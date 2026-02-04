Cum pot naște femeile într-un spital privat modern - Opțiunile de naștere disponibile la GYN Med Craiova

Nașterea naturală – monitorizare continuă și intervenție rapidă dacă este necesar

Nașterea naturală rămâne una dintre cele mai frecvente opțiuni pentru femeile cu sarcini fără complicații. În cadrul spitalului, nașterile naturale sunt realizate în săli dedicate, dotate cu aparatură modernă pentru monitorizarea constantă a mamei și a fătului.

Monitorizarea continuă permite echipei medicale să urmărească evoluția travaliului în timp real și să intervină prompt dacă apar modificări care pot pune în pericol mama sau copilul. Accesul imediat la blocul operator și la secția ATI reprezintă un element-cheie de siguranță în cazul în care nașterea naturală necesită conversie rapidă către cezariană.

Nașterea naturală cu anestezie epidurală

Nașterea naturală cu anestezie epidurală

Pentru femeile care doresc să reducă intensitatea durerii din timpul travaliului, spitalul oferă posibilitatea nașterii naturale cu anestezie epidurală. Această metodă este administrată de medici anesteziști cu experiență și permite controlul eficient al durerii, fără a afecta starea de conștiență a mamei.

Anestezia epidurală este atent dozată și monitorizată pe tot parcursul travaliului, iar decizia de administrare se ia individual, în funcție de starea pacientei și de evoluția nașterii. Această opțiune le permite multor femei să trăiască nașterea într-un mod mai calm și mai controlat.

Nașterea cu Entonox – o metodă modernă de reducere a durerii

O alternativă modernă de gestionare a durerii este Entonox, un amestec de oxigen și protoxid de azot, utilizat pe scară largă în maternitățile din Europa. Entonoxul este administrat la cererea pacientei, prin inhalare, și are efect rapid, reducând disconfortul fără a necesita intervenții invazive.

Avantajul acestei metode constă în faptul că pacienta își poate controla singură administrarea, iar efectele dispar rapid după oprirea inhalării. Entonoxul este considerat o soluție sigură atât pentru mamă, cât și pentru copil, fiind tot mai solicitat de femeile care își doresc o naștere naturală cu intervenții minime.

Nașterea cu hidroterapie – travaliu într-un mediu relaxant

Nașterea cu hidroterapie – travaliu într-un mediu relaxant

Pentru anumite paciente, spitalul oferă și nașterea cu hidroterapie, într-o sală special amenajată pentru acest tip de naștere. Apa caldă ajută la relaxarea musculaturii, poate reduce percepția durerii și contribuie la un travaliu mai ușor de tolerat.

Nașterea în apă se desfășoară sub supravegherea atentă a echipei medicale, cu respectarea unor criterii stricte de eligibilitate. Monitorizarea mamei și a fătului este permanentă, iar accesul rapid la celelalte structuri ale spitalului rămâne asigurat pe tot parcursul procesului.

Nașterea prin cezariană fără durere, cu cu rahianestezie și anestezie peridurala

Atunci când nașterea naturală nu este recomandată din motive medicale sau când este necesară o intervenție de urgență, cezariana reprezintă o opțiune sigură. În cadrul spitalului, cezarienele sunt realizate cu anestezie rahidiană, metodă care permite o intervenție fără durere și o recuperare mai rapidă.

Anestezia rahidiană oferă mamei posibilitatea de a fi conștientă în timpul nașterii, fără a simți durere, iar nou-născutul este preluat imediat de echipa de neonatologie. După intervenție, pacienta este monitorizată atent în secția ATI, pentru siguranță maximă în primele ore postoperatorii.

Libertatea de a alege, susținută de siguranță medicală

Libertatea de a alege, susținută de siguranță medicală

Un aspect important al nașterilor în cadrul Spitalului GYN Med Craiova este faptul că fiecare pacientă este informată și implicată în luarea deciziilor. Alegerea metodei de naștere se face împreună cu medicul, în funcție de dorințele mamei, de evoluția sarcinii și de criteriile medicale.

Disponibilitatea mai multor opțiuni de naștere, susținute de infrastructură modernă și de echipe medicale prezente permanent, reflectă o abordare actuală a obstetricii, centrată pe siguranță, informare și respect pentru pacientă.

Într-un sistem medical aflat în continuă transformare, astfel de modele de maternitate privată oferă femeilor acces la îngrijire personalizată și la condiții care pot face diferența în unul dintre cele mai importante momente ale vieții.

GynMed Craiova – Spital Privat | Maternitate | Ginecologie | Chirurgie

0743 457 411

Str. Doljului 12D, Craiova, Dolj

www.gynmed-maternitate.ro

Sursa foto: www.gynmed-maternitate.ro

