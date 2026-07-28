De câte parfumuri are nevoie o persoană, de fapt?

Vrei să ai o colecție minimalistă, dar și să ai aroma potrivită pentru fiecare ocazie? Descoperă în continuare cum!

Trei parfumuri sunt de ajuns?

Trei tipuri acoperă practic orice situație:

Un parfum pentru zi și birou cu arome discrete, curate, fără proiecție agresivă. Notele citrice, florale ușoare sau lemnoase fine se integrează bine în spații închise, unde nu vrei să deranjezi pe cei din jur.

cu arome discrete, curate, fără proiecție agresivă. Notele citrice, florale ușoare sau lemnoase fine se integrează bine în spații închise, unde nu vrei să deranjezi pe cei din jur. Un parfum pentru seară și ocazii speciale cu arome mai intense, orientale, condimentate sau lemnoase profunde. Căldura corpului seara amplifică natural proiecția, deci unul mai bogat se simte mai bine după ora 18.

cu arome mai intense, orientale, condimentate sau lemnoase profunde. Căldura corpului seara amplifică natural proiecția, deci unul mai bogat se simte mai bine după ora 18. Un parfum sezonier adaptat anotimpului. Vara, notele citrice și acvatice rezistă mai bine în căldură. Iarna, parfumurile cu ambră, vanilie sau lemn de santal se simt mai cald pe piele.

Pornind de la aceste trei tipuri, îți va fi mai ușor să le alegi pe cele perfecte pentru colecția ta minimalistă.

De ce contează ocazia, nu doar gustul personal?

Același parfum care ți se potrivește perfect la o ieșire cu prietenii poate fi mult prea pregnant la o ședință sau nepotrivit la un eveniment formal. Alegi, prin urmare, și în funcție de situație, nu doar după ce îți place cum miroase.

Unul intens cu note de oud sau patchouli miroase bine într-o seară de toamnă, dar devine greu de suportat într-un spațiu mic și aglomerat. Un parfum fresh cu bergamotă sau mentă e perfect pentru o zi de vară, dar slăbește vizibil iarna, când temperaturile scăzute îi reduc răspândirea în aer.

Cum alegi cele trei parfumuri potrivite pentru colecția ta?

Începe de la ce știi deja că îți place, nu de la ce e la modă. Identifică tipul de miros pe care îl regăsești cel mai des printre preferințele tale: floral, citric, lemnos, oriental sau gurmand. Fiecare tip e suficient de larg ca să găsești în el variante pentru zi, pentru seară și pentru fiecare anotimp.

Testează direct pe piele, nu pe hârtie. Cum reacționează pielea ta și temperatura corpului schimbă modul în care un miros evoluează, iar ce simți pe stripul de hârtie din magazin diferă adesea de ce simți pe gât după două ore. Dă-i parfumului cel puțin 30 de minute să iasă pe pielea ta, apoi decide.

Cât durează un flacon și cât de des schimbi?

Un flacon de 50 ml conține estimativ între 600 și 800 de pulverizări. La 2-3 pulverizări pe zi, ajunge între 7 și 10 luni de utilizare zilnică. Trei flacoane folosite pe rând nu se termină în același timp, ceea ce face ca bugetul să se împartă treptat, fără o cheltuială mare dintr-o dată.

Alternarea aromelor pe parcursul săptămânii are și un avantaj: eviți adaptarea olfactivă, adică obișnuința creierului cu o aromă până la punctul în care nu o mai percepi, deși cei din jur o simt în continuare.

Dacă vrei să construiești o astfel de colecție fără să plătești prețuri de lux, parfumurile replică sunt o soluție accesibilă și etică. La Infinite Love găsești variante EDP pentru fiecare tip de ocazie, cu persistență între 6 și 10 ore pe piele. Comandă testere și vezi cum se simt pe pielea ta!

Nu e dificil să ai o colecție minimalistă de parfumuri, dar în același timp să miroși bine indiferent de ocazie. Descoperă colecțiile Infinite Love și creează-ți combinația perfectă!

Sursa foto: unsplash.com

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