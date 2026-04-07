Principalii actori ai scandalului

Gruparea liberală avea un interes clar să-l submineze pe contracandidatul Nicușor Dan, aflat cu puțin în urma lui Antonescu înainte de primul tur, dar care l-a devansat cu doar câteva zeci de mii de voturi, clasându-se pe locul doi.

Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov și coordonator al campaniei lui Crin Antonescu în sudul țării, a negat vehement orice implicare.

„Nu am fost audiat de procurori. Nu am fost implicat în realizarea acestor fotografii. Nu cunosc pe niciuna dintre persoanele enumerate de dvs”, a declarat Thuma pentru G4Media. Totuși, acesta a trimis ulterior publicației o notificare printr-o casă de avocatură, cerând să nu mai fie asociat cu acest subiect.

Un alt nume menționat în anchetă este Ana Maria Geană, consilier personal al fostului primar general Nicușor Dan, care, conform surselor din achetă, ar fi avut un rol în aducerea echipei de fotografi de la compania Training Private Group, implicată în campaniile electorale ale lui Nicușor Dan din 2024 și 2025.

Aceeași echipă ar fi realizat și imaginile trucate care sugerau o întâlnire conspirativă între Nicușor Dan, Victor Ponta și fostul șef SRI, Florian Coldea. Fotografiile, ulterior dovedite a fi false, au fost distribuite de Elena Lasconi (USR).

Contractele controversate ale Training Private Group, compania care a falsificat imaginile

Training Private Group SRL, fondată în 2023 de Andrei-Gabriel Bicuți, este una dintre firmele aflate în atenția DIICOT, conform G4Media.

În noiembrie 2024, compania a primit un contract de 100.000 de lei de la Primăria Capitalei, condusă la acea vreme de Nicușor Dan, pentru activități de „media buying” legate de un referendum local.

Documentele oficiale arată că semnătura pe acest contract aparține Dianei Iancu, director executiv în Direcția de Presă, și Anei Maria Pădureț, șefa Serviciului de Comunicare Instituțională. Iancu este acum consilier prezidențial în echipa lui Nicușor Dan.

Surse G4Media susțin că Ana Maria Geană a fost cea care a facilitat relația dintre Primăria Generală și Training Private Group. Geană, consilier personal al lui Dan pe probleme de comunicare publică în acea perioadă, ar fi avut un rol decisiv în selectarea firmei pentru proiecte de promovare.

Rețeaua Bicuți-Cojocaru în campania prezidențială

După anularea alegerilor prezidențiale din 2024 și decizia lui Nicușor Dan de a candida în 2025, echipa sa a colaborat din nou cu angajați ai Training Private Group, coordonată de Andrei-Gabriel Bicuți, și cu firma CS Studio Ro Film Production, deținută de Mihai Cojocaru.

În cadrul anchetei DIICOT, s-a descoperit că Alex Pop, un operator de imagine angajat al Training Private Group, a fost implicat atât în filmarea clipului de campanie al lui Dan, cât și în realizarea fotografiilor trucate.

Potrivit sursei citate, Mihai Cojocaru a recunoscut că a lucrat pentru campania electorală a lui Nicușor Dan. Mai mult, există legături strânse între Cojocaru și familia Bicuți, inclusiv prin denumirile similare ale firmelor pe care le dețin.

Cei implicați – Bicuți, Cojocaru, Pop și alți colaboratori – au fost audiați de DIICOT în legătură cu scandalul fotografiilor false.

Crin Antonescu neagă legătura cu fotografiile trucate

Crin Antonescu, candidatul Alianței PNL-PSD-UDMR, a negat orice legătură cu fotografiile distribuite de Elena Lasconi, susținând că acestea nu i-au adus beneficii, ci, dimpotrivă, ar fi favorizat-o pe candidata USR.

În același timp, sursele citate susțin că echipa Bicuți-Cojocaru, cu sprijinul Anei Maria Geană și al Dianei Iancu, a continuat să lucreze pentru Dan, inclusiv după realizarea fotografiilor.

„Nu există să fi făcut o manevră anti-Nicușor la 4 zile după ce au filmat un VTC (video teleconferință – n.r.) cu Macron care era super-secret la momentul ăla”, a declarat o sursă pentru G4Media, subliniind relația strânsă dintre echipă și Dan.

Întrebarea care persistă este dacă Nicușor Dan a fost la curent cu producția fotografiilor sau dacă acestea sunt rezultatul unei trădări din interiorul echipei sale. Președintele a depus o plângere la DIICOT pentru a clarifica cine se află în spatele acestui scandal. Până la publicarea acestui material, Administrația Prezidențială, Ana Maria Geană și Diana Iancu nu au oferit răspunsuri cu privire la aceste acuzații.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Florin Barbu și Alexandru Nazare se ceartă pe motorina ieftină pentru fermieri și proiectul este blocat în Guvernul Bolojan. Ce riscă România | DOCUMENT
 2 comentarii
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentarii (2)
Avatar comentarii

Catch22 07.04.2026, 09:32

Toate ca toate, dar cand m-am impiedicat de \"Anei Maria\" parca mi s-a oprit dumicatul in gat... Pacat. \"Gramatica conteaza\", cum zicea un \"maestru\".

Avatar comentarii

SilviuCovaci 07.04.2026, 16:40

Catch22   •  07.04.2026, 06:32

Toate ca toate, dar cand m-am impiedicat de \"Anei Maria\" parca mi s-a oprit dumicatul in gat... Pacat. \"Gramatica conteaza\", cum zicea un \"maestru\".

păi....catch22....e foarte corect Anei Maria !!! Spre deosebire de Anamariei !!! Vezi , când te mai împiedici, să aranjezi să cazi tot în cap, că poate îți aduci aminte de corecta Gramatica Limbii Române !

Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Răpus de suferință, prima reacție a lui Răzvan Lucescu e mult, mult prea dureroasă! Gestul pe care l-a făcut la numai câteva ore de la moartea tatălui său e de-e dreptul sfâșietor! Au apărut și imaginile
Viva.ro
Răpus de suferință, prima reacție a lui Răzvan Lucescu e mult, mult prea dureroasă! Gestul pe care l-a făcut la numai câteva ore de la moartea tatălui său e de-e dreptul sfâșietor! Au apărut și imaginile
Ultima dorință a lui Mircea Lucescu sfâșie suflete. Cuvintele lui rămase în urmă sunt cutremurătoare și îi vor marca pe toți cei care l-au cunoscut
Unica.ro
Ultima dorință a lui Mircea Lucescu sfâșie suflete. Cuvintele lui rămase în urmă sunt cutremurătoare și îi vor marca pe toți cei care l-au cunoscut
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
Elle.ro
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
gsp
Florin Prunea a dezvăluit un episod genial: „Era cu paharul de whisky în față. Mi-a dat 30.000 de dolari la pungă și m-a dat afară!"
GSP.RO
Florin Prunea a dezvăluit un episod genial: „Era cu paharul de whisky în față. Mi-a dat 30.000 de dolari la pungă și m-a dat afară!”
S-a stins victima accidentului provocat de Kader Keita » Ce riscă acum fotbalistul de la Rapid: concurs de infracțiuni
GSP.RO
S-a stins victima accidentului provocat de Kader Keita » Ce riscă acum fotbalistul de la Rapid: concurs de infracțiuni
Parteneri
Imagini rare de la cea mai recentă apariție a soților Lucescu! Unde s-au afișat atât de fericiți. Nimeni nu știa, atunci, că mai au atât de puțin timp împreună
Libertateapentrufemei.ro
Imagini rare de la cea mai recentă apariție a soților Lucescu! Unde s-au afișat atât de fericiți. Nimeni nu știa, atunci, că mai au atât de puțin timp împreună
Doamne, ce situație! Cum l-a găsit Codruța Filip pe Valentin Sanfira când a revenit de la Desafio. A fost șocul vieții ei. A confirmat ce toată lumea bănuia
Avantaje.ro
Doamne, ce situație! Cum l-a găsit Codruța Filip pe Valentin Sanfira când a revenit de la Desafio. A fost șocul vieții ei. A confirmat ce toată lumea bănuia
Așa arată luxul în Pipera! Vila de 400.000 € a lui Pepe are tavan de sticlă. Artistul și-a deschis ușile casei: „Când ninge, atmosfera e deosebită". Vezi imaginile spectaculoase din dormitor și bucătărie
Tvmania.ro
Așa arată luxul în Pipera! Vila de 400.000 € a lui Pepe are tavan de sticlă. Artistul și-a deschis ușile casei: „Când ninge, atmosfera e deosebită”. Vezi imaginile spectaculoase din dormitor și bucătărie

Alte știri

Nadia Comăneci, mesaj emoționant după moartea lui Mircea Lucescu: „Ai fost mai mult decât o legendă"
Știri România 12:27
Nadia Comăneci, mesaj emoționant după moartea lui Mircea Lucescu: „Ai fost mai mult decât o legendă”
Ninsori în România înainte de Paște: episod de iarnă în aprilie 2026
Știri România 12:26
Ninsori în România înainte de Paște: episod de iarnă în aprilie 2026
Parteneri
Viktor Orban ar fi primit bani de la mafia rusă. Dezvăluirile unui șef de organizație criminală din Budapesta
Adevarul.ro
Viktor Orban ar fi primit bani de la mafia rusă. Dezvăluirile unui șef de organizație criminală din Budapesta
Testamentul fotbalistic pe care îl lasă Mircea Lucescu: „Lipsurile mele vor fi suplinite de Răzvan"
Fanatik.ro
Testamentul fotbalistic pe care îl lasă Mircea Lucescu: „Lipsurile mele vor fi suplinite de Răzvan”
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Parteneri
Theo Rose, declarații triste despre viața ei. Ce a mărturisit artista, care este căsătorită cu Anghel Damian și au un băiețel: „Relații care se încheie, relații care se schimbă..."
Elle.ro
Theo Rose, declarații triste despre viața ei. Ce a mărturisit artista, care este căsătorită cu Anghel Damian și au un băiețel: „Relații care se încheie, relații care se schimbă..."
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Viva.ro
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat

Monden

Ce ar face Radu Vâlcan non-stop. Adela Popescu l-a dat de gol: „Pe mine mă și amuză"
Stiri Mondene 11:54
Ce ar face Radu Vâlcan non-stop. Adela Popescu l-a dat de gol: „Pe mine mă și amuză”
Cum le-au spus Andreea Popescu și Rareș Cojoc copiilor despre divorț. Reacția fiului cel mare a fost neașteptată
Stiri Mondene 11:30
Cum le-au spus Andreea Popescu și Rareș Cojoc copiilor despre divorț. Reacția fiului cel mare a fost neașteptată
Parteneri
„Palatul din Popești Leordeni"! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
TVMania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Urmează 3 zile de frig, ploi, lapoviţă sau ninsoare în aproape toată ţara. Alertă de vreme rea în Capitală
ObservatorNews.ro
Urmează 3 zile de frig, ploi, lapoviţă sau ninsoare în aproape toată ţara. Alertă de vreme rea în Capitală
Breaking! Informația momentului despre crima care a șocat România! A recunoscut! Medicul Cristian Staicu ar fi fost ucis de…
Libertateapentrufemei.ro
Breaking! Informația momentului despre crima care a șocat România! A recunoscut! Medicul Cristian Staicu ar fi fost ucis de…
Parteneri
I-a spus „Nu" lui Adi Mutu: „Mi-a plăcut că l-am refuzat. Dar acum regret"
GSP.ro
I-a spus „Nu” lui Adi Mutu: „Mi-a plăcut că l-am refuzat. Dar acum regret”
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
GSP.ro
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
Parteneri
Consumul la pompă a scăzut, estimează industria. Stadiul demersurilor Ministerului Energiei pentru creșterea capacității de rafinare, prin redeschiderea Petrotel
Mediafax.ro
Consumul la pompă a scăzut, estimează industria. Stadiul demersurilor Ministerului Energiei pentru creșterea capacității de rafinare, prin redeschiderea Petrotel
Mojtaba Khamenei, "în stare de inconștiență, incapabil să conducă țara". Locația noului ayatollah, dezvăluită de serviciile secrete
StirileKanalD.ro
Mojtaba Khamenei, "în stare de inconștiență, incapabil să conducă țara". Locația noului ayatollah, dezvăluită de serviciile secrete
Ultimul mesaj transmis de Mircea Lucescu înainte să moară! Ce mărturisire cutremurătoare a făcut „Il Luce": „Gata, s-a terminat…"
Wowbiz.ro
Ultimul mesaj transmis de Mircea Lucescu înainte să moară! Ce mărturisire cutremurătoare a făcut „Il Luce”: „Gata, s-a terminat…”
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Răzvan Lucescu, prima reacție după ce l-a vizitat pe Mircea Lucescu. Antrenorul s-a întors în România de urgență
Wowbiz.ro
Răzvan Lucescu, prima reacție după ce l-a vizitat pe Mircea Lucescu. Antrenorul s-a întors în România de urgență
Mircea Lucescu va fi înmormântat în Vinerea Mare. Ce nu fac preoții în ziua în care a fost răstignit Iisus Hristos
Redactia.ro
Mircea Lucescu va fi înmormântat în Vinerea Mare. Ce nu fac preoții în ziua în care a fost răstignit Iisus Hristos
„De ce n-ai avut grijă de el?" Ce a ieșit la iveală în cazul copilului de 12 ani care și-a pierdut viața după ce a căzut de la etajul unui bloc. Fratele mai mare ar fi fost martor
KanalD.ro
„De ce n-ai avut grijă de el?” Ce a ieșit la iveală în cazul copilului de 12 ani care și-a pierdut viața după ce a căzut de la etajul unui bloc. Fratele mai mare ar fi fost martor

Politic

Florin Barbu și Alexandru Nazare se ceartă pe motorina ieftină pentru fermieri și proiectul este blocat în Guvernul Bolojan. Ce riscă România | DOCUMENT
Politică 09:00
Florin Barbu și Alexandru Nazare se ceartă pe motorina ieftină pentru fermieri și proiectul este blocat în Guvernul Bolojan. Ce riscă România | DOCUMENT
CNA a explicat când se oprește emisia Realitatea Plus, după ce s-a retras licența. Valentin Jucan și Monica Gubernat: „Interdicția este și în online"
Politică 07 apr.
CNA a explicat când se oprește emisia Realitatea Plus, după ce s-a retras licența. Valentin Jucan și Monica Gubernat: „Interdicția este și în online”
Parteneri
Viața ca la țară pe mai multe străzi din Iași: așa a decis Poliția Rutieră. Bani de asfaltare sunt de doi ani, licitațiile sunt atribuite din 2024, ieșenii de pe acestea se chinuie în continuare prin noroaie sau praf
ZiaruldeIasi.ro
Viața ca la țară pe mai multe străzi din Iași: așa a decis Poliția Rutieră. Bani de asfaltare sunt de doi ani, licitațiile sunt atribuite din 2024, ieșenii de pe acestea se chinuie în continuare prin noroaie sau praf
Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Mircea Lucescu în ultimele ore de viață. Detalii terifiante dezvăluite de medici: „Deşi pacientul părea viu, funcții vitale erau profund afectate"
Fanatik.ro
Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Mircea Lucescu în ultimele ore de viață. Detalii terifiante dezvăluite de medici: „Deşi pacientul părea viu, funcții vitale erau profund afectate”
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit
Spotmedia.ro
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit