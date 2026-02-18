Cum alegi temperatura de spălare, în funcție de material

În funcție de materialul din care sunt confecționate, piesele vestimentare presupun un anumit mod de curățare. De pe articolul de pe blog, dar și din rândurile de mai jos, poți afla la ce este bine să fii atent. În general, există anumite specificații ale producătorului trecute pe etichetă, însă mulți le trec cu vederea. Este bine să știi că fiecare material are propriul prag de confort, un interval în care se curăță bine, fără să se deterioreze.

Bumbacul suportă, de regulă, temperaturi mai ridicate, dar asta nu înseamnă că are nevoie de ele de fiecare dată. Pentru tricouri, cămăși, lenjerie de pat și prosoape, 30°- 40°C este adesea suficient dacă folosești un detergent bun. 60°C devine util când vrei o igienizare mai serioasă, în special la textile care stau în contact direct cu pielea sau cu umiditatea, cum sunt prosoapele sau lenjeria, dar și când ai pete persistente. Peste acest prag, riscul de micșorare și de uzură crește, iar culorile pot suferi. Cel mai bine ar fi, înainte să bagi hainele la spălat, să arunci o privire ca să vezi dacă există anumite restricții legate de acest proces. 

Când vine vorba de lână, zona sigură este în jurul a 20-30°C, preferabil cu un program dedicat cu centrifugare redusă. Apa fierbinte va face ca lâna să se micșoreze, scrie thespruce.com, așa că mare atenție la acest detaliu. Este de preferat să optați pentru apă rece sau ușor călduță. Mătasea, la rândul ei, preferă temperaturi joase și mișcări line. În mod obișnuit, 20-30°C e intervalul care păstrează luciul și elasticitatea. Dacă eticheta permite spălarea la mașină, programul delicat și un sac de spălare sunt diferența dintre o bluză care arată impecabil și una care capătă un aspect tern.

Materialele sintetice, cum sunt poliesterul, poliamida sau elastanul, par rezistente, dar au propria vulnerabilitate: căldura. La 30-40°C, majoritatea se curăță eficient, iar forma rămâne stabilă. 

De ce trebuie să ții cont

Pe lângă temperatură, un alt criteriu important de care să ții cont este gradul de murdărie. O bluză purtată câteva ore la birou nu are nevoie de același proces ca un tricou după sală sau ca un prosop folosit de mai multe ori. Temperaturile ridicate pot ajuta la îndepărtarea bacteriilor și a grăsimilor, dar eficiența reală vine din combinația dintre timp, acțiunea mecanică a programului și compoziția detergentului. Cu alte cuvinte, uneori un ciclu mai lung la 40°C curăță mai bine decât un ciclu scurt la 60°C.

Și culoarea are un rol major. Pigmenții din hainele închise la culoare sunt mai sensibili la căldură și la detergenți agresivi, iar spălarea repetată la temperaturi mari poate transforma negrul în gri prăfuit. La polul opus, albul poate avea nevoie, ocazional, de temperaturi mai ridicate ca să nu capete nuanța aceea „obosită”, dar și aici trebuie să echilibrezi. Nu uita că prea multă căldură îngălbenește unele fibre, mai ales dacă uscarea e intensă.

Alte recomandări utile ca să ai parte de niște haine impecabile

Un ciclu potrivit de spălare, ales în funcție de țesătură, poate face mai mult decât câteva grade în plus. Pentru haine delicate, mișcările lente și centrifugarea redusă previn deformarea. Pentru bumbac și articole robuste, o centrifugare mai serioasă scurtează timpul de uscare, dar poate șifona mai mult. În această situație, e bine să ții cont de o regulă simplă. Cu cât materialul e mai fin, cu atât îl ajuți mai mult reducând agresivitatea spălării, nu crescând temperatura.

Când vine vorba de pete, este bine să știi că acestea se tratează mai eficient înainte de spălare decât în timpul ei. Iar când vine vorba de încărcarea mașinii, este bine să nu exagerezi cu acest lucru. Dacă înghesui prea mult, hainele nu se mișcă suficient, detergentul nu circulă, iar rezultatul poate fi paradoxal, rufe spălate la temperatură mare, dar care nu arată curate.

Sursa foto: pexels.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Telespectatorii, deranjați de comportamentul concurentei Naba Salem la Survivor România 2026. Au reclamat Antena 1 la CNA
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Uluitor cu cine a fost surprins Marius Calotă, la numai două luni de la moartea Rodicăi Stănoiu. Femeia alături de care a apărut deține o funcție importantă și toți au încremenit când au văzut imaginile
Viva.ro
Uluitor cu cine a fost surprins Marius Calotă, la numai două luni de la moartea Rodicăi Stănoiu. Femeia alături de care a apărut deține o funcție importantă și toți au încremenit când au văzut imaginile
I-au spus „Ilie Sărăcie” și inițial a refuzat să comenteze pe marginea acestei porecle. Acum, premierul Ilie Bolojan reacționează dur: „Cei care fac asta...”
Unica.ro
I-au spus „Ilie Sărăcie” și inițial a refuzat să comenteze pe marginea acestei porecle. Acum, premierul Ilie Bolojan reacționează dur: „Cei care fac asta...”
S-au despărțit în mare secret, însă abia acum s-a aflat de separarea lor! Cele două vedete au avut o relație tumultoasă și marcată de controverse
Elle.ro
S-au despărțit în mare secret, însă abia acum s-a aflat de separarea lor! Cele două vedete au avut o relație tumultoasă și marcată de controverse
gsp
Dezastru pentru Gigi Nețoiu! Merge la tribunal, după ce investiția de 6 milioane de euro a fost distrusă
GSP.RO
Dezastru pentru Gigi Nețoiu! Merge la tribunal, după ce investiția de 6 milioane de euro a fost distrusă
Ilie Dumitrescu, atacat de interlopi în Centrul Vechi. Episod șocant de acum 18 ani: „Am avut pistol la cap, am avut cuțit la gât să-l salvăm”
GSP.RO
Ilie Dumitrescu, atacat de interlopi în Centrul Vechi. Episod șocant de acum 18 ani: „Am avut pistol la cap, am avut cuțit la gât să-l salvăm”
Parteneri
Irina Tănase, apariție neașteptată la 4 ani de la despărțirea de Liviu Dragnea! A rupt tăcerea și a transmis un mesaj exploziv: „Doar naivitatea mea m-a adus în fața acestei situații”
Libertateapentrufemei.ro
Irina Tănase, apariție neașteptată la 4 ani de la despărțirea de Liviu Dragnea! A rupt tăcerea și a transmis un mesaj exploziv: „Doar naivitatea mea m-a adus în fața acestei situații”
Doamne, cât a crescu! Cum arată Lilibet, fiica lui Meghan Markle și a Prințului Harry! E superbă! Imaginea care i-a emoționat pe fani
Avantaje.ro
Doamne, cât a crescu! Cum arată Lilibet, fiica lui Meghan Markle și a Prințului Harry! E superbă! Imaginea care i-a emoționat pe fani
Vila de 1 mil. € a lui Ștefan Bănică: Detaliul din living care i-a rămas Laviniei Pîrva de la Andreea Marin
Tvmania.ro
Vila de 1 mil. € a lui Ștefan Bănică: Detaliul din living care i-a rămas Laviniei Pîrva de la Andreea Marin

Alte știri

Elena Mateescu, șefa ANM, spune că stratul de zăpadă va depăși 50 cm în București. Joi se mai încălzește, sâmbătă vine iar un val de aer rece
Știri România 13:22
Elena Mateescu, șefa ANM, spune că stratul de zăpadă va depăși 50 cm în București. Joi se mai încălzește, sâmbătă vine iar un val de aer rece
Cum arată „garsoniera convenabilă” din sectorul 2 închiriată cu doar 46 de lei pe lună de Primăria Municipiului București
Știri România 13:11
Cum arată „garsoniera convenabilă” din sectorul 2 închiriată cu doar 46 de lei pe lună de Primăria Municipiului București
Parteneri
Confesiunile războinicului care conduce un grup de români în prima linie în Ucraina. „Lasă sechele, nu voi mai fi niciodată un civil normal”
Adevarul.ro
Confesiunile războinicului care conduce un grup de români în prima linie în Ucraina. „Lasă sechele, nu voi mai fi niciodată un civil normal”
Assad Al-Hamlawi, veste fantastică de la LPF! Cu ce se laudă atacantul lui Filipe Coelho
Fanatik.ro
Assad Al-Hamlawi, veste fantastică de la LPF! Cu ce se laudă atacantul lui Filipe Coelho
Apocalipsa AI din Silicon Valley: De ce ar trebui să ascultăm, dar nu să intrăm în panică
Financiarul.ro
Apocalipsa AI din Silicon Valley: De ce ar trebui să ascultăm, dar nu să intrăm în panică
Superliga.ro (P)
Danny Armstrong, scoțianul care a devenit erou în derby-ul României: „Cea mai frumoasă noapte din cariera mea”
Danny Armstrong, scoțianul care a devenit erou în derby-ul României: „Cea mai frumoasă noapte din cariera mea”
Cu ce rămânem după etapa a 27-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 27-a din Superliga
Parteneri
Este îndrăgostită și foarte fericită! Alexandra Stan trăiește o nouă poveste de dragoste. Cine este iubitul artistei și cum au fost surprinși împreună
Elle.ro
Este îndrăgostită și foarte fericită! Alexandra Stan trăiește o nouă poveste de dragoste. Cine este iubitul artistei și cum au fost surprinși împreună
Cel mai nou cuplu din România! Sportivele noastre și-au oficializat relația de Ziua Îndrăgostiților: „Te iubesc, prințesă!”
Unica.ro
Cel mai nou cuplu din România! Sportivele noastre și-au oficializat relația de Ziua Îndrăgostiților: „Te iubesc, prințesă!”
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”
Viva.ro
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”

Monden

Rețeta de pește mănăstiresc grecesc recomandată de Dan Helciug. „Este potrivită pentru Postul Paștelui”
Stiri Mondene 13:11
Rețeta de pește mănăstiresc grecesc recomandată de Dan Helciug. „Este potrivită pentru Postul Paștelui”
Dorian Popa s-a trezit blocat în zăpadă. Cum arată strada din Domnești pe care artistul locuiește
Stiri Mondene 12:35
Dorian Popa s-a trezit blocat în zăpadă. Cum arată strada din Domnești pe care artistul locuiește
Parteneri
Alexia Eram, vizită secretă la Paris! Cum arată soacra Andreei Esca: „Ochii aceia de un albastru irezistibil”. Detaliul care i-a uimit pe fani
TVMania.ro
Alexia Eram, vizită secretă la Paris! Cum arată soacra Andreei Esca: „Ochii aceia de un albastru irezistibil”. Detaliul care i-a uimit pe fani
Prețul curselor ridesharing a sărit în aer. Un drum în București, mai scump decât un zbor în Madrid
ObservatorNews.ro
Prețul curselor ridesharing a sărit în aer. Un drum în București, mai scump decât un zbor în Madrid
România a rămas fără cuvinte! Două dintre cele mai celebre femei din țară formează un cuplu. Da, ai citit bine, se iubesc și nu o ascund! Anunțul a căzut ca un trăsnet
Libertateapentrufemei.ro
România a rămas fără cuvinte! Două dintre cele mai celebre femei din țară formează un cuplu. Da, ai citit bine, se iubesc și nu o ascund! Anunțul a căzut ca un trăsnet
Parteneri
O bustieră de... 1 milion de dolari! O strategie de marketing incredibilă: „De ce se descheie?”
GSP.ro
O bustieră de... 1 milion de dolari! O strategie de marketing incredibilă: „De ce se descheie?”
Campionul României a semnat cu Asia Express! GSP are toate detaliile
GSP.ro
Campionul României a semnat cu Asia Express! GSP are toate detaliile
Parteneri
AEI: Prețul la gaze pentru populație ar putea scădea cu până la 23%, pentru non-casnici, să crească cu 25%, după aplicarea noii scheme de la 1 aprilie
Mediafax.ro
AEI: Prețul la gaze pentru populație ar putea scădea cu până la 23%, pentru non-casnici, să crească cu 25%, după aplicarea noii scheme de la 1 aprilie
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Wowbiz.ro
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
ULTIMA ORĂ Decizie istorică. CCR a luat hotărârea într-un final despre legea pensiilor speciale
Redactia.ro
ULTIMA ORĂ Decizie istorică. CCR a luat hotărârea într-un final despre legea pensiilor speciale
Denisa Alexandra, o suceveancă de 15 ani, a fost dată dispărută la nivel internațional. Unde a fost văzută ultima dată
KanalD.ro
Denisa Alexandra, o suceveancă de 15 ani, a fost dată dispărută la nivel internațional. Unde a fost văzută ultima dată

Politic

Legea tăierii pensiilor speciale ale magistraților e constituțională, a decis CCR. Crește și vârsta de pensionare
BREAKING NEWS
Politică 12:45
Legea tăierii pensiilor speciale ale magistraților e constituțională, a decis CCR. Crește și vârsta de pensionare
CCR a decis cu 6 voturi pentru și 3 contra că al doilea proiect al legii pensiilor magistraților este constituțional, după 5 amânări. Ce înseamnă acest lucru
Politică 12:27
CCR a decis cu 6 voturi pentru și 3 contra că al doilea proiect al legii pensiilor magistraților este constituțional, după 5 amânări. Ce înseamnă acest lucru
Parteneri
Scandal cu sicrie la poartă și live-uri jignitoare pe TikTok între două cunoscute influencerițe. Extorcări de zeci de mii de euro coordonate de la Iași
ZiaruldeIasi.ro
Scandal cu sicrie la poartă și live-uri jignitoare pe TikTok între două cunoscute influencerițe. Extorcări de zeci de mii de euro coordonate de la Iași
Octavian Popescu, sfătuit să plece de la FCSB: „Dacă rămâne, într-un an de zile e terminat!” Târnovanu, out?!
Fanatik.ro
Octavian Popescu, sfătuit să plece de la FCSB: „Dacă rămâne, într-un an de zile e terminat!” Târnovanu, out?!
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată
Spotmedia.ro
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată