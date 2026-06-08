Ilie Bolojan nu a fost convins după consultările cu Eugen Tomac: „Am spus lucrurile direct, fără ocolișuri”

Discuțiile dintre cei doi oficiali, desfășurate la sediul PNL, au fost caracterizate de Ilie Bolojan ca fiind extrem de directe și lipsite de ocolișuri.

Avertismentul lui Ilie Bolojan

Liderul PNL a explicat că realitatea economică și socială impune măsuri dure, imposibil de trecut prin legislativ în lipsa unei majorități clare.

„Am prezentat perspectiva noastră şi anume faptul că un astfel de guvern, care nu se bazează pe o susţinere politică explicită, nu este o soluţie pentru România, neavând practic posibilitatea să continui reformele şi să treacă lucruri dificile de care realitatea pe care o parcurgem are nevoie, pe care România nu le poate evita, fără o susţinere parlamentară”, a spus Ilie Bolojan, președintele PNL. „Un guvern care nu se bazează pe o susţinere explicită nu poate duce la capăt astfel de reforme de care are nevoie România. A fost o întâlnire în care ne-am spus lucrurile direct, fără ocolişuri”, a continuat Ilie Bolojan.

Când își anunță decizia liberalii

Decizia PNL privind susținerea sau respingerea cabinetului Tomac va fi anunțată în zilele următoare, a anunțat Ilie Bolojan.

Astfel, luni, ora 15:00: grupurile parlamentare ale PNL sunt convocate pentru a fi informate cu privire la detaliile discuției cu premierul desemnat. Raportul va fi prezentat de Gabriel Andronache, președintele Senatului și liderul grupului de la Cameră.

Apoi, miercuri sau joi, va fi convocat Biroul Politic Național (BPN) al PNL, structura de conducere care va lua decizia finală de poziționare a partidului.

PNRR și gaura din buget

Dincolo de jocurile politice, întâlnirea dintre Bolojan și Tomac a vizat o listă critică de urgențe economice și administrative pe care viitorul executiv trebuie să le rezolve de urgență.

Absorbția granturilor din PNRR este prioritatea zero, a transmis Ilie Bolojan. Pentru a nu pierde acești bani, Parlamentul trebuie să adopte în regim de urgență nouă legi esențiale, ce conțin reforme pe care România și le-a asumat încă din 2021, dar pe care nu le-a implementat până acum.

S-a discutat despre urgentarea lucrărilor din țară pentru a securiza sumele din granturi. În cazul miilor de localități unde lucrările nu vor putea fi finalizate la timp din cauza specificului local, miza este ca fondurile din împrumuturi să păstreze o pondere importantă.

Agenda a inclus discuții aplicate și despre reducerea cheltuielilor statului, gestionarea deficitelor masive, eficientizarea actului de guvernare și asigurarea unei stabilități reale în economie.

După întâlnirea cu conducerea Partidului Național Liberal, Eugen Tomac a anunțat că pleacă încrezător de la această discuție.

Eugen Tomac, premierul desemnat de președintele Nicușor Dan pe 4 iunie 2026, a început luni, 8 iunie, consultările politice cu formațiunile parlamentare pentru a construi o majoritate capabilă să susțină viitorul Guvern.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE