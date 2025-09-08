RCA – de ce este atât de important pentru șoferii din România?

Asigurarea de răspundere civilă auto (RCA) este obligatorie pentru toți proprietarii de vehicule înmatriculate în România. Ea are rolul de a proteja victimele accidentelor rutiere, acoperind atât pagubele materiale, cât și vătămările corporale sau decesul provocat unor terțe persoane.Limitele de despăgubire sunt stabilite prin lege și sunt considerabile: până la 1.220.000 de euro pentru pagube materiale și până la 6.070.000 de euro pentru vătămări corporale și deces, pentru fiecare eveniment. Cu alte cuvinte, RCA nu este doar o formalitate, ci o poliță vitală pentru siguranța financiară a tuturor participanților la trafic. România are astăzi peste 9,4 milioane de vehicule înmatriculate, iar piața RCA este una dintre cele mai mari și mai dinamice din Europa Centrală și de Est.

Problemele actuale din achiziția RCA

Chiar dacă RCA este o poliță obligatorie, modul în care șoferii o cumpără a rămas mult timp anevoios. Printre dificultățile cel mai des întâlnite se numără:

  • formulare lungi, cu multe date personale cerute;
  • site-uri care complică procesul și îl fac greoi;
  • timp pierdut pentru compararea manuală a ofertelor;
  • lipsa transparenței atunci când vine vorba de diferențele de preț.
Liderii din teritoriu care ar trebui să dea afară cei mai mulți bugetari. Hibele „reformei” din perspectiva a trei șefi de CJ
Recomandări
Liderii din teritoriu care ar trebui să dea afară cei mai mulți bugetari. Hibele „reformei” din perspectiva a trei șefi de CJ

Pentru un șofer obișnuit, care vrea doar să fie corect asigurat auto aceste obstacole nu fac decât să adauge stres și confuzie.

Soluția: un RCA simplificat, rapid și accesibil

Aici intervine troco.ro, o platformă online românească, gândită special pentru a aduce simplitate și rapiditate în procesul de achiziție a RCA.

Troco.ro promite ceea ce niciun alt calculator RCA nu oferă astăzi în România: ofertare completă în mai puțin de un minut. Practic, șoferii pot introduce câteva date esențiale și primesc imediat toate opțiunile disponibile pe piață.

Avantajele sunt evidente:

  • Rapiditate: ofertele apar în mai puțin de un minut.
  • Date minime: nu este nevoie să introduci zeci de câmpuri personale.
  • Transparență totală: sunt afișate ofertele tuturor asiguratorilor RCA autorizați.
  • Proces digital complet: alegi oferta, plătești online, polița ajunge pe email.
  • Siguranța datelor: informațiile sunt protejate prin sisteme moderne.

Cum arată experiența pentru utilizatori

Un șofer obișnuit poate intra pe troco.ro și, în mai puțin de un minut, să știe exact cât îl costă RCA-ul pentru mașina lui. Nu mai e nevoie să completeze nume, prenume, serie de buletin și alte date personale – procesul este simplificat la maximum.

Prima zi de școală, cu profesorii în stradă. Mii de cadre didactice au plecat spre Palatul Cotroceni: „Viitorul este în clase, nu-l distrugeți cu legi stupide”
Recomandări
Prima zi de școală, cu profesorii în stradă. Mii de cadre didactice au plecat spre Palatul Cotroceni: „Viitorul este în clase, nu-l distrugeți cu legi stupide”

După ce alege oferta potrivită, plata se face online, iar polița este emisă pe loc și trimisă prin email. Astfel, un proces care în trecut putea dura ore întregi se rezolvă acum într-un timp record.

De ce contează viteză și simplitatea astăzi

Într-o perioadă în care prețurile la RCA pot varia considerabil de la un asigurator la altul, fiecare minut economisit și fiecare comparație transparentă contează.

Pentru milioane de șoferi, RCA nu este doar o obligație legală, ci și o cheltuială recurentă. În loc să piardă timp și energie, aceștia pot acum să își rezolve polița rapid, fără drumuri inutile și fără stres.

A avea o mașină înseamnă deja destule responsabilități – între revizii, taxe, impozite și combustibil, simplificarea procesului RCA vine ca o gură de aer proaspăt.

Potrivit pentru toți: persoane fizice și companii

Troco.ro nu este doar pentru șoferii individuali. Platforma este la fel de utilă și pentru companiile care dețin flote auto.

Un manager de flotă care trebuie să își asigura online toate vehiculele poate obține rapid oferte pentru zeci de mașini în câteva minute. În loc de zile întregi pierdute, tot procesul se rezolvă online, transparent și eficient.

La fel, pentru familiile care dețin mai multe mașini, posibilitatea de a le avea pe toate corect asigurate online printr-un singur proces rapid reprezintă un avantaj important.

Apogeul rușinii politice. AUR și partenerii săi au bătut recordul minimului de voturi la o moțiune de cenzură
Recomandări
Apogeul rușinii politice. AUR și partenerii săi au bătut recordul minimului de voturi la o moțiune de cenzură

Impactul în piața de asigurări

Troco.ro nu este doar o platformă comodă pentru utilizatori, ci și un pas important pentru digitalizarea pieței de asigurări din România.

Într-o țară cu peste 9 milioane de vehicule, unde RCA reprezintă o piață de miliarde de euro, faptul că există o soluție care aduce viteză, transparență și siguranță este esențial. Troco.ro arată că tehnologia poate transforma radical un proces birocratic într-o experiență simplă și modernă.

Concluzie

Cu promisiunea clară de ofertare completă în mai puțin de un minut, troco.ro devine cel mai rapid calculator RCA din România și un reper pentru digitalizarea pieței autohtone.

Pentru șoferii care caută o asigurare RCA rapidă și sigură, pentru cei care preferă un RCA online accesibil și pentru cei care își doresc un RCA ieftin, troco.ro este soluția naturală.

Indiferent dacă ești la primul tău RCA sau administrezi o flotă întreagă, platforma face ca procesul de asigura auto să fie mai simplu, mai transparent și mai rapid ca niciodată.

Foto: troco.ro

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
O bancă va dispărea din România. Clienții au fost notificați că nu vor mai funcționa cardurile, conturile și aplicația
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Foarte bronzată, într-o rochie mulată fără mâneci, pantofi de firmă cu toc, aranjată impecabil, Elena Udrea și-a luat fiica de mână și a însoțit-o în prima zi de școală, însă un detaliu nici că a putut trece neobservat la apariția ei. Celelalte mămici au șușotit de cum a intrat în curtea școlii
Viva.ro
Foarte bronzată, într-o rochie mulată fără mâneci, pantofi de firmă cu toc, aranjată impecabil, Elena Udrea și-a luat fiica de mână și a însoțit-o în prima zi de școală, însă un detaliu nici că a putut trece neobservat la apariția ei. Celelalte mămici au șușotit de cum a intrat în curtea școlii
Nici n-a început bine emisiunea la TV, că s-a aflat deja cine a plecat acasă de la Asia Express 2025. Care ar fi primele echipe de vedete care au părăsit competiția
Unica.ro
Nici n-a început bine emisiunea la TV, că s-a aflat deja cine a plecat acasă de la Asia Express 2025. Care ar fi primele echipe de vedete care au părăsit competiția
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat numeroase vedete
Elle.ro
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat numeroase vedete
gsp
Gigi Becali s-a enervat: „Să se învețe minte! Toți trebuie să stea drepți în fața mea”. Decizia luată de patronul FCSB
GSP.RO
Gigi Becali s-a enervat: „Să se învețe minte! Toți trebuie să stea drepți în fața mea”. Decizia luată de patronul FCSB
Ilie Năstase nu s-a putut abține și a comentat, în stilul său caracteristic, transformarea fizică a Serenei Williams
GSP.RO
Ilie Năstase nu s-a putut abține și a comentat, în stilul său caracteristic, transformarea fizică a Serenei Williams
Parteneri
Ce imagine! Elena Udrea, apariție mulată în prima zi de școală! Și-a dus fiica de mână, emoționată și elegantă, ca pe vremuri! Ținuta a întors toate privirile
Libertateapentrufemei.ro
Ce imagine! Elena Udrea, apariție mulată în prima zi de școală! Și-a dus fiica de mână, emoționată și elegantă, ca pe vremuri! Ținuta a întors toate privirile
Daciana Sârbu, primele imagini cu noul iubit, un “Adonis” înalt, zvelt, tânăr și cu tatuaje la vedere. Unde s-a afișat fosta doamnă Ponta, cu un decolteu de infarct, în “rochia răzbunării”
Avantaje.ro
Daciana Sârbu, primele imagini cu noul iubit, un “Adonis” înalt, zvelt, tânăr și cu tatuaje la vedere. Unde s-a afișat fosta doamnă Ponta, cu un decolteu de infarct, în “rochia răzbunării”
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, grădină cu 30 de soiuri de trandafiri și o poveste incredibilă în spate
Tvmania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, grădină cu 30 de soiuri de trandafiri și o poveste incredibilă în spate

Alte știri

Câți bani a dat România Ucrainei de la începutul invaziei ruse și până astăzi, cifre oficiale: aproximativ 0,2% din PIB
Știri România 17:41
Câți bani a dat România Ucrainei de la începutul invaziei ruse și până astăzi, cifre oficiale: aproximativ 0,2% din PIB
Cine se ocupă de Patrimoniul Național al României. Directorul instituției, Oana Zaharia, susținută de PSD, are un „patrimoniu personal” de 27.000 de euro în bijuterii
Exclusiv
Știri România 17:00
Cine se ocupă de Patrimoniul Național al României. Directorul instituției, Oana Zaharia, susținută de PSD, are un „patrimoniu personal” de 27.000 de euro în bijuterii
Parteneri
Rivalul lui Bolojan în PNL, încă o victorie în fața premierului SURSE
Adevarul.ro
Rivalul lui Bolojan în PNL, încă o victorie în fața premierului SURSE
Creșterea TVA la 24%, scenariul care îi îngrozește pe români. Avertismentul specialiștilor: ”Să nu ne jucăm cu focul”
Fanatik.ro
Creșterea TVA la 24%, scenariul care îi îngrozește pe români. Avertismentul specialiștilor: ”Să nu ne jucăm cu focul”
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți
Financiarul.ro
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți

Monden

Reacția Oanei Roman când a văzut cât costă o sticlă de suc de 250 ml, la o terasă. „A luat-o lumea razna definitiv”
Stiri Mondene 17:00
Reacția Oanei Roman când a văzut cât costă o sticlă de suc de 250 ml, la o terasă. „A luat-o lumea razna definitiv”
Ce se va întâmpla în prima ediție MasterChef 2025, sezonul 10. Ștefan Măchiță, inginer aerospațial, le ridică semne de întrebare juraților
Stiri Mondene 16:51
Ce se va întâmpla în prima ediție MasterChef 2025, sezonul 10. Ștefan Măchiță, inginer aerospațial, le ridică semne de întrebare juraților
Parteneri
La 56 de ani, Mariah Carey arată mai bine ca oricând! Cum arată ținuta sumară pe care a purtat-o la VMA 2025 și cu care a atras toate privirile. FOTO
Elle.ro
La 56 de ani, Mariah Carey arată mai bine ca oricând! Cum arată ținuta sumară pe care a purtat-o la VMA 2025 și cu care a atras toate privirile. FOTO
Ce tatuaj și-a făcut Laura Vicol la 50 de ani. „Are tupeu doamna!” Imaginile s-au viralizat pe internet / Foto
Unica.ro
Ce tatuaj și-a făcut Laura Vicol la 50 de ani. „Are tupeu doamna!” Imaginile s-au viralizat pe internet / Foto
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Viva.ro
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Parteneri
Cabiria, fiica marii actrițe Maia Morgenstern, trăiește o poveste de iubire cu un actor român celebru. Diferența dintre ei? 37 de ani! Cine este tatăl copilului ei
TVMania.ro
Cabiria, fiica marii actrițe Maia Morgenstern, trăiește o poveste de iubire cu un actor român celebru. Diferența dintre ei? 37 de ani! Cine este tatăl copilului ei
Tânăr bătut cu bâta şi tăiat cu drujba de rude, la Zărneşti. O fată de 15 ani, implicată în scandal
ObservatorNews.ro
Tânăr bătut cu bâta şi tăiat cu drujba de rude, la Zărneşti. O fată de 15 ani, implicată în scandal
Ce imagine! Elena Udrea, apariție mulată în prima zi de școală! Și-a dus fiica de mână, emoționată și elegantă, ca pe vremuri! Ținuta a întors toate privirile
Libertateapentrufemei.ro
Ce imagine! Elena Udrea, apariție mulată în prima zi de școală! Și-a dus fiica de mână, emoționată și elegantă, ca pe vremuri! Ținuta a întors toate privirile
Parteneri
Pus pe liber de Hagi de la Farul, divorțează după 3 luni de la căsătorie!
GSP.ro
Pus pe liber de Hagi de la Farul, divorțează după 3 luni de la căsătorie!
Carlos Alcaraz s-a întors către Sinner în timpul interviului: „Dumnezeule!”
GSP.ro
Carlos Alcaraz s-a întors către Sinner în timpul interviului: „Dumnezeule!”
Parteneri
Început de an școlar atipic: Protest al sindicatelor din Educație în prima zi de școală / Mii de profesori au pornit în marș spre Cotroceni
Mediafax.ro
Început de an școlar atipic: Protest al sindicatelor din Educație în prima zi de școală / Mii de profesori au pornit în marș spre Cotroceni
Edith, adolescenta din București dispărută de 7 zile, a fost găsită. Unde se afla fata de 14 ani
StirileKanalD.ro
Edith, adolescenta din București dispărută de 7 zile, a fost găsită. Unde se afla fata de 14 ani
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
Wowbiz.ro
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
Promo
Ameliorează durerea de cap instant cu această soluție
Advertorial
Ameliorează durerea de cap instant cu această soluție
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
Wowbiz.ro
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de ani și erau studenți cu planuri mari de viitor. O fată e în stare gravă: "Se ducea la facultate să dea examen"
StirileKanalD.ro
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de ani și erau studenți cu planuri mari de viitor. O fată e în stare gravă: "Se ducea la facultate să dea examen"
Primele declarații ale femeii care și-a pierdut și soțul și fiul în același accident cumplit. Nora sa însărcinată se află în spital: „I-a nenorocit de tot”
KanalD.ro
Primele declarații ale femeii care și-a pierdut și soțul și fiul în același accident cumplit. Nora sa însărcinată se află în spital: „I-a nenorocit de tot”

Politic

Marcel Ciolacu a explicat de ce a cheltuit 65 de miliarde de lei din Fondul de Rezervă al Guvernului când era premier
Politică 15:18
Marcel Ciolacu a explicat de ce a cheltuit 65 de miliarde de lei din Fondul de Rezervă al Guvernului când era premier
Sorin Grindeanu vrea retragerea PSD din coaliție, dacă premierul Ilie Bolojan nu ține cont de propunerile lor
Politică 14:27
Sorin Grindeanu vrea retragerea PSD din coaliție, dacă premierul Ilie Bolojan nu ține cont de propunerile lor
Parteneri
După un an de produs bani ilegal, panoul fantomă de la Universitate a dispărut. Rămâne rușinea PMB, care l-a tolerat acolo
Spotmedia.ro
După un an de produs bani ilegal, panoul fantomă de la Universitate a dispărut. Rămâne rușinea PMB, care l-a tolerat acolo
Povestea lui Ilie Balaci, legenda Universității Craiova. De ce a fost declarat cu cinci zile mai târziu decât data reală a nașterii, 8 septembrie 1956
Fanatik.ro
Povestea lui Ilie Balaci, legenda Universității Craiova. De ce a fost declarat cu cinci zile mai târziu decât data reală a nașterii, 8 septembrie 1956
Nou tratament pentru acnee: plasturele cu microace. În cât timp vindecă
Spotmedia.ro
Nou tratament pentru acnee: plasturele cu microace. În cât timp vindecă