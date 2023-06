Publicitate Copiii care luptă pentru viață: în România, la fiecare 30 de minute se naște un copil prematur De PUBLICITATE,

Distribuie

Un proiect unic în țară îi ajută prin recuperare medicală, care începe chiar din maternitate Micul Erik și-a petrecut primul an din viață aproape în întregime pe patul de spital, în secția de terapie intensivă a Spitalului de Urgență pentru copii „Maria Sklodowska Curie”. Băiețelul suferă de o mutație genetică ce face ca intestinul lui să nu funcționeze normal. Însă Erik are ceva în comun cu alte mii de copii care se nasc în fiecare an în România: este un copil prematur, născut înainte de termen.