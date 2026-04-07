Principalii actori ai scandalului

Gruparea liberală avea un interes clar să-l submineze pe contracandidatul Nicușor Dan, aflat cu puțin în urma lui Antonescu înainte de primul tur, dar care l-a devansat cu doar câteva zeci de mii de voturi, clasându-se pe locul doi.

Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov și coordonator al campaniei lui Crin Antonescu în sudul țării, a negat vehement orice implicare.

„Nu am fost audiat de procurori. Nu am fost implicat în realizarea acestor fotografii. Nu cunosc pe niciuna dintre persoanele enumerate de dvs”, a declarat Thuma pentru G4Media. Totuși, acesta a trimis ulterior publicației o notificare printr-o casă de avocatură, cerând să nu mai fie asociat cu acest subiect.

Un alt nume menționat în anchetă este Ana Maria Geană, consilier personal al fostului primar general Nicușor Dan, care, conform surselor din achetă, ar fi avut un rol în aducerea echipei de fotografi de la compania Training Private Group, implicată în campaniile electorale ale lui Nicușor Dan din 2024 și 2025.

Aceeași echipă ar fi realizat și imaginile trucate care sugerau o întâlnire conspirativă între Nicușor Dan, Victor Ponta și fostul șef SRI, Florian Coldea. Fotografiile, ulterior dovedite a fi false, au fost distribuite de Elena Lasconi (USR).

Contractele controversate ale Training Private Group, compania care a falsificat imaginile

Training Private Group SRL, fondată în 2023 de Andrei-Gabriel Bicuți, este una dintre firmele aflate în atenția DIICOT, conform G4Media.

În noiembrie 2024, compania a primit un contract de 100.000 de lei de la Primăria Capitalei, condusă la acea vreme de Nicușor Dan, pentru activități de „media buying” legate de un referendum local.

Documentele oficiale arată că semnătura pe acest contract aparține Dianei Iancu, director executiv în Direcția de Presă, și Anei Maria Pădureț, șefa Serviciului de Comunicare Instituțională. Iancu este acum consilier prezidențial în echipa lui Nicușor Dan.

Surse G4Media susțin că Ana Maria Geană a fost cea care a facilitat relația dintre Primăria Generală și Training Private Group. Geană, consilier personal al lui Dan pe probleme de comunicare publică în acea perioadă, ar fi avut un rol decisiv în selectarea firmei pentru proiecte de promovare.

Rețeaua Bicuți-Cojocaru în campania prezidențială

După anularea alegerilor prezidențiale din 2024 și decizia lui Nicușor Dan de a candida în 2025, echipa sa a colaborat din nou cu angajați ai Training Private Group, coordonată de Andrei-Gabriel Bicuți, și cu firma CS Studio Ro Film Production, deținută de Mihai Cojocaru.

În cadrul anchetei DIICOT, s-a descoperit că Alex Pop, un operator de imagine angajat al Training Private Group, a fost implicat atât în filmarea clipului de campanie al lui Dan, cât și în realizarea fotografiilor trucate.

Potrivit sursei citate, Mihai Cojocaru a recunoscut că a lucrat pentru campania electorală a lui Nicușor Dan. Mai mult, există legături strânse între Cojocaru și familia Bicuți, inclusiv prin denumirile similare ale firmelor pe care le dețin.

Cei implicați – Bicuți, Cojocaru, Pop și alți colaboratori – au fost audiați de DIICOT în legătură cu scandalul fotografiilor false.

Crin Antonescu neagă legătura cu fotografiile trucate

Crin Antonescu, candidatul Alianței PNL-PSD-UDMR, a negat orice legătură cu fotografiile distribuite de Elena Lasconi, susținând că acestea nu i-au adus beneficii, ci, dimpotrivă, ar fi favorizat-o pe candidata USR.

În același timp, sursele citate susțin că echipa Bicuți-Cojocaru, cu sprijinul Anei Maria Geană și al Dianei Iancu, a continuat să lucreze pentru Dan, inclusiv după realizarea fotografiilor.

„Nu există să fi făcut o manevră anti-Nicușor la 4 zile după ce au filmat un VTC (video teleconferință – n.r.) cu Macron care era super-secret la momentul ăla”, a declarat o sursă pentru G4Media, subliniind relația strânsă dintre echipă și Dan.

Întrebarea care persistă este dacă Nicușor Dan a fost la curent cu producția fotografiilor sau dacă acestea sunt rezultatul unei trădări din interiorul echipei sale. Președintele a depus o plângere la DIICOT pentru a clarifica cine se află în spatele acestui scandal. Până la publicarea acestui material, Administrația Prezidențială, Ana Maria Geană și Diana Iancu nu au oferit răspunsuri cu privire la aceste acuzații.

