Valentin-Alexandru Jucan a explicat pe rețelele de socializare că astfel de derapaje depășesc cu mult granița libertății de exprimare sau a analizelor sportive mai acide. Oficialul s-a arătat profund afectat de limbajul folosit de jurnalist și a subliniat că legislația audiovizualului din România interzice explicit orice formă de incitare la ură și discriminare.

„Am văzut ce a spus Radu Banciu despre jucătorii francezi de culoare. Recunosc: m-a deranjat, și nu doar din postura de vicepreședinte al CNA. Nu vorbim de o opinie sportivă mai tăioasă, ci de fraze care neagă cuiva identitatea pe baza culorii pielii, indiferent unde s-a născut, ce cetățenie are sau ce a realizat. Limbajul folosit ridică suspiciuni clare de discurs rasist și nu se împacă cu legea audiovizualului”, a transmis Valentin-Alexandru Jucan.

Ce a declarat Radu Banciu în emisiunea de la iAMsport

În cadrul emisiunii incriminate, Radu Banciu a susținut o teorie conform căreia fotbaliștii care provin din familii cu origini africane nu pot fi considerați cu adevărat francezi, chiar dacă s-au născut pe teritoriul Franței și dețin documente oficiale de identitate ale acestui stat.

Jurnalistul a afirmat că prezența acestor jucători este legitimă din punct de vedere al regulamentelor sportive, însă le-a negat identitatea națională exclusiv pe criterii rasiale.

Radu Banciu a continuat seria afirmațiilor controversate, susținând că el însuși ar fi „mai francez” decât mulți dintre componenții naționalei pregătite de Didier Deschamps.

În sprijinul acestei afirmații, jurnalistul a susținut, fără a prezenta vreo dovadă concretă, că sportivii de culoare nu ar ști să scrie, să vorbească în limba franceză sau să cunoască istoria și geografia țării pe care o reprezintă.

„Ai voie să pui 11 negri într-o echipă, e legitim. Dar pe de altă parte, ei nu sunt francezi și nu vor fi niciodată. Nu poate să fie taică-tu camerunez și maică-ta algeriancă și tu să te pretinzi francez”, a spus Radu Banciu.

„Da mă, nu sunteți francezi, evident că nu. Noi suntem mai francezi decât voi. Eu, de exemplu, sunt mai francez decât foarte mulți negri din naționala Franței. Ăia nu știu să scrie în limba franceză, nu știu să vorbească în limba franceză, nu știu cultura franceză, geografia și istoria Franței. Ei nu sunt francezi, dar au voie să joace pentru naționala Franței”, a adăugat Radu Banciu.

Realitatea cifrelor

Dincolo de comentariile subiective și acuzațiile lansate în spațiul public de Radu Banciu, datele oficiale ale federației franceze și statisticile demografice prezintă o realitate complet diferită de cea descrisă de jurnalist.

Toți cei 26 de jucători selectați în lotul naționalei Franței pentru Campionatul Mondial sunt cetățeni francezi cu drepturi depline, iar marea majoritate a acestora — mai exact 23 de jucători — sunt născuți și crescuți pe teritoriul Republicii Franceze, fiind produse ale sistemului de educație și ale academiilor de fotbal din Hexagon.

Doar trei membri ai lotului s-au născut în afara granițelor țării, o situație comună în fotbalul modern, care nu le afectează în niciun fel statutul legal de cetățeni francezi sau dreptul de a reprezenta echipa națională.

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