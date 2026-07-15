Alcoolemie de comă în sânge și un test antidrog negativ

Camionul, înmatriculat în România, se deplasa din direcția Plovdiv către Smolian, unde trebuia să încarce marfă, însă deplasarea haotică a atras imediat atenția echipajelor de patrulare, care au oprit autotrenul pentru un control e rutină.

În momentul în care polițiștii au efectuat prima testare cu aparatul etilotest a șoferului, rezultatul a indicat o concentrație uriașă de 1,31 miligrame de alcool pur în aerul expirat.

Ulterior, analizele de sânge de specialitate au arătat o concentrație de alcool în sânge de 3,59 la mie, o valoare care la majoritatea oamenilor este asociată cu starea de comă etilică.

Spre deosebire de testul de alcool, testul rapid pentru depistarea substanțelor psihoactive efectuat la fața locului a returnat un rezultat negativ.

Chiar și așa, starea de ebrietate avansată în care se afla șoferul român reprezenta un pericol imens pentru toți ceilalți participanți la trafic de pe rutele bulgare.

Mita de 50 de euro care i-a dublat dosarul penal

Speriat de perspectiva pierderii dreptului de a conduce și a unui dosar penal, bărbatul de 52 de ani a încercat o metodă „clasică” de a evita consecințele legale.

Acesta a scos o bancnotă de 50 de euro și a aruncat-o în mod în interiorul autospecialei de poliție, sperând că agenții bulgari vor închide ochii la fapta sa.

Efectul a fost însă exact invers. Polițiștii nu doar că au refuzat banii, dar au sesizat imediat structurile anticorupție.

Șoferul român a fost încătușat pe loc și reținut inițial pentru o perioadă de 24 de ore. În loc să scape de pedeapsă, el s-a ales cu o a doua acuzare penală gravă: oferirea de mită unui funcționar public aflat în exercițiul funcțiunii.

Procedură de urgență și un posibil acord cu procurorii din Smolian

Cazul a fost trimis de urgență către Parchetul Regional și Parchetul Districtual din Smolian. Autoritățile bulgare au decis deja să prelungească măsura reținerii șoferului român cu încă 72 de ore, o confirmare în acest sens fiind oferită de comisarul superior Kostadin Pachedjiev, directorul Direcției Regionale din cadrul Ministerului bulgar al Afacerilor Interne.

„Reținerea șoferului român care a oferit mită polițiștilor din cadrul Direcției Regionale Chepelare va fi prelungită cu 72 de ore”, a declarat comisarul Kostadin Pachedjiev pentru agenția bulgară de presă BTA.

Deși bărbatul nu avea antecedente penale pe teritoriul Bulgariei, el este cercetat acum prin intermediul a două proceduri judiciare rapide.

Anchetatorii estimează că ambele dosare se vor finaliza înainte de expirarea celor trei zile de arest preventiv, cel mai probabil printr-un acord de recunoaștere a vinovăției semnat în fața instanței de judecată din Smolian, ceea ce va atrage o condamnare, cel mai probabil cu suspendare, dar însoțită de anularea dreptului de a conduce pe teritoriul Bulgariei.

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