajutor în a începe să aibă încredere în oameni din nou. Chiar și așa, și ei vor beneficia de pe urma întâlnirilor cu oamenii în situații care nu le pun viețile în pericol, spre deosebire de situațiile în care s-au aflat până atunci.  

Ceea ce avem în plan să facem la PawzUp este fără precedent în zona noastră si în țară. Avem de gând să le oferim tuturor câinilor salvați toate resursele de care au nevoie pentru a ajunge în siguranță în brațele iubitoare ale noilor lor familii. Și vom face aceste lucruri cu ajutorul oamenilor care împărtășesc aceeași dragoste și dedicare pentru prietenii noștri cu patru lăbuțe! 

Sursa foto: pawzup.ro

