În lipsa întreținerii, murdăria, firele de păr și sebumul se acumulează între lame și în mecanismul intern, afectând atât precizia de tăiere, cât și puterea motorului. Aceste depuneri generează frecare suplimentară, ceea ce duce la uzura accelerată a componentelor și la scăderea eficienței.

Profesioniștii din domeniu aleg să investească timp în întreținerea echipamentului, nu doar pentru a păstra standardele de calitate ale lucrărilor, ci și pentru a menține rentabilitatea investiției. Găsești produse profesionale pentru curățarea și lubrifierea lamelor pe procosmetic.ro, concepute special pentru a susține performanța și durabilitatea mașinilor de tuns.

Curățare zilnică și degresare periodică

Curățarea zilnică a unei mașini de tuns este primul pas în menținerea performanței constante și în prevenirea uzurii premature. După fiecare utilizare, firele de păr și resturile de produse cosmetice trebuie îndepărtate cu o perie specială sau o pensulă cu peri moi, pentru a preveni acumularea de murdărie între lame și în mecanismul de tăiere. Această rutină simplă reduce frecarea, menține lamele ascuțite și protejează motorul împotriva suprasolicitării.

Degresarea periodică, efectuată la intervale de câteva zile sau săptămânal în cazul utilizării intense, este esențială pentru eliminarea depunerilor de sebum și ulei vechi care pot bloca mișcarea lamelor. Utilizarea unui spray degresant profesional asigură curățarea în profunzime fără a afecta componentele electrice, lăsând mecanismul pregătit pentru ungerea ulterioară.

Pe urmele lui Boc: Ilie Bolojan are în plan să-și asume de mai multe ori răspunderea în Parlament. „Joacă la totul sau nimic”
Recomandări
Pe urmele lui Boc: Ilie Bolojan are în plan să-și asume de mai multe ori răspunderea în Parlament. „Joacă la totul sau nimic”

Prin combinarea curățării zilnice cu degresarea regulată, nu doar că menții performanța mașinii la un nivel optim, dar reduci semnificativ riscul defecțiunilor și prelungești durata de viață a echipamentului. Această abordare este recomandată atât pentru utilizarea profesională în salon, cât și pentru cea de acasă, acolo unde fiabilitatea și precizia contează la fel de mult.

Ungerea corectă a lamelor

Ungerea corectă a lamelor este o etapă crucială pentru funcționarea optimă a mașinii de tuns. Aplică o picătură de ulei special la fiecare aproximativ 5 mm de lamă, apoi pornește aparatul pentru 5-10 secunde, astfel încât uleiul să se distribuie uniform pe toată suprafața. Această procedură reduce frecarea dintre componente, previne uzura prematură, blocarea lamelor și scăderea eficienței motorului. Printr-o ungere regulată, asiguri o tăiere precisă și prelungești durata de viață a aparatului

Alinierea lamei și reglaje fine

O mașină de tuns funcționează optim doar atunci când lamele sunt perfect aliniate. Orice deviere, chiar și de ordinul milimetrilor, poate duce la ciupituri ale pielii, tăieturi superficiale sau un tuns inegal. Verificarea alinierii trebuie făcută după fiecare curățare sau atunci când observi că aparatul nu mai taie uniform.
Procesul este simplu, dar necesită atenție. Asigură-te că mașina este oprită și deconectată de la sursa de alimentare. Privește marginile lamelor din lateral și din față: muchia superioară trebuie să fie perfect paralelă cu cea inferioară și să nu iasă în afara acesteia. Dacă există neconcordanțe, slăbește ușor șuruburile de fixare, ajustează poziția lamelor și strânge șuruburile din nou, verificând din nou alinierea.
O reglare corectă nu doar că previne accidentările, dar îmbunătățește și precizia de tăiere, reducând efortul motorului și uzura componentelor. Prin această operațiune de câteva minute, prelungești durata de viață a mașinii de tuns și menții o performanță constantă, atât în utilizarea profesională, cât și în cea de acasă.

Războiul dintre ANAF și samsarii de mașini. Două sentințe diferite: român obligat să achite taxe la stat pentru 68 de tranzacții, fiscul obligat să plătească zeci de mii de lei într-un caz similar
Recomandări
Războiul dintre ANAF și samsarii de mașini. Două sentințe diferite: român obligat să achite taxe la stat pentru 68 de tranzacții, fiscul obligat să plătească zeci de mii de lei într-un caz similar

Dezinfectare și igienă profesională

Într-un salon, dezinfectarea echipamentelor nu este doar o măsură de precauție, ci o cerință esențială pentru a respecta standardele profesionale și reglementările de igienă. Mașinile de tuns intră în contact direct cu pielea și părul clienților, ceea ce le expune la bacterii, fungi și alte microorganisme care pot fi transmise de la o persoană la alta.

Utilizarea spray-urilor dezinfectante aprobate pentru echipamente electrice asigură eliminarea rapidă a agenților patogeni fără a deteriora componentele aparatului. Aceste produse sunt concepute pentru a acționa eficient, fără a lăsa reziduuri uleioase sau umiditate care ar putea afecta motorul sau mecanismul lamelor.

Implementarea unui protocol strict de igienizare după fiecare utilizare nu doar că previne infecțiile, dar transmite și un mesaj clar clienților: serviciile oferite sunt sigure, profesionale și orientate spre protecția lor. În timp, acest nivel de atenție consolidează reputația salonului și crește încrederea clienților în calitatea serviciilor.

Pauze, depozitare și protecție împotriva umezelii și prafului

Pauzele, depozitarea corectă și protecția împotriva umezelii și prafului contribuie semnificativ la menținerea performanței mașinii de tuns. După sesiuni de lucru intense, lasă aparatul să se răcească în mod natural, evitând ventilarea forțată cu aer comprimat, care poate împinge murdăria în motor.

Trump îi cere lui Zelenski să renunțe la Crimeea și să nu adere niciodată la NATO, dacă vrea pace
Recomandări
Trump îi cere lui Zelenski să renunțe la Crimeea și să nu adere niciodată la NATO, dacă vrea pace

Depozitează mașina într-un mediu curat și uscat, de preferat într-o husă protectoare, pentru a preveni expunerea la praf și umiditate. Aceste elemente pot încetini motorul și pot provoca coroziunea componentelor interne, reducând durata de viață a aparatului.

Întreținere avansată și mentenanță lunară

Întreținerea avansată și mentenanța lunară asigură funcționarea optimă și pe termen lung a mașinii de tuns. O dată pe lună, desfă carcasa și curăță mecanismul intern, acordând atenție zonei de angrenaj, apoi aplică vaselină termorezistentă (nu ulei) pentru a menține mișcarea lină și a reduce uzura. În plus, este recomandat să înlocuiești sau să reînnoiești periodic consumabilele, precum cadrul de prindere al lamelor, uleiul și degresantul, pentru a păstra eficiența maximă a aparatului și a preveni defecțiunile costisitoare.

Sursa foto: procosmetic.ro

Vezi Rezultate BAC 2025, sesiunea de toamnă, note publicate de edu.ro!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
O lună de proteste ale sindicatelor din învățământ la sediul Ministerului Educației. Au cerut din nou demisia lui Daniel David
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
La fix o lună de la moartea iubitului ei, Mihaela Rădulescu face marea dezvăluire: “Decența pentru mine și pentru familia mea...”. Nimeni nu a mai putut să scoată niciun cuvânt când a auzit ce a avut de spus
Viva.ro
La fix o lună de la moartea iubitului ei, Mihaela Rădulescu face marea dezvăluire: “Decența pentru mine și pentru familia mea...”. Nimeni nu a mai putut să scoată niciun cuvânt când a auzit ce a avut de spus
Ultima apariție a Elenei Udrea în public a stârnit valuri! Alături de fiica ei, ambele îmbrăcate în roz, a atras toate privirile. Nici Adrian Alexandrov nu a trecut neobservat, însă au fost la un pas de tragedie
Unica.ro
Ultima apariție a Elenei Udrea în public a stârnit valuri! Alături de fiica ei, ambele îmbrăcate în roz, a atras toate privirile. Nici Adrian Alexandrov nu a trecut neobservat, însă au fost la un pas de tragedie
Ada Condeescu, despre vacanța alături de familia ei. Ce a impresionat-o pe actriță: „Surprizele pe care mi le-am permis...”
Elle.ro
Ada Condeescu, despre vacanța alături de familia ei. Ce a impresionat-o pe actriță: „Surprizele pe care mi le-am permis...”
gsp
Povestea controversată a show-ului „The Biggest Loser”, unde oamenii slăbeau zeci de kilograme: „Am știut că în acea zi am murit”
GSP.RO
Povestea controversată a show-ului „The Biggest Loser”, unde oamenii slăbeau zeci de kilograme: „Am știut că în acea zi am murit”
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la Rapid - FCSB » A sfidat legea sub privirile tuturor
GSP.RO
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la Rapid - FCSB » A sfidat legea sub privirile tuturor
Parteneri
Nașul și cu finul, vecini în Spania! Soții Măruță și-au luat casă în Marbella și i-au făcut inaugurarea! Dar cine e frumoasa de lângă nașul Paszkany? Vine bebe? Are 29 de ani și o știți sigur de la TV
Libertateapentrufemei.ro
Nașul și cu finul, vecini în Spania! Soții Măruță și-au luat casă în Marbella și i-au făcut inaugurarea! Dar cine e frumoasa de lângă nașul Paszkany? Vine bebe? Are 29 de ani și o știți sigur de la TV
Actorul de la PRO TV, primele imagini cu noua iubită, după divorț: “E pe gustul meu”. Helen nu e din România, are 48 de ani și e superbă
Avantaje.ro
Actorul de la PRO TV, primele imagini cu noua iubită, după divorț: “E pe gustul meu”. Helen nu e din România, are 48 de ani și e superbă
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. „Păcat că nu venim mai des”. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa
Tvmania.ro
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. „Păcat că nu venim mai des”. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa

Alte știri

O lună de proteste ale sindicatelor din învățământ la sediul Ministerului Educației. Au cerut din nou demisia lui Daniel David
Știri România 15:27
O lună de proteste ale sindicatelor din învățământ la sediul Ministerului Educației. Au cerut din nou demisia lui Daniel David
Cioban român filmat în munții Italiei, între oi și câini, și lăudat pentru că și-a găsit fericirea în lucruri pe care lumea modernă le-a uitat I VIDEO   
Știri România 15:04
Cioban român filmat în munții Italiei, între oi și câini, și lăudat pentru că și-a găsit fericirea în lucruri pe care lumea modernă le-a uitat I VIDEO   
Parteneri
Multinaționalele iau în calcul majorarea prețurilor sau relocarea din cauza taxelor suplimentare
Adevarul.ro
Multinaționalele iau în calcul majorarea prețurilor sau relocarea din cauza taxelor suplimentare
Cum arată bucătăriile insalubre unde se prăjesc gogoșile care se vând pe plajă, la Eforie? ”Cum să-i cumperi copilului așa ceva?”
Fanatik.ro
Cum arată bucătăriile insalubre unde se prăjesc gogoșile care se vând pe plajă, la Eforie? ”Cum să-i cumperi copilului așa ceva?”
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model
Financiarul.ro
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model

Monden

Actorii Bogdan Albulescu și Andreea Vasile, vacanță împreună: „Timp cu familia, liniște și bucurie”. Ce au făcut în Grecia
Stiri Mondene 15:29
Actorii Bogdan Albulescu și Andreea Vasile, vacanță împreună: „Timp cu familia, liniște și bucurie”. Ce au făcut în Grecia
Destinația de vacanță aleasă de Ana Bodea. Ce a făcut în pauza de filmări de la „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”
Stiri Mondene 15:00
Destinația de vacanță aleasă de Ana Bodea. Ce a făcut în pauza de filmări de la „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”
Parteneri
Paris Hilton sprijină UNICEF România. Vedeta a vizitat mai multe familii de la noi din țară și a făcut declarații emoționante: "Cum arată speranța reală..."
Elle.ro
Paris Hilton sprijină UNICEF România. Vedeta a vizitat mai multe familii de la noi din țară și a făcut declarații emoționante: "Cum arată speranța reală..."
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Unica.ro
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Ilie Bolojan nu mai iartă pe nimeni și spune direct: „Să nu ies prost degeaba pentru România”. Ce a putut anunța acum e fără egal, nimeni nu a putut rămâne indiferent când a auzit ce se întâmplă
Viva.ro
Ilie Bolojan nu mai iartă pe nimeni și spune direct: „Să nu ies prost degeaba pentru România”. Ce a putut anunța acum e fără egal, nimeni nu a putut rămâne indiferent când a auzit ce se întâmplă
Parteneri
Acasă la Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu. Ce are vedeta de la Neatza în subsolul casei din Corbeanca
TVMania.ro
Acasă la Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu. Ce are vedeta de la Neatza în subsolul casei din Corbeanca
Tragedie în drum spre Thassos. 3 morţi după ce un TIR a intrat cu 100 km/h în 2 maşini, la bariera de taxare
ObservatorNews.ro
Tragedie în drum spre Thassos. 3 morţi după ce un TIR a intrat cu 100 km/h în 2 maşini, la bariera de taxare
Fostul iubit al Innei, persoană influentă, naș la nunta Alinei Erimia! Dar stai să o vezi pe nașa! Ploaie de vedete la nunta de la Palat. Antonia, Sore, Amalia Năstase “au rupt” ringul pe muzica lui Puya
Libertateapentrufemei.ro
Fostul iubit al Innei, persoană influentă, naș la nunta Alinei Erimia! Dar stai să o vezi pe nașa! Ploaie de vedete la nunta de la Palat. Antonia, Sore, Amalia Năstase “au rupt” ringul pe muzica lui Puya
Parteneri
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la Rapid - FCSB » A sfidat legea sub privirile tuturor
GSP.ro
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la Rapid - FCSB » A sfidat legea sub privirile tuturor
Fiica lui Adrian Ilie poate deveni una dintre cele mai bogate femei din România: implicată într-o afacere de sute de milioane de euro
GSP.ro
Fiica lui Adrian Ilie poate deveni una dintre cele mai bogate femei din România: implicată într-o afacere de sute de milioane de euro
Parteneri
Alpinistă româncă, moartă în timp ce escalada un ghețar în Italia. Alexandra avea 36 de ani
Mediafax.ro
Alpinistă româncă, moartă în timp ce escalada un ghețar în Italia. Alexandra avea 36 de ani
Raluca Pânzaru NU s-a sinucis! Cum a murit, de fapt! Breaking news
StirileKanalD.ro
Raluca Pânzaru NU s-a sinucis! Cum a murit, de fapt! Breaking news
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Wowbiz.ro
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Promo
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Advertorial
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
Doliu în lumea sportului! Pilotul de raliuri Dan Bodea a murit în urma unui accident, în timpul autocrossului de la Campulung: „Amintirea ta va rămâne mereu vie”
Wowbiz.ro
Doliu în lumea sportului! Pilotul de raliuri Dan Bodea a murit în urma unui accident, în timpul autocrossului de la Campulung: „Amintirea ta va rămâne mereu vie”
Ilie Bolojan, apel public pentru adoptarea pachetului 2 de măsuri: ”Nu există altă soluție”. Ce le-a transmis colegilor de coaliție: ”La veștile proaste rămân foarte puțini”
StirileKanalD.ro
Ilie Bolojan, apel public pentru adoptarea pachetului 2 de măsuri: ”Nu există altă soluție”. Ce le-a transmis colegilor de coaliție: ”La veștile proaste rămân foarte puțini”
Un tânăr din Galați a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost călcat cu mașina de prietenul său. Cum s-a produs accidentul șocant
KanalD.ro
Un tânăr din Galați a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost călcat cu mașina de prietenul său. Cum s-a produs accidentul șocant

Politic

Nicuşor Dan, după ce agenţia de rating Fitch a confirmat ratingul României BBB - cu perspectiva negativă: „O veste bună”
Politică 13:30
Nicuşor Dan, după ce agenţia de rating Fitch a confirmat ratingul României BBB – cu perspectiva negativă: „O veste bună”
PNL a dat în judecată AEP pentru că nu are de unde să returneze cele 14 milioane de lei, bani cheltuiți din subvenție în campania prezidențială din 2024
Politică 10:54
PNL a dat în judecată AEP pentru că nu are de unde să returneze cele 14 milioane de lei, bani cheltuiți din subvenție în campania prezidențială din 2024
Parteneri
O tânără din România a murit după ce a căzut într-o prăpastie din Alpii italieni: Tragedia a fost provocată de o eroare fatală
Spotmedia.ro
O tânără din România a murit după ce a căzut într-o prăpastie din Alpii italieni: Tragedia a fost provocată de o eroare fatală
Gigi Becali a răbufnit în direct: „Cum să pui tu cătușe pe copilul meu? Bă, javră ordinară!”
Fanatik.ro
Gigi Becali a răbufnit în direct: „Cum să pui tu cătușe pe copilul meu? Bă, javră ordinară!”
O alternativă sigură și accesibilă la Ozempic s-ar afla chiar în intestinul nostru. Cum funcționează
Spotmedia.ro
O alternativă sigură și accesibilă la Ozempic s-ar afla chiar în intestinul nostru. Cum funcționează