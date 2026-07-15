În total, numărul angajaților străini a crescut cu 86.630 de persoane față de luna precedentă și cu 350.163 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Românii, a doua cea mai mare comunitate de angajați străini din Spania

Marocul rămâne țara cu cei mai mulți angajați înregistrați în sistemul de asigurări sociale din Spania, cu peste 422.000 de contribuabili.

Clasamentul angajaților străini în Spania este următorul:

Maroc – peste 422.000 de angajați;

România – 353.974 de angajați;

Columbia – 316.460;

Venezuela – 239.892;

Italia – 223.500;

China – 133.098;

Peru – 122.633;

Ucraina – 84.020.

Datele mai arată că 28,5% dintre angajații străini provin din state membre ale Uniunii Europene, iar românii reprezintă una dintre cele mai importante comunități de lucrători din economia spaniolă.

Numărul angajaților străini a crescut cu peste 11% într-un an

Comparativ cu luna iunie a anului trecut, numărul angajaților străini din Spania a crescut cu 11,31%, un ritm semnificativ mai ridicat decât media generală a ocupării forței de muncă, de 2,8%.

Cea mai spectaculoasă evoluție a fost înregistrată în cazul cetățenilor venezueleni, al căror număr s-a multiplicat de zece ori în ultimul deceniu.

Ministrul spaniol al muncii, Elma Saiz, a evidențiat rolul esențial pe care îl au lucrătorii străini în economia țării.

„Angajații străini susțin sectoare strategice precum îngrijirea persoanelor, agricultura, construcțiile, industria ospitalității, transporturile sau sănătatea, iar acest lucru se reflectă în datele privind ocuparea pe sectoare”, a spus ministrul muncii din Spania.

Potrivit autorităților spaniole, această evoluție are loc în contextul procesului extraordinar de regularizare a imigranților, iar la data de 30 iunie alte 159.097 de persoane erau deja înregistrate în sistemul de asigurări sociale.

În ce domenii lucrează cei mai mulți români și alți angajați străini

Majoritatea lucrătorilor străini din Spania, respectiv 83,4%, sunt angajați în sistemul general, iar 77,3% au contracte de muncă pe perioadă nedeterminată.

Cele mai multe noi angajări rezultate în urma procesului de regularizare au fost înregistrate în:

industria ospitalității – 38.776;

comerț – 20.195;

activități administrative – 19.327;

construcții – 18.310.

În prezent, imigranții reprezintă 15,4% din totalul angajaților din Spania, însă ponderea lor este mult mai ridicată în anumite domenii economice: 31,5% în industria ospitalității; 28,9% în agricultură; 25,9% în construcții; 45,5% în sectorul lucrătorilor casnici.

Totodată, numărul lucrătorilor independenți de origine străină a crescut cu aproape 6.400 în luna iunie, ajungând la 525.478 de persoane, confirmând rolul tot mai important al comunităților de imigranți, inclusiv al românilor, în economia Spaniei.

De altfel, 53.000 de români plecați la muncă în Spania sunt antreprenori de succes și au reușit să cucerească afacerile locale. Concret, românii sunt pe locul doi și în clasamentul antreprenorilor străini din Spania, după comunitatea chineză.

Însă comunitatea românească din Spania, a doua cea mai numeroasă comunitate străină din această țară, s-a redus cu aproape o treime în ultimii 13 ani.

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, aproximativ 609.000 de cetățeni români sunt înregistrați oficial în Spania.

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