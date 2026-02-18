Cum alegi temperatura de spălare, în funcție de material

În funcție de materialul din care sunt confecționate, piesele vestimentare presupun un anumit mod de curățare. De pe articolul de pe blog, dar și din rândurile de mai jos, poți afla la ce este bine să fii atent. În general, există anumite specificații ale producătorului trecute pe etichetă, însă mulți le trec cu vederea. Este bine să știi că fiecare material are propriul prag de confort, un interval în care se curăță bine, fără să se deterioreze.

Bumbacul suportă, de regulă, temperaturi mai ridicate, dar asta nu înseamnă că are nevoie de ele de fiecare dată. Pentru tricouri, cămăși, lenjerie de pat și prosoape, 30°- 40°C este adesea suficient dacă folosești un detergent bun. 60°C devine util când vrei o igienizare mai serioasă, în special la textile care stau în contact direct cu pielea sau cu umiditatea, cum sunt prosoapele sau lenjeria, dar și când ai pete persistente. Peste acest prag, riscul de micșorare și de uzură crește, iar culorile pot suferi. Cel mai bine ar fi, înainte să bagi hainele la spălat, să arunci o privire ca să vezi dacă există anumite restricții legate de acest proces.

Când vine vorba de lână, zona sigură este în jurul a 20-30°C, preferabil cu un program dedicat cu centrifugare redusă. Apa fierbinte va face ca lâna să se micșoreze, scrie thespruce.com, așa că mare atenție la acest detaliu. Este de preferat să optați pentru apă rece sau ușor călduță. Mătasea, la rândul ei, preferă temperaturi joase și mișcări line. În mod obișnuit, 20-30°C e intervalul care păstrează luciul și elasticitatea. Dacă eticheta permite spălarea la mașină, programul delicat și un sac de spălare sunt diferența dintre o bluză care arată impecabil și una care capătă un aspect tern.

Materialele sintetice, cum sunt poliesterul, poliamida sau elastanul, par rezistente, dar au propria vulnerabilitate: căldura. La 30-40°C, majoritatea se curăță eficient, iar forma rămâne stabilă.

De ce trebuie să ții cont

Pe lângă temperatură, un alt criteriu important de care să ții cont este gradul de murdărie. O bluză purtată câteva ore la birou nu are nevoie de același proces ca un tricou după sală sau ca un prosop folosit de mai multe ori. Temperaturile ridicate pot ajuta la îndepărtarea bacteriilor și a grăsimilor, dar eficiența reală vine din combinația dintre timp, acțiunea mecanică a programului și compoziția detergentului. Cu alte cuvinte, uneori un ciclu mai lung la 40°C curăță mai bine decât un ciclu scurt la 60°C.

Și culoarea are un rol major. Pigmenții din hainele închise la culoare sunt mai sensibili la căldură și la detergenți agresivi, iar spălarea repetată la temperaturi mari poate transforma negrul în gri prăfuit. La polul opus, albul poate avea nevoie, ocazional, de temperaturi mai ridicate ca să nu capete nuanța aceea „obosită”, dar și aici trebuie să echilibrezi. Nu uita că prea multă căldură îngălbenește unele fibre, mai ales dacă uscarea e intensă.

Alte recomandări utile ca să ai parte de niște haine impecabile

Un ciclu potrivit de spălare, ales în funcție de țesătură, poate face mai mult decât câteva grade în plus. Pentru haine delicate, mișcările lente și centrifugarea redusă previn deformarea. Pentru bumbac și articole robuste, o centrifugare mai serioasă scurtează timpul de uscare, dar poate șifona mai mult. În această situație, e bine să ții cont de o regulă simplă. Cu cât materialul e mai fin, cu atât îl ajuți mai mult reducând agresivitatea spălării, nu crescând temperatura.

Când vine vorba de pete, este bine să știi că acestea se tratează mai eficient înainte de spălare decât în timpul ei. Iar când vine vorba de încărcarea mașinii, este bine să nu exagerezi cu acest lucru. Dacă înghesui prea mult, hainele nu se mișcă suficient, detergentul nu circulă, iar rezultatul poate fi paradoxal, rufe spălate la temperatură mare, dar care nu arată curate.

Sursa foto: pexels.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE