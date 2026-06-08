Noua emisiune prezentată de Denise Rifai la Antena 1 a atras atenția încă de la primele ediții prin apariția unor personaje inedite. „Scamă” și „Blană”, cele două furnicuțe care aduc umor și ironii în platou, au devenit rapid preferatele publicului. Deși identitatea celor care le dau voce a fost ținută secretă, numele acestora au ieșit acum la iveală.

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„Furnicuțele”, noul format prezentat de Denise Rifai

Denise Rifai a revenit pe micile ecrane cu un proiect diferit față de formatele care au consacrat-o. În cadrul emisiunii „Furnicuțele”, realizatoarea TV îi aduce în fața publicului pe invitați din domenii diverse, de la politică și divertisment până la sport, antreprenoriat și mediul online.

Pe lângă interviurile și discuțiile din platou, emisiunea include și momente de umor susținute de două personaje animate, „Scamă” și „Blană”, care intervin cu glume și comentarii pe parcursul edițiilor.

Încă de la debut, identitatea celor care se află în spatele vocilor a fost păstrată secretă, ceea ce a stârnit numeroase speculații în rândul telespectatorilor.

Cine este Scamă

În spatele personajului „Scamă” se află Emanuel Bighe, actor și comediant cunoscut pentru activitatea sa în zona de stand-up comedy, improvizație și teatru.

Emanuel Bighe a devenit cunoscut unui public mai larg după participarea la emisiunea „iUmor”, unde a ajuns până în fazele finale ale competiției. Stilul său relaxat și umorul spontan l-au ajutat să se remarce în lumea comediei.

De-a lungul timpului, acesta și-a construit o carieră în domeniul divertismentului, iar acum este vocea unuia dintre cele mai apreciate personaje din noul format de la Antena 1.

Cine este Blană

Cel de-al doilea personaj, „Blană”, este interpretat de Dan Frînculescu.

Numele său este cunoscut atât în lumea comediei, cât și în industria publicității. Înainte de a se dedica stand-up-ului, Dan Frînculescu a lucrat mai bine de zece ani în agenții de advertising și a fost implicat în campanii pentru branduri importante.

Ulterior, acesta a ales să se concentreze pe comedie și scriere creativă, devenind unul dintre numele cunoscute din zona stand-up-ului românesc.

Personajele care au atras atenția publicului

Scamă și Blană au devenit rapid o componentă importantă a emisiunii prezentate de Denise Rifai. Comentariile lor ironice și intervențiile neașteptate aduc o notă relaxată într-un format construit în jurul dialogului și al curiozității.

Prezența celor două furnicuțe reprezintă unul dintre elementele care diferențiază emisiunea de alte producții similare și care au contribuit la interesul publicului încă de la primele ediții.

Denise Rifai, într-o nouă ipostază la Antena 1

Cunoscută pentru interviurile directe și întrebările incomode, Denise Rifai a ales de această dată un format care îmbină discuțiile serioase cu momentele de divertisment. Alături de co-prezentatorii Oase și Radu Ciucă, realizatoarea TV încearcă să aducă în fața telespectatorilor un concept diferit, în care informația și umorul se completează reciproc.

Iar misterul din jurul lui Scamă și Blană, care a alimentat curiozitatea publicului timp de mai multe săptămâni, pare să fi fost unul dintre ingredientele care au contribuit la succesul noului proiect. De asemenea, Denise Rifai a recunoscut recent în podcastul lui Cătălin Măruță că salariul de la Antena 1 este mult mai mare decât cel pe care îl avea la Kanal D.

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