Senzația hainelor proaspăt spălate este una dintre micile plăceri care îți pot schimba starea de spirit, chiar și într-o zi aglomerată. Este acel detaliu simplu care aduce un plus de confort, iar pentru mulți dintre noi contează ca mirosul de curat să reziste cât mai mult. De la această nevoie a pornit și noua formulă Lenor, creată astfel încât prospețimea să se mențină pe tot parcursul zilei, de dimineața până seara.

Secretul parfumului care durează și durează

Performanța parfumului este susținută de tehnologia utilizată. În balsamurile de rufe sunt integrate „bule de parfum” – particule microscopice care aderă la țesături și eliberează miros la atingere. În mod obișnuit, aceste particule se degradează rapid, iar parfumul se pierde în timp. Noua formulă Lenor optimizează această componentă: bulele au pereți mai rezistenți și eliberează treptat parfumul, pe măsură ce hainele sunt purtate.

Ce e diferit la noul Lenor

Noua formulă nu înseamnă doar un miros mai plăcut, ci și un mod diferit în care acesta este perceput și păstrat:

  • Intensitatea prospețimii este mai ridicată datorită sistemului de depunere a parfumului, care face ca mirosul să fie mai prezent și mai persistent pe țesături.
  • Durata prospețimii este extinsă prin noile „bule de parfum” cu structură mai rezistentă, care protejează parfumul și îl eliberează treptat.

Pe lângă optimizarea structurii, Lenor a crescut cantitatea acestor particule – cu până la 35%, în funcție de variantă, ceea ce generează o experiență olfactivă mai intensă. Parfumul nu dispare după câteva ore, ci se reactivează pe parcursul zilei, odată cu mișcarea. Testele de laborator indică faptul că, după 40 de atingeri, hainele păstrează aproximativ 41% din intensitatea inițială a parfumului, dublu comparativ cu formulele anterioare. Conceptul se apropie de senzația de prospețime de după duș, cu un miros curat ce poate dura până la 24 de ore.

Haine mai moi și mai bine protejate

Pe lângă beneficiul olfactiv, balsamul contribuie la protejarea țesăturilor, reducând frecarea și ajutând la menținerea culorilor.

Funcționează indiferent de tipul de spălare

Produsul poate fi utilizat inclusiv în programe scurte sau la temperaturi scăzute, fără a compromite eficiența. Intensitatea parfumului poate fi ajustată în funcție de dozaj.

Lenor Spring Awakening: un parfum cu poveste

Noua variantă Lenor Spring Awakening te invită să redescoperi Lenorul tău iubit cu un parfum reînnoit, care aduce în prim-plan o experiență dincolo de ideea clasică de prospețime. Este un parfum care evocă apropierea și emoțiile simple, dar esențiale – gesturi care spun „ești bine”, „sunt aici” sau „te iubesc” fără cuvinte. Mai mult decât o notă olfactivă, devine o prezență constantă, care se reactivează discret pe parcursul zilei și creează o experiență senzorială memorabilă.

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