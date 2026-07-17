În fond, un vehicul modern este ca un roman clasic de o armonie perfectă sau ca un proiect de inginerie vizionară: o operă complexă unde fiecare soluție tehnică depinde de restul ansamblului. 

Nimic nu e mai enervant decât să comanzi o piesă și să vezi că nu se potrivește. Indiferent că ai mașina în service pentru o defecțiune urgentă sau doar pentru schimbul anual de ulei și filtre, o alegere greșită te lasă pieton câteva zile în plus și îți dă peste cap toate planurile, inclusiv cele financiare.

 Din fericire, piața modernă de piese auto online a simplificat radical acest proces. Ai nevoie doar de un pic de atenție la detalii și de câteva trucuri simple pe care mecanicii experimentați le folocesc în fiecare zi.

  1. 1. Codul VIN: Cele 17 caractere care știu totul despre mașina ta

Codul VIN (Vehicle Identification Number) sau seria de șasiu reprezintă „cartea de identitate” a  mașinii tale. Acest cod alfanumeric de 17 caractere conține date prețioase despre producător, motorizare, anul exact de fabricație și dotările specifice cu care vehiculul a ieșit pe poarta fabricii.

Dacă o linie de design generală ne aduce aminte de silueta unei caroserii conceptuale desenate de Bertone sau Giugiaro, codul VIN este cel care ascunde secretele din spatele formei. Este amprenta unică a proiectului tehnic: spune exact ce suspensie, ce frâne și ce senzori au fost aleși pentru acel exemplar specific. Nu poți împrumuta repere de la o mașină la alta doar pentru că seamănă la exterior (chiar dacă sunt variante facelift). Spre deosebire de o căutare simplă după marcă și model (unde o singură generație se poate produce în zeci de variante diferite de motorizări), căutarea după VIN elimină complet eroarea umană.

Unde găsești codul VIN?

  • În acte: La Rubrica J din certificatul de înmatriculare (talon) sau în Cartea de Identitate a Vehiculului (CIV).
  • Pe mașină: În colțul din stânga jos al parbrizului (vizibil din exterior) sau pe o etichetă din tocul ușii șoferului.

Odată ce ai introdus codul pe un site de piese auto online, algoritmul face toată treaba în locul tău: selectează doar piesele compatibile și le elimină din start pe cele care ți-ar da bătăi de cap la montaj. 

  1. 2. Dilema șoferului (și a portofelului): Piesă originală (OEM) sau Aftermarket?

Odată ce ai identificat piesa corectă folosind codul de șasiu, platformele online îți vor oferi, de regulă, două opțiuni:

  • Piesa originală (OEM): Fabricată de producătorul mărcii sau sub licența sa directă. Garantează compatibilitate absolută și este recomandată pentru mașinile aflate în garanție, elemente de siguranță activă directă (cum sunt componentele sistemelor de direcție și frânare) sau repere complexe de caroserie.
  • Piesa aftermarket (certificată): Produsă de companii independente, dar care respectă specificațiile originale. Este cu 40% până la 70% mai ieftină și vine adesea cu certificări europene de siguranță (TÜV sau CAPA). Reprezintă alegerea ideală pentru revizii curente (filtre, ulei), elemente secundare de caroserie (bare, aripi) și mașini ieșite din garanție.

Mulți șoferi fac greșeala să creadă că dacă fac un mic compromis la o piesă „mai puțin importantă”, nu se întâmplă nimic grav. Mecanica auto nu funcționează așa. Un vehicul este un sistem complet interconectat.

  1. 3. Sfaturi de aur de la mecanici înainte de a plasa comanda

Chiar și cu tehnologia de partea ta, detaliile fizice fac diferența dintre o potrivire perfectă și un retur:

  • Verifică piesa veche montată pe mașină: Înainte de a o arunca, caută codul de fabrică imprimat direct pe ea. De exemplu, pe un senzor ABS poți găsi inscripționat un cod de tipul 0 265 006 012. Căutarea directă după acest cod alfanumeric pe un site de piese auto online te va duce instant la piesa identică. Este o abordare ce amintește de viziunea marilor proiectanți de motoare, cei care tratau fiecare componentă de sub capotă nu ca pe un simplu element utilitar, ci ca pe o structură perfect geometrică, deși ascunsă privirii, asemenea celebrelor concepte semnate de Marcello Gandini.
  • Piesele electrice sunt software, nu doar niște piese: Un senzor sau un modul de confort poate arăta identic la exterior cu cel vechi, dar poate folosi un protocol digital diferit sau o tensiune modificată la un facelift de generație nouă. Verifică mufa, numărul de pini și asigură-te că piesa nouă nu are nevoie de codare suplimentară în computerul mașinii.
  • Profită de suportul tehnic: Dacă nu ești sigur pe selecția ta, marile magazine oferă asistență personalizată. Poți folosi filtrele intuitive de căutare, iar apoi poți trimite seria VIN echipei de specialiști pentru o validare manuală înainte ca piesa să plece spre tine.

O pățanie personală: la un moment dat, am cumpărat un bidon de antigel considerând că o potrivire generală e suficientă. Ajuns la service, mecanicul mi-a recomandat direct să nu îl torn în instalație: compoziția chimică nu respecta standardul exact cerut de constructorul mașinii, riscând să corodeze elementele interne. Din fericire, datorită politicii corecte a magazinului de piese auto online, am putut returna produsul imediat, fără nicio problemă, primind banii înapoi. 

  1. Păstrează ”manuscrisul” original al mașinii tale

Navigând pe o platformă de încredere și aplicând aceste verificări simple, vei economisi timp  și vei avea siguranța că fiecare reparație sau revizie este făcută corect, rapid și la prețul optim.

În definitiv, când cumperi piese direct după codul VIN, nu faci altceva decât să respecți „manuscrisul” tehnic al proiectantului. Este singura metodă prin care te asiguri că fiecare nouă componentă se va integra în textul mecanic al mașinii la fel de natural ca liniile fluide și pline de poezie desenate de Pininfarina, păstrând intactă atât opera originală a inginerilor, cât și siguranța ta la drum.

Sursa foto: https://www.ate-brakes.com/

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
E breaking news-ul lunii în politica românească, doamnelor, domnișoarelor și domnilor! Astăzi, 17.07.2026, Sorin Grindeanu a făcut anunțul pe care nici colegii lui nu se așteptau să-l audă. Într-o mișcare fulger, liderul PSD tocmai a dat o veste importantă
Viva.ro
E breaking news-ul lunii în politica românească, doamnelor, domnișoarelor și domnilor! Astăzi, 17.07.2026, Sorin Grindeanu a făcut anunțul pe care nici colegii lui nu se așteptau să-l audă. Într-o mișcare fulger, liderul PSD tocmai a dat o veste importantă
S-a întâmplat acum 30 de minute și deja au apărut mii de reacții! Tudor Chirilă l-a atacat mai dur ca oricând pe Nicușor Dan! Ce a spus artistul despre șeful statului și despre Sorin Grindeanu i-a surprins pe toți! Mesajele curg
Unica.ro
S-a întâmplat acum 30 de minute și deja au apărut mii de reacții! Tudor Chirilă l-a atacat mai dur ca oricând pe Nicușor Dan! Ce a spus artistul despre șeful statului și despre Sorin Grindeanu i-a surprins pe toți! Mesajele curg
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
Elle.ro
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
gsp
Pălmuit de Bellingham după fluierul final! A urmat o încăierare generală la Anglia - Argentina
GSP.RO
Pălmuit de Bellingham după fluierul final! A urmat o încăierare generală la Anglia - Argentina
Duce scandalul din Anglia - Argentina la următorul nivel! I-a cerut OFICIAL lui Infantino suspendarea a ȘASE jucători
GSP.RO
Duce scandalul din Anglia - Argentina la următorul nivel! I-a cerut OFICIAL lui Infantino suspendarea a ȘASE jucători
Parteneri
Breaking! Cei doi soți din București, dați dispăruți pe Transalpina, au fost găsiți
Libertateapentrufemei.ro
Breaking! Cei doi soți din București, dați dispăruți pe Transalpina, au fost găsiți
O mai știți pe Romica Jurca, cea mai cunoscută doamnă de la Meteo? Azi e pensionară, o doamnă respectată și iubită, dar stai să vezi ce s-a aflat despre fiul ei. Nimeni, dar nimeni nu s-ar fi așteptat la asta. Păcat!
Avantaje.ro
O mai știți pe Romica Jurca, cea mai cunoscută doamnă de la Meteo? Azi e pensionară, o doamnă respectată și iubită, dar stai să vezi ce s-a aflat despre fiul ei. Nimeni, dar nimeni nu s-ar fi așteptat la asta. Păcat!
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Tvmania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate

Știri România

Variantele PNL pentru viitorul prim-ministru. Sighiartău: E greu de realizat un guvern tehnocrat
Interviu
Politică 11:37
Variantele PNL pentru viitorul prim-ministru. Sighiartău: E greu de realizat un guvern tehnocrat
Dezvăluiri despre implicarea lui Nicușor Dan în revolta din PNL. Robert Sighiartău: președintele a participat la întâlniri cu gruparea Veștea
Exclusiv Interviu
Politică 07:00
Dezvăluiri despre implicarea lui Nicușor Dan în revolta din PNL. Robert Sighiartău: președintele a participat la întâlniri cu gruparea Veștea
Parteneri
Cum reușește un fermier din Olt să vândă pepenii de opt ori mai scump decât alți producători
Adevarul.ro
Cum reușește un fermier din Olt să vândă pepenii de opt ori mai scump decât alți producători
Rapid și-a pierdut portarul. Pleacă liber de contract și trebuie plătit încă un an! Exclusiv
Fanatik.ro
Rapid și-a pierdut portarul. Pleacă liber de contract și trebuie plătit încă un an! Exclusiv
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Financiarul.ro
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Parteneri
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
Elle.ro
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda
Viva.ro
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda

Monden

Cum a apărut Marius Elisei, după ce în ultimele luni nu s-a știut nimic despre el. Fostul soț al Oanei Roman a transmis un mesaj
Stiri Mondene 14:00
Cum a apărut Marius Elisei, după ce în ultimele luni nu s-a știut nimic despre el. Fostul soț al Oanei Roman a transmis un mesaj
Alessandra Stoicescu, gazda primului podcast filmat în metrou. Actorul Marius Manole este invitatul ei
Stiri Mondene 13:00
Alessandra Stoicescu, gazda primului podcast filmat în metrou. Actorul Marius Manole este invitatul ei
Parteneri
„De la fetița fără petreceri, la diva din Capri!” Scrisoarea emoționantă scrisă de Ramona Olaru la 37 de ani
TVMania.ro
„De la fetița fără petreceri, la diva din Capri!” Scrisoarea emoționantă scrisă de Ramona Olaru la 37 de ani
Un comandant deconta adidaşi şi tricouri din banii Armatei. Punea militarii să-i zugrăvească şi să-i gătească
ObservatorNews.ro
Un comandant deconta adidaşi şi tricouri din banii Armatei. Punea militarii să-i zugrăvească şi să-i gătească
Detaliul observat de prea puțini oameni. Toate privirile au fost la rochie, dar iată ce poartă Mirabela Grădinaru pe deget... Nicușor Dan a încercat să acopere secretul
Libertateapentrufemei.ro
Detaliul observat de prea puțini oameni. Toate privirile au fost la rochie, dar iată ce poartă Mirabela Grădinaru pe deget... Nicușor Dan a încercat să acopere secretul
Parteneri
Internetul a explodat! Cele mai tari meme-uri după ce Spania a învins-o pe Franța în semifinale » „Dictatorul” Mbappe a devenit bebelușul lui Yamal
GSP.ro
Internetul a explodat! Cele mai tari meme-uri după ce Spania a învins-o pe Franța în semifinale » „Dictatorul” Mbappe a devenit bebelușul lui Yamal
Cauza morții lui Gabi Mureșan: ce a dezvăluit autopsia
GSP.ro
Cauza morții lui Gabi Mureșan: ce a dezvăluit autopsia
Parteneri
ANM anunță un weekend de foc. Caniculă, furtuni și grindină în mai multe zone din țară
Mediafax.ro
ANM anunță un weekend de foc. Caniculă, furtuni și grindină în mai multe zone din țară
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Wowbiz.ro
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Wowbiz.ro
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Mii de romance isi sarbatoresc AZI onomastica!! Ce sa pui in buzunar ca sa iti mearga bine tot anul
Redactia.ro
Mii de romance isi sarbatoresc AZI onomastica!! Ce sa pui in buzunar ca sa iti mearga bine tot anul
Diana, românca de 15 ani dată dispărută în Italia, a fost găsită. Unde se afla adolescenta
KanalD.ro
Diana, românca de 15 ani dată dispărută în Italia, a fost găsită. Unde se afla adolescenta

Politic

Variantele PNL pentru viitorul prim-ministru. Sighiartău: E greu de realizat un guvern tehnocrat
Interviu
Politică 11:37
Variantele PNL pentru viitorul prim-ministru. Sighiartău: E greu de realizat un guvern tehnocrat
Sorin Grindeanu, despre o alianță PSD - AUR: „Nu exclud… Am respect pentru votanți și pentru români”
Politică 09:11
Sorin Grindeanu, despre o alianță PSD – AUR: „Nu exclud… Am respect pentru votanți și pentru români”
Parteneri
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
Ioana Țiriac, ipostază inedită. Cum s-a fotografiat unica fiică a miliardarului Ion Țiriac
Fanatik.ro
Ioana Țiriac, ipostază inedită. Cum s-a fotografiat unica fiică a miliardarului Ion Țiriac
Cea mai bună dietă pentru sănătatea creierului
Spotmedia.ro
Cea mai bună dietă pentru sănătatea creierului