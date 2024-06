Invitatul de săptămâna aceasta este autorul volumului “Dragă, unde-s banii”, trainerul și antreprenorul Adrian Asoltanie, iar tema discuțiilor va fi “Cum investești inteligent în imobiliare? Sfaturi pentru profit maxim cu riscuri minime”.

Cea mai nouă sesiune de tip Ask Me Anything organizată de Imobiliare.ro le oferă participanților oportunitatea de a-i pune întrebări acestui expert și de obține răspunsuri în direct, în timpul discuțiilor.

Poți lua parte la webinar doar pe bază de înscriere. Participă și tu joi, 27 iunie, începând cu ora 18:00! Vei avea oportunitatea să înveți de la un expert care pot fi cele mai bune variante de investiție pentru un novice în acest domeniu, ce metode ai la dispoziție pentru a-ți proteja investițiile și multe altele. Înscrierile pot fi făcute gratuit AICI.

Adrian Asoltanie este trainer, speaker și antreprenor de aproape 20 de ani. El a învățat în cel mai dur mod lecțiile crizei din anul 2009 la nivel personal și în business, iar apoi s-a decis să ajute cât mai mulți oameni să evite greșelile scumpe și dureroase pe care le-a făcut. Cartea sa, “Dragă, unde-s banii?”, îi invită pe cititori într-o călătorie spre echilibru și prosperitate și îi ajută să descopere un sistem de organizare cu șapte pași clari, care oferă soluții concrete pentru o relație corectă cu banii.

