1. Modul de transport: alegerea care îți fixează costul și termenul

Prima decizie, și cea care îți influențează cel mai mult bugetul, este cum aduci marfa. Pe ruta China-România se folosesc trei moduri principale de transport în regim de grupaj, fiecare cu alt echilibru între cost și viteză. Termenele de mai jos sunt door-to-door, de la furnizorul din China până la depozitul tău din România.

Mod transport Termen (door-to-door) Cost relativ Ideal pentru LCL maritim 60-70 zile Cel mai economic Volume mici și medii, fără urgență LCL feroviar 25-30 zile Intermediar Cel mai bun echilibru cost-viteză LCL aerian 8-12 zile Cel mai ridicat Urgențe, mostre, marfă de valoare

Grupajul maritim, sau LCL maritim consolidat, înseamnă că marfa ta împarte un container cu mărfurile altor importatori. Plătești doar spațiul ocupat, calculat în metri cubi, nu containerul întreg. Este soluția standard pentru importatorii cu volume mici, de la un metru cub în sus, care nu justifică un container propriu.

Pe coridorul feroviar care leagă China de Europa, transportul feroviar consolidat LCL ajunge în 25 până la 30 de zile, la mai puțin de jumătate din timpul maritimului, păstrând un cost mult sub cel al aerianului. Acest echilibru între preț și viteză îl face, pentru multe firme, opțiunea recomandată atunci când marfa nu suportă două luni de așteptare, dar nici nu justifică tariful aerian.

Transportul aerian este cea mai rapidă opțiune, cu livrare door-to-door în 8 până la 12 zile, potrivit pentru urgențe, mostre și mărfuri de valoare mare cu volum mic. În schimb, este și cel mai scump mod, motiv pentru care majoritatea importatorilor îl folosesc punctual, nu pentru volumul curent.

Când volumul crește și marfa ar umple un container, grupajul nu mai e cea mai bună alegere. Atunci transportul containerelor maritime FCL devine mai rentabil: închiriezi un container întreg și plătești o sumă fixă pe container, nu pe fiecare metru cub. Pentru volume mari expediate pe cale ferată există și varianta echivalentă, FCL feroviar, cu același principiu al containerului dedicat.

Diferența de cost între cele trei rute este semnificativă: maritimul rămâne cel mai economic, feroviarul se așază la mijloc, iar aerianul este de departe cel mai scump, în schimbul vitezei. Prețul exact depinde de volum, greutate și rută, și se poate estima direct din calculatorul de transport de pe site sau printr-o cotație. Regula simplă rămâne: volumul și urgența îți aleg ruta, nu invers.

2. Incoterms: cine plătește ce și până unde

Înainte de a compara prețuri, trebuie să știi pe ce condiție de livrare negociezi. Incoterms sunt regulile internaționale care stabilesc unde se termină responsabilitatea furnizorului și unde începe a ta. Trei dintre ele apar cel mai des în comerțul cu China:

EXW (Ex Works): plătești tot, de la poarta fabricii din China. Maximă flexibilitate, dar și maxim de bătaie de cap.

FOB (Free On Board): furnizorul duce marfa până pe vapor, în portul chinezesc. De acolo controlezi tu transportul. Este cea mai folosită condiție, pentru că vezi clar costul de transport.

DDP (Delivered Duty Paid): furnizorul livrează totul, inclusiv vama, până la tine. Pare comod, dar de obicei e mai scump și pierzi controlul asupra vămuirii și al taxelor reale plătite.

Pentru o firmă care vrea cost predictibil, FOB este punctul de plecare recomandat: furnizorul răspunde de marfă până în port, iar tu alegi expeditorul și vezi exact ce plătești pe fiecare etapă.

3. Taxele vamale: partea pe care mulți o subestimează

Aici se pierd cei mai mulți bani din neștiință. La intrarea în Uniunea Europeană, taxele nu se aplică doar pe valoarea facturii, ci pe valoarea CIF: prețul mărfii plus transportul plus asigurarea, până la frontiera UE. Peste această bază se adaugă taxa vamală, între 0 și 12% în funcție de produs, și TVA-ul de 21%, cota standard în România după majorarea de la 19% din august 2025. Ordinea contează: TVA-ul se calculează peste taxa vamală, nu separat.

Diferența între persoană fizică și firmă merită reținută. Persoanele fizice sunt scutite de TVA pentru colete sub 150 de euro, dar pentru valori mai mari plătesc atât taxa vamală, cât și TVA-ul, fără să le poată recupera. Firmele plătitoare de TVA recuperează integral TVA-ul, astfel încât povara reală se reduce, în practică, doar la taxa vamală. Pentru un volum constant de import, structura de firmă este aproape mereu mai eficientă fiscal.

Mai există o capcană pe care puțini o verifică: taxele anti-dumping. Pe categorii precum oțelul, panourile solare sau anumite biciclete, Uniunea Europeană aplică taxe suplimentare care uneori depășesc valoarea mărfii. Înainte de orice comandă mare, verifică taxa exactă în baza de date TARIC a Comisiei Europene, ca să nu afli costul real abia la vamă.

4. Documentele de care ai nevoie la import

Un import blocat la vamă înseamnă costuri de staționare și întârzieri. Ca să eviți asta, pregătește din timp documentele de bază: factura comercială, lista de colete (packing list), documentul de transport (Bill of Lading la maritim sau Air Waybill la aerian) și, unde e cazul, certificatul de origine. Mai ai nevoie de un cod EORI, identificatorul firmei tale în fața autorităților vamale, fără de care marfa nu trece frontiera UE. La produse reglementate, precum electronice, jucării sau echipamente, se adaugă declarația de conformitate și marcajul CE. Un dosar complet și corect e diferența dintre o vămuire de câteva ore și una de câteva zile.

5. Cât durează tot procesul, cap la cap

Un importator la început subestimează aproape mereu timpul total. Termenele de transport de mai sus, 60 până la 70 de zile pe mare, 25 până la 30 pe feroviar și 8 până la 12 pe aerian, sunt deja calculate door-to-door, cu vămuire și livrare internă incluse. La ele se adaugă însă producția la furnizor, în medie 15 până la 30 de zile, plus timpul de consolidare a mărfii. Cine planifică stocurile pe aceste termene, de la lansarea comenzii, nu doar de la expediere, evită rupturile de stoc.

6. Greșelile care costă cel mai mult

Dincolo de cifre, importul se complică din detalii ignorate. Cele mai scumpe greșeli pe care le fac firmele la început:

Nu verifică furnizorul. Un furnizor neverificat înseamnă risc de fraudă sau marfă necorespunzătoare. Câteva verificări simple înainte de plată economisesc mii de euro.

Subestimează ambalarea. Marea majoritate a avariilor la mărfuri fragile vin din ambalaj necorespunzător, nu din manipulare. Ambalajul corect e mai ieftin decât marfa distrusă.

Ignoră calendarul chinezesc. În jurul Anului Nou Chinezesc, fabricile se închid 2 până la 4 săptămâni. O comandă plasată prost blochează stocul exact în sezonul de vânzări.

Calculează costul doar pe transport. Costul real include transport, taxe, vămuire și livrare internă. Cine compară doar prețul pe kilogram se trezește cu o factură finală mult mai mare.

Nu asigură marfa. O asigurare de transport costă o fracțiune din valoarea mărfii, dar acoperă pierderea totală în caz de incident. Lipsa ei poate șterge profitul pe mai multe comenzi.

Întrebări frecvente

Cât durează transportul din China în România? Door-to-door, 8 până la 12 zile pe cale aeriană, 25 până la 30 de zile pe feroviar și 60 până la 70 de zile pe mare, termene care includ deja vămuirea și livrarea internă.

Care e diferența între LCL și FCL? LCL (grupaj) înseamnă că plătești doar spațiul ocupat dintr-un container partajat, ideal pentru volume mici. FCL înseamnă un container întreg, dedicat mărfii tale, mai rentabil când volumul ar umple containerul.

Plătesc TVA dacă import ca firmă? Da, TVA-ul de 21% se aplică la import, dar îl recuperezi integral dacă ești plătitor de TVA, deci povara fiscală reală rămâne, în practică, doar taxa vamală.

Care e volumul minim pentru un grupaj? Pentru transportul LCL, volumul minim uzual pornește de la un metru cub; sub acest prag se evaluează soluții punctuale, în funcție de destinație și frecvență.

Concluzia practică

Importul din China rămâne una dintre cele mai bune pârghii de cost pentru firmele românești, dar numai dacă tratezi punctele de mai sus ca pe un sistem, nu ca pe niște etape separate. Modul de transport îți fixează termenul, condiția de livrare îți împarte responsabilitatea, taxele vamale îți fixează marja, documentele îți decid viteza la vamă, iar greșelile evitabile îți pot șterge profitul. Pentru firmele care preferă să externalizeze procesul, expeditorii specializați pe ruta China-România se ocupă de tot lanțul, de la ridicarea mărfii până la livrarea vămuită. Principiul rămâne același: calculează costul total înainte de comandă, nu după.

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