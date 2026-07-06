Mulți utilizatori cred că bateria trebuie descărcată complet sau lăsată la încărcat peste noapte pentru a funcționa mai bine. În realitate, tehnologia utilizată de bateriile moderne este diferită față de cea a acumulatorilor mai vechi, iar respectarea unor reguli simple poate contribui la menținerea performanțelor pentru o perioada îndelungată.

În acest articol explicăm cum se încarcă corect bateria unei trotinete electrice, ce greșeli trebuie evitate și ce recomandări sunt utile pentru prelungirea duratei de viață a acumulatorului.

De ce este important modul în care încarci bateria

Majoritatea trotinetelor electrice moderne utilizează baterii litiu-ion. Acestea sunt apreciate pentru densitatea energetică ridicată, greutatea redusă și numărul mare de cicluri de încărcare pe care le pot suportă.

Cu toate acestea, chiar dacă sunt fiabile, bateriile litiu-ion sunt sensibile la anumiți factori precum:

temperaturile extreme;

descărcările complete repetate;

supraîncărcarea frecvența;

utilizarea unor încărcătoare incompatibile.

Respectarea recomandărilor producătorului poate face diferența dintre o baterie care funcționează eficient timp de câțiva ani și una care își pierde rapid capacitatea.

Evita descărcarea completă a bateriei

Una dintre cele mai răspândite idei greșite este că bateria trebuie descărcată complet înainte de fiecare reîncărcare.

În cazul bateriilor litiu-ion, acest lucru nu este recomandat. Din contra, descărcările frecvente până la 0% contribuie la uzură prematură a celulelor.

Specialiștii recomandă că bateria să fie reîncărcată atunci când nivelul acesteia ajunge aproximativ între 20% și 30%.

Acest obicei reduce stresul asupra acumulatorului și poate contribui la creșterea duratei sale de viață.

Nu lasă bateria conectată inutil după încărcare

Majoritatea încărcătoarelor moderne opresc automat procesul de încărcare atunci când bateria ajunge la capacitate maximă.

Totuși, nu este recomandat că trotinetă să rămână conectată ore întregi după finalizarea încărcării.

Dacă este posibil:

deconectează încărcătorul după terminarea încărcării;

evita lăsarea bateriei conectate întreagă noapte în mod repetat;

verifică periodic starea cablurilor și a mufelor.

Aceste măsuri contribuie la utilizarea corectă a sistemului de încărcare.

Folosește doar încărcătorul recomandat

Fiecare baterie este proiectată pentru un anumit voltaj și un anumit curent de încărcare.

Utilizarea unui încărcător incompatibil poate provoca:

supraîncălzirea bateriei;

deteriorarea sistemului electronic;

reducerea capacității acumulatorului;

defectarea prematură a componentelor.

Este recomandat să folosești exclusiv încărcătorul livrat de producător sau unul compatibil, certificat pentru modelul respectiv.

Evita temperaturile extreme

Temperatura influențează direct performanță bateriei.

În general, bateriile funcționează optim atunci când sunt încărcate la temperaturi cuprinse între aproximativ 10 și 30 de grade Celsius.

Nu este recomandată încărcarea imediat după utilizarea intensă, atunci când bateria este foarte fierbinte.

De asemenea, trebuie evitată încărcarea:

în soare direct;

la temperaturi negative;

în spații foarte umede.

Dacă trotinetă a fost folosită iarnă, este recomandat să fie lăsată să ajungă la temperatura camerei înainte de conectarea la încărcător.

Nu depozita bateria complet descărcată

Dacă nu vei utiliza trotinetă electrică o perioada mai lungă, modul de depozitare este foarte important.

O baterie lăsată luni de zile complet descărcată poate suferi deteriorări ireversibile.

Pentru depozitarea pe termen lung este recomandat:

un nivel de încărcare între 50% și 70%;

un spațiu uscat;

temperaturi moderate;

verificarea nivelului bateriei la fiecare una-două luni.

Aceste recomandări sunt valabile pentru majoritatea bateriilor litiu-ion utilizate pe trotinetele electrice moderne.

Evita șocurile mecanice

Bateria este amplasată, de regulă, în platforma trotinetei.

Loviturile repetate în borduri, gropi sau obstacole pot afecta carcasa și componentele interne.

Este recomandat să:

eviți impacturile puternice;

verifici periodic integritatea carcasei;

mergi cu viteză redusă pe drumurile denivelate.

O baterie deteriorată mecanic trebuie verificată într-un service specializat.

Cum recunoști o baterie care începe să se uzeze

Pe măsură ce bateria acumulează cicluri de încărcare, autonomia va începe treptat să scadă.

Câteva semne pot indică uzură acumulatorului:

autonomia este mult mai mică decât inițial;

timpul de încărcare devine neobișnuit de lung;

bateria se descarcă foarte rapid;

apar fluctuații ale nivelului de încărcare afișat;

trotinetă pierde putere în timpul deplasării.

Aceste simptome nu înseamnă întotdeauna că bateria trebuie schimbată imediat, dar este recomandată o verificare tehnică.

Când trebuie înlocuită bateria

Durata de viață a unei baterii depinde de:

numărul ciclurilor de încărcare;

modul de utilizare;

temperatura de funcționare;

calitatea acumulatorului.

În condiții normale de utilizare, o baterie litiu-ion poate funcționa eficient timp de câțiva ani.

Dacă autonomia scade semnificativ și celelalte componente ale trotinetei sunt în stare bună, poate fi suficientă înlocuirea acumulatorului.

Pentru utilizatorii care caută baterii pentru trotinete electrice, este important să aleagă produse compatibile cu modelul utilizat și să apeleze la furnizori specializați.

Sfaturi pentru prelungirea duratei de viață a bateriei

Câteva obiceiuri simple pot contribui la menținerea performanțelor bateriei pentru o perioada mai lungă:

încarcă bateria atunci când ajunge la aproximativ 20-30%;

folosește doar încărcătoare compatibile;

evita descărcarea completă frecvența;

nu expune bateria la temperaturi extreme;

depozitează trotinetă cu bateria parțial încărcată dacă nu este folosită;

verifică periodic starea acumulatorului și a conexiunilor.

Respectarea acestor recomandări poate reduce uzură și poate menține autonomia apropiată de cea inițială.

Experiență PiwiShop în domeniul transportului electric

PiwiShop este specializat în comercializarea trotinetelor electrice, bicicletelor electrice și accesoriilor dedicate mobilității urbane. Experiență acumulată prin colaborarea cu producători consacrați și interacțiunea permanentă cu utilizatorii permite echipei să ofere recomandări bazate pe utilizarea practică a acestor vehicule.

Pe lângă comercializarea produselor, PiwiShop pune accent pe informarea clienților privind întreținerea corectă a trotinetelor electrice, alegerea accesoriilor compatibile și utilizarea responsabilă a sistemelor electrice. Această abordare contribuie la creșterea duratei de viață a produselor și la reducerea costurilor de exploatare pentru utilizatori.

Experiență din service și feedback-ul primit de la clienți arată că multe dintre defecțiunile apărute la baterii sunt cauzate de obiceiuri de încărcare incorecte, nu de defecte de fabricație. Tocmai de aceea, informarea corectă este la fel de importantă precum alegerea unei trotinete de calitate.

Concluzie

Bateria este componentă care influențează cel mai mult autonomia și costurile de utilizare ale unei trotinete electrice. Deși bateriile moderne sunt proiectate pentru sute de cicluri de încărcare, durata lor de viață depinde în mare măsură de modul în care sunt utilizate.

Evitarea descărcării complete, utilizarea unui încărcător compatibil, protejarea bateriei împotriva temperaturilor extreme și depozitarea corectă sunt câteva dintre cele mai eficiente metode pentru menținerea performanțelor pe termen lung.

Prin adoptarea acestor obiceiuri simple, utilizatorii se pot bucură de o autonomie constanța, costuri reduse de întreținere și o funcționare sigură a trotinetei electrice pentru o perioada cât mai lungă.

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