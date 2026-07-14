Înainte de a cumpăra, gândește-te unde vrei să îl pui. Parchetul autoadeziv se comportă excelent în dormitor, living, hol sau birou, adică în camerele uscate, cu trafic mediu. În bucătărie merge, dacă eviți zonele unde apa stagnează des. Baia este singurul loc unde recomandarea devine prudentă: umiditatea constantă poate slăbi adezivul în timp, așa că, dacă insiști pe baie, alege un model dedicat spațiilor umede și tratează bine îmbinările.

Reușita montajului se decide înainte să lipești prima placă, la pregătirea suprafeței. Adezivul are nevoie de un suport curat, uscat și neted ca să se prindă definitiv. Aspiră praful, șterge urmele de grăsime și lasă podeaua să se usuce complet, pentru că o pată de umezeală rămasă sub placă se transformă mai târziu într-un colț ridicat. Neregularitățile contează la fel de mult: o gresie cu rosturi adânci sau o șapă cu denivelări se vor citi prin folia subțire a plăcii, așa că o gletuire sau o amorsă de nivelare rezolvă problema din start. Măsoară camera și calculează câte plăci îți trebuie, plus un surplus de zece la sută pentru tăieturi și rezerve.

Cu suprafața pregătită, montajul curge repede. Începe dintr-un colț al camerei, de regulă cel mai vizibil, și așază prima placă lipită de perete, respectând un rost mic de dilatare de câțiva milimetri pe margine. Dezlipești folia protectoare, poziționezi placa exact unde o vrei, apoi apeși ferm din centru spre margini ca să scoți aerul de dedesubt. Al doilea rând se pornește decalat față de primul, cu îmbinările în șah, fiindcă acest desen alternat dă un aspect natural și ține plăcile mai stabile. Presează fiecare placă temeinic, cu palma sau cu un rulou, insistând pe îmbinări ca ele să rămână lipite perfect. Plăcile de la margini și cele din jurul țevilor se taie ușor cu un cutter și un liniar, după o măsurare atentă.

Nu toate plăcile sunt la fel, iar diferența se vede în timp. Grosimea și stratul de uzură de deasupra decid cât rezistă modelul la trafic: o placă subțire își face treaba într-un dormitor unde calci desculț, dar într-un hol pe care îl traversezi de douăzeci de ori pe zi se tocește vizibil în câteva sezoane. Contează și finisajul suprafeței, fiindcă unul mat ascunde mai bine urmele și zgârieturile mărunte, în timp ce lucioasele le scot în evidență la fiecare rază de soare. Diferența de preț dintre o variantă ieftină și una bună rămâne mică raportat la câți ani o calci zilnic.

Cele mai multe probleme apar din grabă. O suprafață care pare uscată, dar păstrează umezeală în profunzime, va desprinde plăcile în câteva săptămâni. Praful și grăsimea lăsate pe podea slăbesc lipirea chiar dacă totul arată bine la montaj. Montajul fără măsurători duce la ultimul rând tăiat strâmb și la rosturi inegale care sar în ochi. Iar plăcile presate superficial se ridică la colțuri exact în zonele de trecere, unde talpa le prinde marginea. Fiecare dintre aceste greșeli se evită cu răbdare și cu câteva minute în plus la pregătire.

Odată montat, parchetul autoadeziv cere puțină întreținere. Îl ștergi cu o cârpă bine stoarsă și un detergent neutru, eviți apa multă turnată direct pe podea și pui pâsle sub picioarele mobilei ca să nu zgârii stratul de uzură. Atât. Un montaj făcut cu atenție îți ține pardoseala frumoasă ani buni, fără bătăi de cap.

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