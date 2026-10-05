Cum alegi paleta de farduri potrivită în funcție de culoarea ochilor?

Culoarea ochilor poate fi un punct de plecare foarte bun atunci când îți alegi fardurile, mai ales dacă vrei ca machiajul să scoată privirea în evidență. Anumite nuanțe creează contrast și fac irisul să pară mai intens, în timp ce altele oferă un rezultat discret și armonios. De la tonuri calde pentru ochii albaștri și verzi până la nuanțe metalice sau profunde pentru ochii căprui, există mai multe combinații pe care le poți testa.

Totuși, nu este nevoie să te limitezi la o singură culoare. Subtonul pielii, intensitatea machiajului și ocazia pentru care te pregătești contează la fel de mult. Descoperă cum poți alege o paletă de farduri pornind de la culoarea ochilor și ce nuanțe merită încercate pentru a obține un machiaj care îți pune privirea în valoare.

Observă nuanța dominantă și reflexiile irisului

Privește-ți ochii lângă o fereastră, în lumină naturală, înainte să alegi culorile. Vei identifica mai ușor nuanța dominantă, dar și reflexiile aurii, albăstrui sau verzi care apar în ochii hazel și gri.

Roata culorilor oferă o regulă simplă: tonurile aflate în contrast cu irisul îl fac mai vizibil. De exemplu, cuprul pune în valoare ochii albaștri, movul susține verdele, iar bleumarinul poate scoate în evidență ochii căprui. Pentru un machiaj de zi mizează pe nuanțele neutre, precum bejul, taupe-ul și maroul deschis.

Alege tonuri calde sau reci pentru ochii căprui

Ochii căprui permit multe combinații cromatice când vine vorba de machiaj, de la nuanțe calde și luminoase la accente reci, mai intense. Auriul, bronzul, cuprul și maroul cald evidențiază reflexiile aurii ale irisului. Pentru un contrast mai pronunțat, poți folosi mov închis, roz rece sau bleumarin.

Construiește un machiaj simplu cu bej pe pleoapa mobilă, maro mediu în pliul pleoapei și un accent bronz în centrul acesteia. La o ieșire de seară, aplică un maro închis în colțul extern și păstrează o nuanță luminoasă spre interiorul ochiului.

O selecție bine echilibrată include culori mate pentru definire și finisaje satinate pentru accente. Alege o paletă de farduri cu tonuri neutre, completate de câteva culori reci, pentru a adapta machiajul la diferite ocazii.

Pune în evidență ochii albaștri cu nuanțe arămii

Pentru ochii albaștri, tonurile calde oferă unul dintre cele mai clare contraste. Cuprul, arămiul, teracota, bronzul rozaliu și marourile cu subton roșiatic fac irisul să pară mai luminos. Rozul cald și coraiul funcționează bine în machiajele lejere, potrivite pentru birou sau întâlniri de zi.

Dacă ai subton neutru, alege un maro cald și un fard arămiu cu luciu discret. Pentru subton rece, folosește teracotă estompată sau roz prăfuit, apoi conturează ochiul cu maro închis. Fardul albastru rămâne o opțiune interesantă, mai ales aplicat ca accent pe linia genelor și combinat cu tonuri calde.

Creează contrast pentru ochii verzi cu mov și cupru

Ochii verzi se armonizează cu nuanțele din familia movului și a roșului temperat. Movul cenușiu, roșul închis, cărămiziul și cuprul pot scoate în față verdele irisului, fără să încarce machiajul. Auriul discret și rozul metalizat completează ușor aceste culori.

Începe cu un taupe cald în pliu, aplică un fard roz-auriu pe pleoapa mobilă și folosește maro închis la baza genelor. Pentru o apariție de seară, alege un mov mat în colțul extern și un accent auriu în centrul pleoapei. Verdele poate apărea în cantitate mică, de exemplu pe linia genelor inferioare.

Evidențiază reflexiile ochilor hazel și gri

Ochii hazel schimbă impresia generală în funcție de culorile din jurul lor. Dacă vrei să accentuezi reflexiile verzi, folosește mov, roz rece sau roșu închis. Bronzul și cuprul pun mai bine în valoare tonurile aurii, iar bleumarinul și verdele închis pot evidenția partea căpruie a irisului.

Ochii gri sunt puși în valoare de culori calde și reci. Maroul cald, bronzul și auriul scot la suprafață reflexiile albăstrui. Griul taupe și griul antracit, argintiul și bleumarinul susțin un machiaj mai definit. Pentru zi, combină un bej satinat cu maro moale. Seara, adaugă un gri închis estompat spre colțul extern.

Verifică structura paletei înainte de alegere

O paletă utilă include nuanțe care te ajută să construiești un machiaj complet, nu doar accente atractive vizual. Ca recomandări de bază, urmărește această structură:

Două sau trei culori deschise, pentru bază și colțul intern al ochiului. Câteva tonuri mate medii, potrivite pentru pliul pleoapei și tranziții. Una sau două nuanțe închise, pentru conturarea privirii. Două finisaje satinate sau metalice, aplicate pe pleoapa mobilă. Una sau două culori care creează contrast cu irisul tău.

Dacă te familiarizezi acum cu aplicarea fardurilor, o paletă cu un număr moderat de nuanțe te ajută să vezi mai clar ce culori porți frecvent. Verifică textura, intensitatea culorii și felul în care fardurile se estompează pe piele.

Aplică fardurile în trei pași simpli

Pregătește pleoapa cu o bază de machiaj sau cu un strat fin de corector fixat. Apoi aplică o nuanță medie mată în pliu și estompeaz-o cu o pensulă pufoasă. Continuă cu fardul principal pe pleoapa mobilă, folosind degetul sau o pensulă plată pentru o culoare mai vizibilă.