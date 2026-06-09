Acţiunile au loc în cadrul operaţiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a Poliţiei Române. „În cauză, există suspiciunea că un bărbat şi o femeie, ambii din judeţul Dolj, prin intermediul a 9 societăţi comerciale pe care aceştia le administrează, ar fi parte a unui circuit financiar realizat printr-o platformă de plăţi electronice din Lituania. Prin intermediul acestei platforme, cei doi ar fi încasat 95.100 de euro, parte a unei investiţii financiare în criptomonede, realizată de un cetăţean german”, a transmis IGPR.

Mai exact, în perioada aprilie-iulie 2021, femeia a fost implicată în activitatea de convingere a neamțului de a transfera suma totală de 507.571,98 euro în mai multe conturi din Germania, Lituania, Italia şi Estonia.

Activitățile sunt desfășurate în cadrul unui dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de spălarea banilor.

În cauză, există suspiciunea că un bărbat și o femeie, ambii din județul Dolj, prin intermediul a 9 societăți comerciale pe care aceștia le administrează, ar fi parte a unui circuit financiar realizat printr-o platformă de plăți electronice din Lituania.