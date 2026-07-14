Cum arată, pas cu pas, drumul prin proiectul „Calificare și competențe de bază pentru viitor”

Totul începe cu informarea și înscrierea. Afli despre proiect dintr-un anunț, de la o cunoștință sau de pe internet, iar dacă îndeplinești condițiile — vârsta între 18 și 64 de ani, domiciliul sau reședința în județul Teleorman și un nivel scăzut de calificare ori lipsa unei calificări — te poți înscrie în grupul țintă. La înscriere se verifică câteva documente simple, cum ar fi actul de identitate și diploma de studii, pentru a confirma că faci parte din categoria de persoane pe care proiectul le sprijină.

Urmează orientarea în carieră și consilierea profesională. Aceasta nu este o formalitate, ci un sprijin real: discuți cu un consilier despre experiența ta, despre ce ți-ar plăcea să faci și despre ce meserii au căutare. Tot aici primești o broșură de informare și orientare, gândită ca să te ajute să iei o decizie în cunoștință de cauză. Practic, înainte să alegi un curs, înțelegi de ce îl alegi.

A treia etapă este formarea propriu-zisă. Proiectul oferă cursuri de calificare pentru meserii căutate: ajutor de bucătar, lucrător comercial și femeie de serviciu. Pentru o parte dintre participanți există și programe de competențe digitale de bază, fiindcă astăzi chiar și meseriile practice presupun un minim de lucru cu telefonul, cu o casă de marcat sau cu aplicații simple. Cursurile sunt structurate pentru adulți, cu explicații clare și aplicații practice.

La final, există certificarea. După parcurgerea cursului și promovarea evaluării, primești un certificat de calificare recunoscut, care îți atestă competențele. Acest document contează enorm la angajare, pentru că transformă experiența și efortul tău într-o dovadă pe care un angajator o ia în serios. Pentru cei care visează la independență, proiectul oferă și informații despre dezvoltarea unei activități pe cont propriu sau în zona economiei sociale.

Ce e important de reținut este că toate aceste servicii sunt gratuite pentru persoanele eligibile. Nu plătești cursul, nu plătești consilierea, nu plătești certificarea. Costurile sunt acoperite din finanțarea proiectului, tocmai pentru ca lipsa banilor să nu fie un obstacol în calea calificării. Singura „investiție” pe care o faci este timpul și disponibilitatea de a învăța.

Acest parcurs face parte din proiectul „Calificare și competențe de bază pentru viitor”, proiect cofinanțat din Fondul Social European+ prin Programul Educație și Ocupare 2021 – 2027 (cod proiect: 338099). Dacă ți se pare că drumul acesta ți se potrivește, primul pas este la îndemâna ta: completează formularul de înscriere în grupul țintă și lasă restul etapelor să se desfășoare cu sprijinul echipei proiectului. Un drum cu etape clare este întotdeauna mai ușor de parcurs decât unul pe care îl improvizezi singur.

Disclaimer: documentul reflectă exclusiv opinia autorilor și nu reprezintă poziția oficială a Comisiei Europene sau a Guvernului României, care nu sunt responsabile pentru modul în care informațiile din studiu vor fi folosite.

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