Ce poți produce cu o mașină de brodat industrială?

Lista este mai lungă decât crezi. Cele mai frecvente comenzi comerciale sunt logo-urile pe tricouri polo și cămăși de lucru, pentru că aproape orice firmă cu angajați în teren are nevoie de echipamente personalizate. La fel de căutate sunt șepcile brodate, echipamentele sportive cu nume și numere, prosoapele și halatul de hotel cu monogramă sau emblemele cusute pe uniforme. Unii antreprenori se specializează pe articole de nișă: veșminte bisericești, embleme militare sau personalizări pentru nunți și botezuri.

Ce au în comun toate aceste produse? Cererea e constantă, iar marginea de profit pe bucată e bună, mai ales la serii mici și medii unde concurența cu producătorii mari nu e directă.

Cum decizi dacă ai nevoie de un cap sau de mai multe capete?

Numărul de capete determină câte produse brodezi simultan. O mașină cu un singur cap brodează un articol la un moment dat, iar una cu 4 capete brodează 4 articole identice în paralel, cu același model.

Dacă abia pornești afacerea sau lucrezi mai mult pe comenzi personalizate (fiecare produs e diferit), un singur cap e suficient. Poți face 20-40 de articole pe zi, în funcție de complexitatea modelului. Majoritatea atelierelor mici funcționează cu o mașină cu 1 sau 2 capete și acoperă confortabil comenzile curente.

Când volumul crește și comenzile încep să fie repetitive (de exemplu, 200 de tricouri cu același logo), o mașină cu 4-6 capete reduce timpul de livrare la o fracțiune. La 6 capete, ce produci în 6 ore cu un singur cap se poate face într-o oră.

Mașinile cu 8-12 capete sunt pentru producție industrială, unde lucrezi serii mari zilnic. La acest nivel, investiția e semnificativă, dar se amortizează rapid dacă ai comenzi constante.

Contează dimensiunea suprafeței de brodat?

Da, și contează mai mult decât pare la prima vedere. Suprafața de brodat (determinată de gherghef) stabilește cât de mare poate fi designul pe care îl aplici pe un produs.

Un gherghef de 320x320mm acoperă majoritatea logo-urilor de firmă și a textelor scurte. Pentru broderii pe spate de jachetă, fețe de pernă sau articole decorative mai ample, ai nevoie de gherghefuri de 500x400mm sau chiar 1200x550mm.

Gândește-te la produsele pe care le vei broda cel mai des. Dacă 80% din comenzi sunt logo-uri pe piept, un gherghef standard îți ajunge. Dar dacă vrei să acoperi și broderii mari fără să cumperi altă mașină mai târziu, verifică ce gherghefuri sunt compatibile cu modelul pe care îl alegi.

Happy, Maya sau KRAFFT: Ce le diferențiază pe cele trei branduri?

Cele trei branduri sunt prezente pe piața din România și se adresează unor tipuri diferite de ateliere.

  • Happy Japan este un producător japonez cu gama cea mai largă: de la mașini cu un singur cap (seria HCD3E) până la configurații cu 12 capete (HCR3-1512). Modelele Happy includ braț cilindric pentru brodat pe articole tubulare (mâneci, șosete, genți), laser pentru poziționare, conexiune LAN pentru lucru în rețea și software gratuit WINGS My Editor. Viteza de brodare ajunge la 1000 de împunsături pe minut. Happy este ales de atelierele care au nevoie de versatilitate și de accesorii variate.
  • Maya produce mașini cu 1 până la 8 capete (seria TCL și TH2), cu suprafețe de brodat de la 500x400mm la 1200x550mm. Prețurile sunt vizibile direct pe site (de exemplu, modelul TCL-1501 cu arie de 600x400mm pornește de la 47.499 lei), ceea ce face brandul atractiv pentru antreprenorii care vor transparență la buget. Maya e o alegere frecventă pentru atelierele de volum mediu.
  • KRAFFT oferă modele cu 1 cap și 12 sau 15 ace (KF-MT1201, KF-CT1501H), poziționate ca opțiune de intrare în broderia industrială. Sunt potrivite pentru atelierele care fac pasul de la broderia semi profesională la cea industrială, fără un buget la nivelul mașinilor japoneze. 

Pe Mașini Cusut Brodat găsești mașini de brodat industriale de la toate cele trei branduri, cu specificații detaliate și posibilitatea de a cere ofertă personalizată.

De unde pornești dacă vrei să investești într-o mașină de brodat industrială?

Alegerea mașinii de brodat depinde de trei lucruri: ce produse brodezi, cât de multe pe zi și cât de variate sunt comenzile. Un atelier care lucrează personalizări unice are alte nevoi decât unul care produce serii de 500 de tricouri identice. Investiția în mașina potrivită îți permite să crești treptat, fără să fie nevoie să schimbi echipamentul după câteva luni. 

Pe Mașini Cusut Brodat poți compara modele de la Happy Japan, Maya și KRAFFT, solicita oferte personalizate și primi consultanță pentru configurația care ți se potrivește.

Sursa foto: Shutterstock 

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