Înțelegerea acestei diferențe poate schimba radical modul în care privim finanțarea externă. Nu orice împrumut reprezintă un risc, la fel cum nu orice economisire reprezintă automat o decizie înțeleaptă. Un credit rapid accesat pentru a acoperi o cheltuială care generează venituri ulterioare, precum un curs de specializare care duce la o promovare sau un instrument de lucru ce crește productivitatea, poate fi considerat o investiție, nu o povară. Diferența esențială stă în întrebarea: „Acest împrumut mă ajută să câștig mai mult pe termen lung sau doar satisface o dorință imediată?”.

Ce înseamnă, de fapt, datoria bună

Datoria bună este, în esență, aceea care contribuie la creșterea capitalului financiar, profesional sau educațional al unei persoane. Aceasta generează, direct sau indirect, o valoare mai mare decât costul total al împrumutului. Exemplele clasice includ creditele ipotecare pentru achiziția unei locuințe (care se poate transforma, în timp, într-un activ), împrumuturile pentru educație (care cresc potențialul de câștig pe piața muncii) sau finanțările destinate dezvoltării unei afaceri.

Un exemplu concret: o persoană care își dorește să se recalifice profesional și are nevoie de un curs de programare sau de o certificare într-un domeniu bine plătit poate considera un credit 5000 ron drept o investiție rentabilă, mai ales dacă acel curs deschide accesul către un loc de muncă cu un salariu semnificativ mai mare. În acest caz, costul dobânzii este rapid recuperat prin creșterea veniturilor viitoare, iar împrumutul devine un instrument de dezvoltare, nu o sursă de stres financiar.

Aceeași logică se aplică și în cazul micilor antreprenori sau al profesioniștilor independenți, care au nevoie de echipamente, software sau capital inițial pentru a-și dezvolta activitatea. Atât timp cât suma împrumutată este proporțională cu capacitatea de rambursare și există un plan clar de utilizare a banilor, o astfel de datorie poate accelera semnificativ progresul financiar.

Ce înseamnă datoria rea

Prin comparație, datoria rea este cea contractată pentru cheltuieli de consum care nu generează nicio valoare pe termen lung și, de multe ori, se depreciază rapid. Cel mai clar exemplu este utilizarea creditelor pentru achiziționarea de produse de lux, electronice de ultimă generație, vacanțe costisitoare sau alte cheltuieli impulsive, fără nicio legătură cu creșterea veniturilor viitoare.

Problema reală a acestui tip de datorie nu este neapărat suma împrumutată, ci faptul că persoana ajunge să plătească dobânzi pentru un bun care și-a pierdut deja din valoare sau care a fost deja „consumat” în momentul achitării ratelor. Un telefon cumpărat în rate, de exemplu, se depreciază constant, în timp ce ratele lunare continuă să fie plătite luni sau chiar ani după achiziție.

Riscurile fiecărui tip de datorie

Deși datoria bună este, în general, considerată utilă, nu este lipsită de riscuri. Chiar și un împrumut destinat educației sau dezvoltării profesionale poate deveni problematic dacă suma împrumutată depășește cu mult capacitatea reală de rambursare sau dacă rezultatele așteptate, de exemplu, o slujbă mai bine plătită, o afacere profitabilă, nu se materializează conform planului. De aceea, orice decizie de finanțare, indiferent de scop, trebuie precedată de o analiză realistă a capacității de rambursare și a probabilității de succes a investiției.

Datoria rea, la rândul ei, prezintă riscuri mult mai directe. Cel mai frecvent scenariu este acumularea de multiple credite de consum, care duc la un grad de îndatorare nesustenabil. Acest lucru poate afecta scorul de credit, poate limita accesul la finanțări viitoare, inclusiv la cele cu adevărat necesare, precum un credit ipotecar, și poate genera un stres financiar cronic, cu efecte asupra sănătății mintale și a relațiilor personale.

Cum facem diferența în practică

Pentru a evalua dacă o datorie este „bună” sau „rea”, este util să ne punem câteva întrebări simple înainte de a contracta un împrumut:

  • va genera această cheltuială venituri suplimentare sau va crește valoarea unui activ pe termen lung? Dacă răspunsul este afirmativ, este mai probabil să fie vorba despre o datorie bună. 
  • este suma împrumutată proporțională cu capacitatea reală de rambursare, ținând cont de veniturile lunare curente? Un împrumut, indiferent de scop, devine riscant atunci când ratele lunare depășesc o proporție rezonabilă din venit
  • există un plan clar de utilizare a banilor sau decizia este una impulsivă, luată sub presiunea unei oferte „limitate în timp”?

Finanțarea responsabilă, un instrument de progres

Concluzia esențială este că datoria, în sine, nu este nici bună, nici rea, ceea ce contează este scopul pentru care este contractată și disciplina cu care este gestionată. O finanțare bine gândită, direcționată către educație, dezvoltare profesională sau investiții cu potențial real de creștere poate accelera semnificativ progresul financiar al unei persoane. În schimb, împrumuturile contractate impulsiv, pentru cheltuieli de consum fără valoare pe termen lung, riscă să transforme un moment de satisfacție imediată într-o povară financiară de durată.

Educația financiară joacă, așadar, un rol esențial în această ecuație. Cu cât înțelegem mai bine diferența dintre cele două tipuri de datorie, cu atât suntem mai capabili să folosim instrumentele de creditare disponibile pe piață în avantajul nostru, transformându-le din surse de anxietate în instrumente reale de dezvoltare personală și profesională.

Sursa foto: Magnific.com

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