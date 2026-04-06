De ce este păcat să mănânci urzici în Săptămâna Mare

În tradiția creștin-ortodoxă, ideea că ar fi păcat să mănânci urzici în Săptămâna Mare nu ține de o regulă a Bisericii, ci mai degrabă de unele credințe populare care își au totuși originea în scrierile religioase despre Săptămâna Patimilor.

Săptămâna Mare, care precede marea sărbătoare a Învierii Domnului, este dedicată rememorării patimilor lui Hristos, suferința, răstignirea și moartea Sa.

În această perioadă, credincioșii sunt îndemnați să trăiască cu sobrietate, smerenie și compasiune față de suferința Mântuitorului. Din acest motiv, chiar dacă postul alimentar este deja stabilit prin reguli clare, în popor au apărut și alte tradiții, mai degrabă simbolice.

Se spune că urzicile ar fi fost folosite sau ar aminti de plantele care L-au atins și rănit pe Hristos în drumul spre răstignire. Iisus ar fi fost bătut pe tot trupul cu mănunchiuri de urzici, să simtă mult mai puternic durerea chinuitoare a rănilor.

Este important de subliniat că Biserica Ortodoxă nu consideră că a mânca urzici în Săptămâna Mare este un păcat. Nu există o interdicție canonică în acest sens. Păcatul, în sensul lui teologic, ține de încălcarea conștientă a voinței lui Dumnezeu, nu de consumul unei anumite plante. Așadar, această credință aparține mai degrabă domeniului tradiției populare decât doctrinei religioase.

De ce este păcat să consumi oţet în Săptămâna Mare

La fel ca în cazul urzicilor, ideea că ar fi păcat să consumi oțet în Săptămâna Mare nu provine dintr-o regulă a Bisericii Ortodoxe, ci dintr-o tradiție populară.

În relatările despre răstignirea lui Iisus Hristos, apare un moment atunci când, însetat fiind pe cruce, Iisus cere apă, iar cei de față Îi dau să bea oțet sau vin acru. Acest episod este perceput ca un gest de batjocură și lipsă de milă față de suferința Sa.

Din acest motiv, în mentalul popular, oțetul a ajuns să simbolizeze nu doar suferința, ci și cruzimea sau nepăsarea oamenilor față de Hristos. Astfel, a consuma oțet în Săptămâna Mare, perioada în care credincioșii rememorează patimile, este considerat în popor ca fiind un păcat, o lipsă de respect față de chinurile lui Iisus.

Ce alte verdețuri poți consuma în Săptămâna Mare

Totuși, pe lângă urzici, sunt o mulțime de verdețuri de primăvară care pot fi consummate în post și în Săptămâna Mare, multe dintre ele culese spontan din natură sau cultivate în grădini.

Un exemplu foarte cunoscut este leurda, numită și ”usturoiul sălbatic”. Apare în păduri, mai ales în zonele de deal și munte, și are un gust bun, asemănător usturoiului. Este apreciată pentru efectele detoxifiante, pentru susținerea sistemului imunitar și pentru proprietățile sale antibacteriene. Se consumă crudă în salate, în pesto sau adăugată în diverse mâncăruri de post.

Un alt aliment tradițional este ștevia, foarte des folosită în ciorbe acrișoare sau mâncăruri simple. Este ușor de digerat și bogată în vitamine, fiind potrivită pentru o alimentație ușoară, specifică postului.

De asemenea, loboda este nelipsită primăvara, mai ales în supe și borșuri. Există lobodă roșie și verde, ambele bogate în antioxidanți și minerale. Borșul de lobodă este considerat un preparat clasic de primăvară în multe regiuni.

În unele zone se consumă și păpădie, mai ales frunzele tinere, care au un ușor gust amar și sunt cunoscute pentru efectele lor benefice asupra ficatului și digestiei. De asemenea, frunzele de salată verde, ceapa verde și usturoiul verde completează perfect alimentația în post.

Toate aceste verdețuri ajută organismul să se refacă după iarnă, aduc un aport important de vitamine și minerale și susțin o alimentație echilibrată în perioada postului.

Când se consumă urzicile

Când se consumă urzicile – Foto Shutterstock

Urzicile apar foarte devreme, de obicei din luna martie până spre aprilie, uneori chiar și mai devreme dacă iarna a fost blândă. Tocmai această apariție timpurie le face extrem de valoroase. După o iarnă lungă, în care alimentația, în trecut, era mai săracă în vitamine, urzicile deveneau una dintre primele surse proaspete de nutrienți.

În mod tradițional, ele se consumă în perioada Postului Mare, adică înainte de Paște. Nu întâmplător postul presupune renunțarea la produse de origine animală, iar organismul are nevoie de alternative bogate în fier, vitamine și minerale. Urzicile sunt considerate aproape un medicament natural,bogate în fier, vitamina C, vitamina A și clorofilă, ele ajută la detoxifierea organismului, la combaterea anemiei și la revitalizarea generală după sezonul rece.

În multe zone din țară, urzicile se mănâncă sub formă de piure, mâncare cu usturoi, ciorbă sau chiar în combinație cu mămăligă.

În ceea ce privește Săptămâna Mare, unele tradiții populare recomandă evitarea lor, dar în restul postului ele sunt nu doar permise, ci chiar încurajate.

Ce beneficii au urzicile

Urzicile, cunoscute științific sub numele de Urtica dioica, sunt plante perene care cresc spontan în Europa, inclusiv în România. Ele sunt uneori evitate de oameni din cauza senzației caracteristice de usturime provocată de perișorii fini care acoperă tulpinile și frunzele, însă sunt foarte bogate în vitamine și minerale.

Din punct de vedere nutritiv, urzicile sunt excepțional de bogate în vitamine precum A, C și K, în complexul vitaminic B, în minerale esențiale precum fier, calciu, magneziu și potasiu, în proteine vegetale în cantitate remarcabilă pentru o plantă, dar și în antioxidanți precum flavonoide și carotenoide.

Consumul regulat de urzici poate susține producția de hemoglobină datorită conținutului de fier și a vitaminei C, fiind util în prevenirea și ameliorarea anemiei, în timp ce efectul lor diuretic ajută la eliminarea toxinelor și a excesului de apă din organism, sprijinind sănătatea rinichilor și reducând riscul de infecții urinare.

Mai mult, urzicile au proprietăți antiinflamatoare remarcabile, fiind recomandate în mod tradițional împotriva afecțiunilor articulare, cum ar fi artrita, durerile musculare sau afecțiuni inflamatorii ale pielii

Consumul lor poate contribui la menținerea sănătății pielii și a părului prin stimularea circulației, aportul de minerale și antioxidanți.

Ele mai pot sprijini reglarea glicemiei și funcționarea digestivă, stimulând secrețiile biliare și facilitând absorbția nutrienților.

Ce alte tradiții se respectă în Săptămâna Mare

Săptămâna Mare este, în tradiția ortodoxă românească, una dintre cele mai încărcate perioade din an. De-a lungul timpului, pe lângă rânduielile bisericești, s-au păstrat numeroase obiceiuri populare, diferite de la o regiune la alta, dar unite prin aceeași idee de pregătire pentru Paște.

O tradiție cunoscută este curățenia generală, care începe încă din primele zile ale săptămânii. În multe zone din România, lunea și marțea sunt dedicate curățării casei, curții și gospodăriei. Nu este vorba doar despre igienă, ci despre un gest simbolic. Curățenia exterioară reflectă dorința de curățare interioară. Se spune că nu e bine să întâmpini Paștele cu casa ”neîngrijită”, pentru că asta ar însemna să intri în sărbătoare fără curățenie sufletească.

Joia Mare este una dintre cele mai bogate în tradiții. În această zi se vopsesc ouăle, de obicei în roșu, culoare care simbolizează sângele lui Iisus Hristos. Există credința că ouăle vopsite în Joia Mare nu se strică ușor și au puteri protectoare. În unele zone, oamenii păstrează un ou roșu tot anul, pentru noroc și sănătate.

Tot în Joia Mare mai exista un obicei foarte vechi, aprinderea focurilor pentru morți. În anumite regiuni, se aprind focuri în curți sau în cimitire, pentru a încălzi sufletele celor adormiți. Se crede că în această zi sufletele morților se întorc acasă, iar focul și ofrandele precum colaci, apă, vin sunt semne de ospitalitate și pomenire.

Vinerea Mare este ziua cea mai sobră. Este zi de post negru pentru mulți credincioși, în amintirea răstignirii. Un obicei foarte răspândit este trecerea pe sub masă în biserică.

În tradiția populară, Vinerea Mare este și o zi în care se evită lucrul complet. Nu se spală, nu se coase, nu se face muncă grea.

Sâmbăta Mare este ziua pregătirilor finale. Se gătesc bucatele pentru masa de Paște: cozonac, pască, drob, dar și alte preparate tradiționale. Spre seară, oamenii se pregătesc pentru slujba de Înviere, care este momentul culminant.

Sursă foto – Shutterstock.com