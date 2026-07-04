Trump a făcut totul pentru a transforma aniversarea într-o celebrare a propriei persoane

Această „Zi a Independenței” deosebită, la 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență la Philadelphia (est), care a marcat ruperea celor treisprezece colonii de Coroana britanică, coincide cu o val de căldură sufocantă în estul Statelor Unite.

La Washington, temperaturile se apropie de 37 °C, iar, combinată cu umiditatea aerului, temperatura resimțită ar putea ajunge la aproximativ 43 °C. Tradiționala paradă de 4 iulie, programată sâmbătă dimineață în capitală, a fost anulată.

Această caniculă este departe de a-l descuraja sau de a-i schimba planurile președintelui american, care a făcut totul pentru a transforma această aniversare a Statelor Unite într-o celebrare a propriei persoane.

Cel mai lung discurs și cel mai mare foc de artificii din lume

Donald Trump urmează să țină sâmbătă seara (începând cu ora 01:45 GMT duminică) un miting politic cu aer de campanie electorală pe imensa esplanadă verde a National Mall, în inima capitalei, înaintea a ceea ce el promovează drept cel mai mare spectacol de artificii din lume – 850.000 de rachete timp de 40 de minute!

El a promis „un discurs cu adevărat lung”, în ciuda căldurii, precum și survoluri aeriene și fanfare militare care vor interpreta muzică patriotică, piese clasice americane, precum și „playlistul” său.

Președintele Donald Trump ține un discurs la Muntele Rushmore pentru a marca cea de-a 250-a aniversare a Americii, în ajunul Zilei Independenței, Foto: Getty Images

Trump se prezintă drept apărător al unei identități americane aflate în pericol

În toată capitala, numeroși trecători purtau pe haine culorile sau stelele steagului american.

Patrick Thompson, un profesor din Alexandria, în apropierea capitalei, a declarat pentru AFP că va sărbători Ziua Independenței împreună cu familia, cu tradiționalul grătar, dar că nu dorește să-și ducă cei doi copii adolescenți la ceremoniile oficiale de la Washington.

„Este minunat să trăim această a 250-a aniversare”, explică el pentru AFP, dar „de ce trebuie ca aceasta să poarte amprenta lui Trump?”.

Loselie Weber, care a ajuns în Statele Unite la vârsta de 7 ani, a venit însă special din Texas (sud) pentru acest eveniment. „Sunt foarte recunoscătoare că am avut privilegiul de a trăi aici și pentru libertățile pe care mi le-a oferit acest lucru”, spune ea.

„Să te gândești că au trecut 250 de ani și că oamenii din această țară nu trăiesc într-o libertate adevărată, este puțin dezamăgitor”, consideră, la rândul ei, Melissa Pate, o psihoterapeută din Atlanta (sud-est), deplângând „climatul politic actual”.

Președintele SUA vede o renaștere a comunismului în țară

În ajunul zilei naționale de vineri, la poalele emblematicului Munte Rushmore, Donald Trump a afirmat că identitatea americană suferă o „nouă ofensivă” venită din partea „radicalilor și extremiștilor”.

Într-un discurs ultrapatriotic, el a exaltat „miracolul” american și i-a lăudat pe patru dintre predecesorii săi, ale căror chipuri sculptate în granit se înălțau deasupra lui – George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln și Theodore Roosevelt.

Asta înainte de a avertiza asupra „unei resurgențe a amenințării comuniste pe teritoriul nostru”.

O retorică pe care o repetă insistent în perspectiva alegerilor cruciale de la jumătatea mandatului din noiembrie, după o serie de victorii ale candidaților din aripa stângă a Partidului Democrat în cadrul primarilor. Republicanii se tem că impopularitatea președintelui le va costa controlul asupra Congresului.

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61% dintre americani consideră că Statele Unite nu se ridică la înălțimea idealurilor

New York găzduiește o paradă de vele în prezența vicepreședintelui JD Vance, care a ținut un discurs în care i-a denunțat pe detractorii Statelor Unite.

La Philadelphia, s-au format cozi încă de dimineață devreme în fața celebrului „Clopot al Libertății” și a Independence Hall, locul unde a fost semnată Declarația de Independență.

Sunt programate, de asemenea, concerte de la Boston până la Los Angeles.

În momentul în care țara comemorează două secole și jumătate de triumfuri și tragedii, de sclavie și libertate, de război civil și războaie mondiale, un sondaj recent realizat de Universitatea Quinnipiac arată că 61% dintre americani consideră că Statele Unite nu se ridică la înălțimea idealurilor enunțate în Declarația de Independență din 1776.

Între admirație și furie: cum au transformat politicile lui Donald Trump percepția globală asupra SUA

La împlinirea a 250 de ani de la fondarea SUA, percepția aliaților și adversarilor este profund marcată de imprevizibilitatea lui Donald Trump, oscilând între admirație, furie și îngrijorare.

În timp ce China privește America cu o amestec de fascinație pentru bogăția sa și respingere din cauza taxelor vamale sau a populismului intern, manifestându-și dorința de a prelua conducerea globală, Mexicul resimte o furie profundă cauzată de retorica agresivă a lui Trump, care a catalogat cartelurile drept organizații teroriste și a presat autoritățile locale să accepte trupe americane.

Pe de altă parte, aliații europeni din NATO, reuniți la summituri cheie, privesc Washingtonul cu o alertă maximă și surpriză față de deciziile sale impetuoase, încercând să își reconfirme angajamentele de securitate (precum Articolul 5) într-o epocă în care sprijinul american tradițional nu mai este considerat o certitudine absolută.