Trump a făcut totul pentru a transforma aniversarea într-o celebrare a propriei persoane

Această „Zi a Independenței” deosebită, la 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență la Philadelphia (est), care a marcat ruperea celor treisprezece colonii de Coroana britanică, coincide cu o val de căldură sufocantă în estul Statelor Unite.

La Washington, temperaturile se apropie de 37 °C, iar, combinată cu umiditatea aerului, temperatura resimțită ar putea ajunge la aproximativ 43 °C. Tradiționala paradă de 4 iulie, programată sâmbătă dimineață în capitală, a fost anulată.

Această caniculă este departe de a-l descuraja sau de a-i schimba planurile președintelui american, care a făcut totul pentru a transforma această aniversare a Statelor Unite într-o celebrare a propriei persoane.

Cel mai lung discurs și cel mai mare foc de artificii din lume

Donald Trump urmează să țină sâmbătă seara (începând cu ora 01:45 GMT duminică) un miting politic cu aer de campanie electorală pe imensa esplanadă verde a National Mall, în inima capitalei, înaintea a ceea ce el promovează drept cel mai mare spectacol de artificii din lume – 850.000 de rachete timp de 40 de minute!

El a promis „un discurs cu adevărat lung”, în ciuda căldurii, precum și survoluri aeriene și fanfare militare care vor interpreta muzică patriotică, piese clasice americane, precum și „playlistul” său.

Președintele Donald Trump ține un discurs la Muntele Rushmore pentru a marca cea de-a 250-a aniversare a Americii, în ajunul Zilei Independenței
Președintele Donald Trump ține un discurs la Muntele Rushmore pentru a marca cea de-a 250-a aniversare a Americii, în ajunul Zilei Independenței, Foto: Getty Images

Trump se prezintă drept apărător al unei identități americane aflate în pericol

În toată capitala, numeroși trecători purtau pe haine culorile sau stelele steagului american.

Patrick Thompson, un profesor din Alexandria, în apropierea capitalei, a declarat pentru AFP că va sărbători Ziua Independenței împreună cu familia, cu tradiționalul grătar, dar că nu dorește să-și ducă cei doi copii adolescenți la ceremoniile oficiale de la Washington.

„Este minunat să trăim această a 250-a aniversare”, explică el pentru AFP, dar „de ce trebuie ca aceasta să poarte amprenta lui Trump?”.

Loselie Weber, care a ajuns în Statele Unite la vârsta de 7 ani, a venit însă special din Texas (sud) pentru acest eveniment. „Sunt foarte recunoscătoare că am avut privilegiul de a trăi aici și pentru libertățile pe care mi le-a oferit acest lucru”, spune ea.

„Să te gândești că au trecut 250 de ani și că oamenii din această țară nu trăiesc într-o libertate adevărată, este puțin dezamăgitor”, consideră, la rândul ei, Melissa Pate, o psihoterapeută din Atlanta (sud-est), deplângând „climatul politic actual”.

Președintele SUA vede o renaștere a comunismului în țară

În ajunul zilei naționale de vineri, la poalele emblematicului Munte Rushmore, Donald Trump a afirmat că identitatea americană suferă o „nouă ofensivă” venită din partea „radicalilor și extremiștilor”.

Într-un discurs ultrapatriotic, el a exaltat „miracolul” american și i-a lăudat pe patru dintre predecesorii săi, ale căror chipuri sculptate în granit se înălțau deasupra lui – George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln și Theodore Roosevelt.

Asta înainte de a avertiza asupra „unei resurgențe a amenințării comuniste pe teritoriul nostru”.

O retorică pe care o repetă insistent în perspectiva alegerilor cruciale de la jumătatea mandatului din noiembrie, după o serie de victorii ale candidaților din aripa stângă a Partidului Democrat în cadrul primarilor. Republicanii se tem că impopularitatea președintelui le va costa controlul asupra Congresului.

Statele Unite sărbătoresc 250 de ani de existență. Trump promite „un discurs cu adevărat lung” și cel mai mare spectacol de artificii din lume
Foto: Profimedia

61% dintre americani consideră că Statele Unite nu se ridică la înălțimea idealurilor

New York găzduiește o paradă de vele în prezența vicepreședintelui JD Vance, care a ținut un discurs în care i-a denunțat pe detractorii Statelor Unite.

La Philadelphia, s-au format cozi încă de dimineață devreme în fața celebrului „Clopot al Libertății” și a Independence Hall, locul unde a fost semnată Declarația de Independență.

Sunt programate, de asemenea, concerte de la Boston până la Los Angeles.

În momentul în care țara comemorează două secole și jumătate de triumfuri și tragedii, de sclavie și libertate, de război civil și războaie mondiale, un sondaj recent realizat de Universitatea Quinnipiac arată că 61% dintre americani consideră că Statele Unite nu se ridică la înălțimea idealurilor enunțate în Declarația de Independență din 1776.

Între admirație și furie: cum au transformat politicile lui Donald Trump percepția globală asupra SUA

La împlinirea a 250 de ani de la fondarea SUA, percepția aliaților și adversarilor este profund marcată de imprevizibilitatea lui Donald Trump, oscilând între admirație, furie și îngrijorare.

În timp ce China privește America cu o amestec de fascinație pentru bogăția sa și respingere din cauza taxelor vamale sau a populismului intern, manifestându-și dorința de a prelua conducerea globală, Mexicul resimte o furie profundă cauzată de retorica agresivă a lui Trump, care a catalogat cartelurile drept organizații teroriste și a presat autoritățile locale să accepte trupe americane.

Pe de altă parte, aliații europeni din NATO, reuniți la summituri cheie, privesc Washingtonul cu o alertă maximă și surpriză față de deciziile sale impetuoase, încercând să își reconfirme angajamentele de securitate (precum Articolul 5) într-o epocă în care sprijinul american tradițional nu mai este considerat o certitudine absolută.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
WOW! Frumoasă, naturală, elegantă și...misterioasă! Cum arată și cu ce se ocupă Eva, soția lui Kelemen Hunor. E cu 19 ani mai tânără decât politicianul, iar ce s-a aflat despre ea i-a lăsat înmărmuriți pe toți
Viva.ro
WOW! Frumoasă, naturală, elegantă și...misterioasă! Cum arată și cu ce se ocupă Eva, soția lui Kelemen Hunor. E cu 19 ani mai tânără decât politicianul, iar ce s-a aflat despre ea i-a lăsat înmărmuriți pe toți
„Cu două degete, mi-a coborât de la gât pe piept și...” În spatele ușilor închise. Mărturiile victimelor lui Cristian Pomohaci. Ce a povestit o tânără
Unica.ro
„Cu două degete, mi-a coborât de la gât pe piept și...” În spatele ușilor închise. Mărturiile victimelor lui Cristian Pomohaci. Ce a povestit o tânără
Adrian Nartea și soția lui, la un pas de divorț. Ce a dezvăluit actorul despre problemele din căsnicia lui: „Neajunsuri neexplicate și neexprimate din lipsă de timp și…”
Elle.ro
Adrian Nartea și soția lui, la un pas de divorț. Ce a dezvăluit actorul despre problemele din căsnicia lui: „Neajunsuri neexplicate și neexprimate din lipsă de timp și…”
gsp
Interzis minorilor! Dua Lipa a îmbrăcat tricoul lui Napoli, apoi s-a fotografiat complet goală în cadă: „Raiul pe Pământ”
GSP.RO
Interzis minorilor! Dua Lipa a îmbrăcat tricoul lui Napoli, apoi s-a fotografiat complet goală în cadă: „Raiul pe Pământ”
Momentul care a provocat hohote de râs la cununia lui Juan Bauza cu Francesca Simionescu
GSP.RO
Momentul care a provocat hohote de râs la cununia lui Juan Bauza cu Francesca Simionescu
Parteneri
Gata, s-a întâmplat acum, a făcut-o și pe asta! Gestul uriaș de ultimă oră al lui Ilie Bolojan, despre care vorbește toată țara! Moment cu greutate
Libertateapentrufemei.ro
Gata, s-a întâmplat acum, a făcut-o și pe asta! Gestul uriaș de ultimă oră al lui Ilie Bolojan, despre care vorbește toată țara! Moment cu greutate
Ce este „Ozempicul natural” despre care vorbește toată lumea? Poate ajuta la reglarea glicemiei și colesterolului și îți poate susține silueta, dar există un detaliu important, foarte important
Avantaje.ro
Ce este „Ozempicul natural” despre care vorbește toată lumea? Poate ajuta la reglarea glicemiei și colesterolului și îți poate susține silueta, dar există un detaliu important, foarte important
Jorge a publicat imaginile din vacanță, dar toți s-au uitat la soția lui! Ramona Prodea, spectaculoasă în costum de baie
Tvmania.ro
Jorge a publicat imaginile din vacanță, dar toți s-au uitat la soția lui! Ramona Prodea, spectaculoasă în costum de baie

Știri România

România poate avea un nou Guvern la finalul acestei luni, dar fără USR, anunță un lider PSD: „Tind să cred că va fi PSD-PNL-UDMR”
Politică 13:36
România poate avea un nou Guvern la finalul acestei luni, dar fără USR, anunță un lider PSD: „Tind să cred că va fi PSD-PNL-UDMR”
PNL anunță că e gata să voteze un guvern minoritar PSD cu Grindeanu prim-ministru, dar pune condiții dure. Siegfried Mureșan: „Angajamentul clar și ferm, în scris”
Exclusiv Interviu
Politică 03 iul.
PNL anunță că e gata să voteze un guvern minoritar PSD cu Grindeanu prim-ministru, dar pune condiții dure. Siegfried Mureșan: „Angajamentul clar și ferm, în scris”
Parteneri
Sute de turiști, filmați pe ascuns în camere de hotel. Imaginile intime erau vândute apoi pe Telegram
Adevarul.ro
Sute de turiști, filmați pe ascuns în camere de hotel. Imaginile intime erau vândute apoi pe Telegram
Două transferuri de senzație la FCSB: „Luni îi vom prezenta!”
Fanatik.ro
Două transferuri de senzație la FCSB: „Luni îi vom prezenta!”
50% mai ieftin, GLM-5.2 schimbă piața securității cibernetice. Ce înseamnă pentru bugetele de apărare ale companiilor
Financiarul.ro
50% mai ieftin, GLM-5.2 schimbă piața securității cibernetice. Ce înseamnă pentru bugetele de apărare ale companiilor
Parteneri
Lily-Rose Depp, fiica lui Johnny Depp & Vanessa Paradis, și iubita ei, 070 Shake, ipostaze romantice în Paris. Cum au fost surprinse de paparazzi. FOTO
Elle.ro
Lily-Rose Depp, fiica lui Johnny Depp & Vanessa Paradis, și iubita ei, 070 Shake, ipostaze romantice în Paris. Cum au fost surprinse de paparazzi. FOTO
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Șocată după atacul cu bombă din Monaco! Gestul Mihaelei Rădulescu a generat valuri de comentarii și face înconjurul presei. Ce s-a întâmplat, de fapt
Viva.ro
Șocată după atacul cu bombă din Monaco! Gestul Mihaelei Rădulescu a generat valuri de comentarii și face înconjurul presei. Ce s-a întâmplat, de fapt

Monden

De ce refuză Elena Gheorghe operațiile estetice la aproape 41 de ani. „Spun asta fără să judec...”
Stiri Mondene 17:00
De ce refuză Elena Gheorghe operațiile estetice la aproape 41 de ani. „Spun asta fără să judec…”
Dani Oțil rupe tăcerea despre relația cu Anna Lesko. Confesiunea neașteptată făcută de prezentatorul TV. „ Îmi plăcea, dar nu aveam nicio șansă”
Stiri Mondene 16:05
Dani Oțil rupe tăcerea despre relația cu Anna Lesko. Confesiunea neașteptată făcută de prezentatorul TV. „ Îmi plăcea, dar nu aveam nicio șansă”
Parteneri
Rochia purtată în Sicilia care a pus-o pe Mădălina Ghenea în centrul atenției. Imaginile au făcut înconjurul internetului
TVMania.ro
Rochia purtată în Sicilia care a pus-o pe Mădălina Ghenea în centrul atenției. Imaginile au făcut înconjurul internetului
Scumpirile la pompă îi împing pe români spre mașinile electrice. Înmatriculările au crescut de patru ori
ObservatorNews.ro
Scumpirile la pompă îi împing pe români spre mașinile electrice. Înmatriculările au crescut de patru ori
Nepoata lui Mircea Badea, superbă la absolvire! Rontzi, fotografii cu toată familia și un anunț mare din partea bunicii Mariana Badea
Libertateapentrufemei.ro
Nepoata lui Mircea Badea, superbă la absolvire! Rontzi, fotografii cu toată familia și un anunț mare din partea bunicii Mariana Badea
Parteneri
Aici s-a născut Gigi Becali » Satul care nu mai există și drama ascunsă din spatele patronului FCSB: aruncați din vagoanele de vite în mijlocul Bărăganului
GSP.ro
Aici s-a născut Gigi Becali » Satul care nu mai există și drama ascunsă din spatele patronului FCSB: aruncați din vagoanele de vite în mijlocul Bărăganului
Emma Răducanu a apărut în cârje și alături de noul iubit după retragerea de la Wimbledon
GSP.ro
Emma Răducanu a apărut în cârje și alături de noul iubit după retragerea de la Wimbledon
Parteneri
Greșelile care îți GOLESC portofelul la supermarket. Cum să cheltuiești MAI PUȚIN la cumpărături
Mediafax.ro
Greșelile care îți GOLESC portofelul la supermarket. Cum să cheltuiești MAI PUȚIN la cumpărături
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Armin Nicoară, filmat în timp ce încerca să sărute o altă femeie! Saxofonistul s-a ales cu un val de critici: „Să îți fie jenă!”
Wowbiz.ro
Armin Nicoară, filmat în timp ce încerca să sărute o altă femeie! Saxofonistul s-a ales cu un val de critici: „Să îți fie jenă!”
Promo
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Advertorial
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Codruța Filip și Valentin Sanfira, surprinși din nou împreună. Fanii au crezut că nu văd bine
Wowbiz.ro
Codruța Filip și Valentin Sanfira, surprinși din nou împreună. Fanii au crezut că nu văd bine
Rică Răducanu trece prin clipe grele. A fost internat de urgență
Redactia.ro
Rică Răducanu trece prin clipe grele. A fost internat de urgență
Cine este tânărul găsit fără suflare în apropierea unui lac din Iași! Avea doar 18 ani și dispăruse în urmă cu cinci zile
KanalD.ro
Cine este tânărul găsit fără suflare în apropierea unui lac din Iași! Avea doar 18 ani și dispăruse în urmă cu cinci zile

Politic

România poate avea un nou Guvern la finalul acestei luni, dar fără USR, anunță un lider PSD: „Tind să cred că va fi PSD-PNL-UDMR”
Politică 13:36
România poate avea un nou Guvern la finalul acestei luni, dar fără USR, anunță un lider PSD: „Tind să cred că va fi PSD-PNL-UDMR”
PNL anunță că e gata să voteze un guvern minoritar PSD cu Grindeanu prim-ministru, dar pune condiții dure. Siegfried Mureșan: „Angajamentul clar și ferm, în scris”
Exclusiv Interviu
Politică 03 iul.
PNL anunță că e gata să voteze un guvern minoritar PSD cu Grindeanu prim-ministru, dar pune condiții dure. Siegfried Mureșan: „Angajamentul clar și ferm, în scris”
Parteneri
Giganții străini domină IT-ul ieșean, dar firmele românești le dau lecții de eficiență. Cum arată Top 10 companii din domeniu în 2025
ZiaruldeIasi.ro
Giganții străini domină IT-ul ieșean, dar firmele românești le dau lecții de eficiență. Cum arată Top 10 companii din domeniu în 2025
Promovarea Stelei în SuperLiga, din nou în aer! Ministrul Radu Miruță: „Actualul guvern nu mai poate lua decizia!”
Fanatik.ro
Promovarea Stelei în SuperLiga, din nou în aer! Ministrul Radu Miruță: „Actualul guvern nu mai poate lua decizia!”
Cum afectează tatuajele sistemul imunitar
Spotmedia.ro
Cum afectează tatuajele sistemul imunitar