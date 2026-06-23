În cât timp sunt gata vasele

Cele mai multe mașini de spălat vase moderne au programe rapide care durează sub 55 de minute. În unele cazuri, pentru vase puțin murdare, ciclul poate coborî chiar la 20–30 de minute. Asta înseamnă că poți avea farfurii și pahare curate chiar înainte să se termine filmul sau înainte să vină musafirii.

Când merită să alegi programul rapid

Ciclul scurt nu este pentru orice situație, dar este foarte eficient atunci când:

ai vase ușor murdare (de exemplu, de la micul dejun sau gustări)

ai nevoie rapidă de farfurii sau pahare curate

folosești mașina de mai multe ori pe zi

În aceste cazuri, nu doar că economisești timp, dar poți reduce și consumul de apă și energie comparativ cu programele lungi.

Secretul unui rezultat bun: detergentul potrivit

Mulți cred că programele rapide nu spală la fel de bine. În realitate, rezultatul depinde foarte mult de detergentul folosit. Capsulele Fairy Miracle, de exemplu, sunt concepute special pentru a funcționa eficient chiar și în cicluri scurte de 30 de minute. Acestea au o tehnologie cu cinci compartimente de gel, fiecare cu rolul său în procesul de curățare. Cele cinci compartimente cu gel combat eficient grăsimea și murdăria, lăsând vasele strălucitoare și uscate imediat după terminarea programului, datorită tehnologiei de uscare rapidă. Cu alte cuvinte, nu trebuie să alegi între rapid și eficient – le poți avea pe ambele.

Micile trucuri care fac diferența

Indiferent de programul ales, modul în care folosești mașina contează:

nu o supraîncărca

așază vasele astfel încât apa să ajungă peste tot

curăță periodic filtrul

Aceste lucruri simple pot îmbunătăți semnificativ rezultatele.

De ce este tot mai popular ciclul scurt

Pe scurt, ciclul rapid devine din ce în ce mai folosit pentru că răspunde perfect unui stil de viață aglomerat: vrei rapid, eficient și fără risipă. În combinație cu detergenți moderni, precum capsulele Fairy Miracle, acesta poate deveni o soluție practică pentru zi de zi, fie că e vorba de o masă rapidă sau de pregătirea pentru musafiri.

Foto: Youtil

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