DefCamp găzduiește anul acesta un curs fără precedent în România, dedicat celei mai subestimate vulnerabilități din mediul organizațional: factorul uman și riscurile asociate securității fizice. Sub titlul „Factorul uman, riscul ascuns pentru securitatea fizică”, workshopul pune accent pe modul în care neatenția, obiceiurile greșite sau procedurile insuficient aplicate pot duce la breșe majore de securitate.

Workshopul este susținut pe 12 noiembrie de Cristian Iosub, auditor cu peste 20 de ani de experiență în domeniul securității cibernetice și fizice, fondator White Hat Technology, CyberSkill.ro și președintele Asociației Educație în Securitate Cibernetică – CyberShield. Participanții vor explora, prin demonstrații hands-on, modul în care accesul fizic neautorizat, tailgating-ul, social engineering-ul și device-urile plantate pot compromite protecția datelor în orice organizație. Locul unde se intersectează securitatea fizică cu securitatea cibernetică.

Acest curs este esențial pentru orice organizație care vrea să asigure o infrastructură IT rezilientă, pentru că igiena în securitate cibernetică începe cu obiceiurile corecte ale oamenilor, nu doar cu tehnologia implementată. Doar prin practici solide și atenție la detalii poți preveni atacurile care exploatează punctele slabe fizice și umane ale companiei tale.

Datele recente arată că peste 80% din incidentele de securitate au la origine greșeli umane sau neglijență. Workshopul oferă practicienilor oportunitatea de a identifica rapid riscurile, de a aplica proceduri corecte și de a reacționa eficient în situații reale. Agenda include simulări de acces în zone sensibile, investigații, recunoașterea și documentarea breșelor, precum și construirea unor planuri de apărare adaptate.

„Acest curs este unic prin abordarea practică. Plecăm de la studiile de caz și ajungem la exerciții concrete, unde fiecare participant învață ce pași trebuie să urmeze pentru a preveni sau limita efectele unui incident fizic” declară Cristian Iosub.

Cursul este deschis experților în IT, specialiștilor în securitate, pentesterilor, managerilor, studenților și pasionaților care doresc să aprofundeze interacțiunea dintre factorul uman și infrastructura IT. Nu sunt necesare cunoștințe avansate, ci doar dorința de a crește nivelul de protecție cibernetică al organizației.

Locurile sunt limitate, iar înscrierea se face direct pe site-ul DefCamp.Reprezintă o oportunitate rară de a învăța din experiență directă, alături de unul dintre cei mai apreciați specialiști români din industrie.

Pentru detalii și înscrieri: https://def.camp/human-error-the-hidden-threat-to-physical-security/

