Ce este funcția “Do Not Disturb” și cum funcționează?

Funcția “Do Not Disturb” se găsește pe majoritatea smartphone-urilor, tabletelor și laptopurilor. De exemplu, un device de ultimă generație, precum iPhone 17 Pro Max, îți permite să folosești funcția blocând temporar apelurile, mesajele și notificările aplicațiilor. Ai două variante de activare:

  • Poți porni DND manual, atunci când simți nevoie de liniște, de exemplu înainte de o ședință sau în timpul unei sesiuni de studiu.
  • Poți programa ore fixe pentru DND, cum ar fi între 22:00 și 07:00, ca să eviți întreruperile pe timpul nopții.

Ce tipuri de notificări oprește DND?

Majoritatea configurațiilor DND blochează apeluri, mesaje și alerte de la aplicații standard, dar permit funcționarea alarmelor sau anumitor notificări critice. Ai flexibilitate să stabilești lista de contacte sau aplicații “de interes” care să aibă acces chiar și când DND este activ.

Cum personalizezi DND în funcție de activitate?

Pentru setări optime, accesează meniul de “Do Not Disturb” din secțiunea de setări a telefonului sau laptopului. Selectează ce categorii de alerte dorești să rămână active și alege excepțiile potrivite: colegi, familie, aplicații bancare, alarme. Ajustează regulile în funcție de ritmul tău zilnic – poți permite toate notificările în afara orelor de lucru, dar să blochezi aplicațiile sociale în timpul sarcinilor importante.

„Regele” eutanasierilor din Moldova. Cum să încasezi milioane de euro din prins și omorât câini: „Cineva trebuie să facă și treaba murdară”
Recomandări
„Regele” eutanasierilor din Moldova. Cum să încasezi milioane de euro din prins și omorât câini: „Cineva trebuie să facă și treaba murdară”

Pași practici pentru folosirea funcției DND cu scopul creșterii productivității

Obții maximizarea beneficiilor “Do Not Disturb” doar dacă urmezi o strategie clară, nu dacă folosești funcția ocazional. Iată cum poți integra eficient DND în programul tău zilnic:

  1. Alege perioadele de concentrare profundă
    Identifică intervalele când ai nevoie de liniște totală pentru sarcini complexe sau creative. Poți începe cu metoda Pomodoro: setezi DND pentru 25 de minute de lucru intens, urmate de 5 minute de pauză. Această abordare reduce tentația de a verifica notificări inutile și te ajută să vezi un progres rapid în proiecte.
  2. Programează “block-uri” de timp pentru proiecte importante
    Planifică una sau două sesiuni zilnice de câte o oră în care DND rămâne activ, iar atenția ta se concentrează pe sarcinile prioritare. Exemplu: un programator blochează toate notificările între 10:00 și 12:00, pentru a scrie cod fără întreruperi; la finalul intervalului, verifică mesajele și preia doar cele care contează.
  3. Configurează “zona de siguranță digitală”
    Redu lista de excepții la minimum. De obicei, e util să lași libere doar apelurile de la membrii familiei sau colaboratorii principali. Mulți freelanceri aleg să creeze “Favorite” în agenda telefonului și să permită apelurile doar din acest grup, evitând orice alte alerte.
  4. Evaluează rezultatele la final de zi
    La sfârșitul zilei, compară ce ai reușit să termini cu DND activ față de zilele obișnuite. Rezultatele implică nu doar cantitatea de sarcini, ci și starea de spirit sau gradul de oboseală. Mulți utilizatori spun că obțin mai mult timp pentru activități personale, fără să piardă informații esențiale.

Avantaje ale funcției DND pentru sănătate și relații

Funcția DND are impact nu doar asupra productivității, ci și asupra stilului tău de viață:

  • Odihnă mai bună: programarea “Do Not Disturb” în timpul nopții previne întreruperile apărute din cauza mesajelor sau a alertelor pe grupurile de discuție. Vei adormi mai repede și te vei trezi mai odihnit.
  • Reducerea stresului: lipsa notificărilor constante ameliorează anxietatea și te ajută să îți păstrezi controlul asupra timpului. Mulți spun că simt o presiune mai mică să răspundă imediat la fiecare mesaj.
  • Calitatea interacțiunilor: în timpul cinei sau la întâlniri importante, DND te ajută să asculți activ, fără ca discuțiile să fie întrerupte de anumite notificări.
  • Echipă și familie mai unite: anunță-ți colegii sau familia când folosești DND, ca să existe înțelegere reciprocă. Acest lucru ajută la setarea unor așteptări realiste privind timpul de răspuns și menține comunicarea eficientă.

Sfaturi utile și recomandări pentru o utilizare eficientă a DND

Implementează aceste recomandări pentru a obține rezultate vizibile:

  1. Testează DND pe perioade scurte la început
    Activează DND pentru 15-30 de minute la startul fiecărei activități solicitante, ca să observi efectul asupra productivității. Notează rezultatele, iar dacă le găsești satisfăcătoare, extinde durata.
  2. Ajustează constant excepțiile
    După primele utilizări, analizează dacă lista de excepții corespunde nevoilor tale. Poate la început ai inclus prea multe contacte sau aplicații. Redu-le la minimum și verifică din nou eficiența.
  3. Comunică utilizarea DND cu echipa sau familia
    Explică când și de ce folosești această funcție, astfel încât cei apropiați să nu perceapă lipsa de răspuns ca dezinteres. Stabilirea unui interval clar de activitate/inactivitate asigură comunicarea optimă.
  4. Evită activarea DND pe perioade foarte lungi fără un plan
    Dacă lași DND activat ore în șir, riști să pierzi informații urgente. Stabilește pauze regulate pentru verificarea notificărilor importante.
Câți bani au făcut firmele de sondaje în anul electoral 2024
Recomandări
Câți bani au făcut firmele de sondaje în anul electoral 2024

Există riscul de izolare socială?

Dacă setezi funcția prea restrictiv sau nu comunici cu cei apropiați despre perioadele de indisponibilitate, uneori poți părea distant. Soluția constă în echilibru: anunță echipa sau familia despre orele când DND este activ și fă pauze pentru răspunsuri importante.

Funcția “Do Not Disturb” te ajută să folosești tehnologia ca pe un instrument care susține productivitatea și calitatea vieții. Adoptă această strategie, adaptează setările pentru rutina ta și bucură-te de rezultate vizibile după doar câteva zile de testare. Folosirea corectă a DND poate deveni rapid un obicei care te va ajuta să te concentrezi pe ce contează cu adevărat în fiecare zi.

Sursa foto: trendyol.com/ro

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Produsul vândut de Lidl cu doar 249 de lei, în săptămâna 13-19 octombrie 2025, de care mulți români au nevoie
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
Viva.ro
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
S-a aflat! De ce s-au despărțit, de fapt, Cătălin Bordea și Olga Barcari de la Asia Express. „Între noi este ceva care nu este de explicat”. Tânăra și comediantul s-au iubit după divorțul lui de Livia
Unica.ro
S-a aflat! De ce s-au despărțit, de fapt, Cătălin Bordea și Olga Barcari de la Asia Express. „Între noi este ceva care nu este de explicat”. Tânăra și comediantul s-au iubit după divorțul lui de Livia
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! La câteva luni de când s-a despărțit de tatăl fetiței ei, artista și-a regăsit fericirea în brațele unui politician. Foto
Elle.ro
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! La câteva luni de când s-a despărțit de tatăl fetiței ei, artista și-a regăsit fericirea în brațele unui politician. Foto
gsp
Influencerița cu peste 800.000 de urmăritori vrea să-și micșoreze sânii, dar portarul de 36 de ani n-o lasă
GSP.RO
Influencerița cu peste 800.000 de urmăritori vrea să-și micșoreze sânii, dar portarul de 36 de ani n-o lasă
Pentru mama! Virgil Ghiță, salvatorul naționalei la 4 ani de la drama sfâșietoare care i-a schimbat viața
GSP.RO
Pentru mama! Virgil Ghiță, salvatorul naționalei la 4 ani de la drama sfâșietoare care i-a schimbat viața
Parteneri
Foștii soți Camelia și Dan Șucu s-au reunit la botezul nepoatei. Vedete, lux și eleganță. Cum s-au îmbrăcat cele patru doamne Șucu, soțiile și fiicele milionarului
Libertateapentrufemei.ro
Foștii soți Camelia și Dan Șucu s-au reunit la botezul nepoatei. Vedete, lux și eleganță. Cum s-au îmbrăcat cele patru doamne Șucu, soțiile și fiicele milionarului
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Avantaje.ro
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Imagini adorabile cu Dani Oțil și fiul său în Malta. Prezentatorul TV a fost vizitat de familie la filmările pentru Power Couple
Tvmania.ro
Imagini adorabile cu Dani Oțil și fiul său în Malta. Prezentatorul TV a fost vizitat de familie la filmările pentru Power Couple

Alte știri

Mai ales femeile nu au voie să facă efort fizic de Sfânta Parascheva, pe 14 octombrie. Care sunt superstițiile zilei
Știri România 13:38
Mai ales femeile nu au voie să facă efort fizic de Sfânta Parascheva, pe 14 octombrie. Care sunt superstițiile zilei
Sistem audio-video montat într-o mașină de Poliție din Mehedinți: "Fiți puțin mai atenți, că riscăm să ardem și probele, și colegii"
Știri România 13:31
Sistem audio-video montat într-o mașină de Poliție din Mehedinți: „Fiți puțin mai atenți, că riscăm să ardem și probele, și colegii”
Parteneri
Cum verifici online vechimea în muncă și contribuțiile sociale. Ghid util pentru angajați
Adevarul.ro
Cum verifici online vechimea în muncă și contribuțiile sociale. Ghid util pentru angajați
De ce nu au jucat, de fapt, Răzvan Marin și Nicușor Stanciu cu Austria și motivul genial pentru care Ionuț Radu a fost titular! „Asta am vrut să fac, să fiu sincer! Am profitat!”
Fanatik.ro
De ce nu au jucat, de fapt, Răzvan Marin și Nicușor Stanciu cu Austria și motivul genial pentru care Ionuț Radu a fost titular! „Asta am vrut să fac, să fiu sincer! Am profitat!”
Salarii de până la 12.000 de lei pentru tineri. Ce meserii sunt profitabile astăzi
Financiarul.ro
Salarii de până la 12.000 de lei pentru tineri. Ce meserii sunt profitabile astăzi
Superliga.ro (P)
Victor Dican: Cu domnul Hagi nu prea ai tu multe de spus, doar asculți
Victor Dican: Cu domnul Hagi nu prea ai tu multe de spus, doar asculți
Samuel Teles, de pe Estádio do Dragão pe Oblemenco
Samuel Teles, de pe Estádio do Dragão pe Oblemenco
Parteneri
Mare bucurie pentru vedeta noastră! A născut al treilea copil și a dezvăluit prima imagine cu bebelușul: „Am reușit…”
Elle.ro
Mare bucurie pentru vedeta noastră! A născut al treilea copil și a dezvăluit prima imagine cu bebelușul: „Am reușit…”
„Actrița cu cei mai frumoși sâni din lume”, Emily Ratajkowski, s-a pozat aproape goală, în baie, iar fotografiile au stârnit discuții aprinse / FOTO
Unica.ro
„Actrița cu cei mai frumoși sâni din lume”, Emily Ratajkowski, s-a pozat aproape goală, în baie, iar fotografiile au stârnit discuții aprinse / FOTO
A avut loc întâlnirea de gradul zero, după multe scandaluri! Complet neașteptat ce i-au putut spune copiii lui Alin Oprea în momentul în care s-au văzut după 5 ani
Viva.ro
A avut loc întâlnirea de gradul zero, după multe scandaluri! Complet neașteptat ce i-au putut spune copiii lui Alin Oprea în momentul în care s-au văzut după 5 ani

Monden

Reacția Ioanei Ginghină după ce a fost criticată că încă mai vorbește despre Alexandru Papadopol la șase ani de la divorț: „Vă răspund”
Stiri Mondene 13:25
Reacția Ioanei Ginghină după ce a fost criticată că încă mai vorbește despre Alexandru Papadopol la șase ani de la divorț: „Vă răspund”
Unde ar fi trebuit să meargă Marinela Chelaru pe 30 octombrie 2025: „Ne propusesem neoficial”
Stiri Mondene 13:15
Unde ar fi trebuit să meargă Marinela Chelaru pe 30 octombrie 2025: „Ne propusesem neoficial”
Parteneri
Olimpia Melinte, mamă mândră: fiul ei, Sasha, a împlinit 11 ani. Cum arătă Sasha când era bebeluș
TVMania.ro
Olimpia Melinte, mamă mândră: fiul ei, Sasha, a împlinit 11 ani. Cum arătă Sasha când era bebeluș
Momentul în care mama şi fetiţa ei sunt spulberate pe trecere, în Capitală. Filmare cu camera de bord
ObservatorNews.ro
Momentul în care mama şi fetiţa ei sunt spulberate pe trecere, în Capitală. Filmare cu camera de bord
Calina și Catinca, ironii și replici dure după ce Oana Roman le-a interzis să-i mai folosească numele: „Suntem o familie, nu trebuie să fim sălbatici unii cu ceilalți”
Libertateapentrufemei.ro
Calina și Catinca, ironii și replici dure după ce Oana Roman le-a interzis să-i mai folosească numele: „Suntem o familie, nu trebuie să fim sălbatici unii cu ceilalți”
Parteneri
Găselnița lui Mircea Lucescu a ANULAT 24 de milioane de euro! » Dar jucătorul riscă să fie scos din echipa României
GSP.ro
Găselnița lui Mircea Lucescu a ANULAT 24 de milioane de euro! » Dar jucătorul riscă să fie scos din echipa României
Victoria „tricolorilor” cu Austria a mai fost sărbătorită într-o țară: „El e Virgil Ghiță, românul care a făcut milioane de oameni fericiți”
GSP.ro
Victoria „tricolorilor” cu Austria a mai fost sărbătorită într-o țară: „El e Virgil Ghiță, românul care a făcut milioane de oameni fericiți”
Parteneri
Părintele inteligenței artificiale, despre viitorul muncii: „Dacă te gândești ce carieră să alegi, fă-te instalator”
Mediafax.ro
Părintele inteligenței artificiale, despre viitorul muncii: „Dacă te gândești ce carieră să alegi, fă-te instalator”
"Nu e vina medicilor, ci a soțului! Voia șase copii și uterul soției intact!” - Reacția dură a lui Nicu Ștefănuță după moartea tinerei din Constanța
StirileKanalD.ro
"Nu e vina medicilor, ci a soțului! Voia șase copii și uterul soției intact!” - Reacția dură a lui Nicu Ștefănuță după moartea tinerei din Constanța
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
Wowbiz.ro
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
Promo
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Advertorial
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Wowbiz.ro
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Răsturnare totală în cazul tragediei din Berceni. Ce au descoperit anchetatorii
Redactia.ro
Răsturnare totală în cazul tragediei din Berceni. Ce au descoperit anchetatorii
Acuzații dure după moartea Mădălinei din Giurgiu! &apos;&apos;Nu e vina medicilor, soțul își dorea 6 copii și uterul femeii intact.&apos;&apos;
KanalD.ro
Acuzații dure după moartea Mădălinei din Giurgiu! &apos;&apos;Nu e vina medicilor, soțul își dorea 6 copii și uterul femeii intact.&apos;&apos;

Politic

Mirabela Grădinaru, apariție neașteptată la Guvern. Ce a făcut partenera lui Nicușor Dan în Palatul Victoria
Exclusiv
Politică 10:30
Mirabela Grădinaru, apariție neașteptată la Guvern. Ce a făcut partenera lui Nicușor Dan în Palatul Victoria
Ilie Bolojan nu ar trebui să demisioneze dacă legea privind pensiile magistraţilor va pica la CCR, spune Nicușor Dan
Politică 09:09
Ilie Bolojan nu ar trebui să demisioneze dacă legea privind pensiile magistraţilor va pica la CCR, spune Nicușor Dan
Parteneri
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
Spotmedia.ro
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
Raul Florucz a spus în limba română de ce a refuzat naționala lui Mircea Lucescu pentru Austria: „N-a fost o decizie greu de luat”
Fanatik.ro
Raul Florucz a spus în limba română de ce a refuzat naționala lui Mircea Lucescu pentru Austria: „N-a fost o decizie greu de luat”
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită
Spotmedia.ro
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită