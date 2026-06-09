Formatul original de entertainment, analiză sportivă, comentarii și reacții la cele mai importante momente ale competiției va fi live pe AntenaPlay!

Începând din 12 iunie 2026, imediat după startul celui mai așteptat eveniment al planetei, Campionatul Mondial de Fotbal, Gabi Tamaș și Dan Alexa, alături de Răzvan Simion, Dani Oțil, Cătălin Rizea și Florin Ristei vor aduce live pe AntenaPLAY toate momentele importante din ultimele 24 de ore: cele mai spectaculoase faze ale meciurilor, goluri, controverse, reacții la cald, într-un format care îmbină analiza fotbalistică, umorul și dialogul autentic.

Ce au spus Gabi Tamaș și Dan Alexa despre noul proiect

Pentru prima data în istorie, turneul reunește 48 de echipe naționale, 104 meciuri și trei țări gazdă, Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic, într-un spectacol sportiv global, urmărit de miliarde de oameni din întreaga lume, iar „Fiertzi pe Mondial” își propune să aducă publicului o abordare dinamică a competiției, combinând expertiza sportivă a foștilor internaționali Gabi Tamaș și Dan Alexa cu entertainmentul asigurat de gaşca matinală Răzvan Simion, Dani Oțil, Cătălin Rizea şi Florin Ristei.

„Din 12 iunie suntem live pe AntenaPLAY, suntem «Fiertzi pe Mondial» și împreună trecem prin tot ce a contat în ultimele 24 de ore: goluri, faze, controverse, suporteri, nebunie în tribune și meciurile care urmează la Antena și pe AntenaPLAY. Pe mine mă bucură foarte mult să pot participa la aşa ceva, deoarece Campionatul Mondial de Fotbal e competiția supremă a acestui sport. Sunt foarte bucuros că sunt şi cu «păpuşica» mea lângă mine”, a spus Dan Alexa.

„Și pentru mine e o plăcere să fac parte din acest proiect, în cadrul celei mai aşteptate competiții din întreaga lume. Orice jucător îşi doreşte să ajungă la Campionatul Mondial, mi-am dorit şi eu, dar nu am ajuns. În schimb, iată că am ajuns acum la «Fiertzi pe Mondial»! Aştept să văd spectacol şi multe surprize la acest mondial, iar noi la «Fiertzi pe Mondial» vom veni cu un altfel de comentariu, căci până la urmă oamenii vor să audă şi dedesubturile acestui sport”, a adăugat Gabi Tamaș.

Lansarea noului format vine în contextul în care Antena transmite în exclusivitate Cupa Mondială de Fotbal din 2026, ediția care intră în istorie drept cel mai mare Campionat Mondial organizat vreodată, cu 48 de echipe participante, 104 meciuri și trei țări-gazdă: Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic.

„Fiertzi pe Mondial”, o nouă emisiune pe AntenaPlay

„Multe dintre poveștile unui Campionat Mondial nu se scriu pe teren. Ele prind viață în taberele suporterilor, în detaliile mai puțin văzute, dar pline de emoție. Abia aștept să le descopăr pe cele ale Cupei Mondiale 2026, la „Fiertzi pe Mondial”, a afirmat și Răzvan Simion.

„La Campionatul Mondial, spectacolul începe cu mult înainte de primul fluier și continuă mult după ultimul gol. Mă bucur să fac parte din aventura «Fiertzi pe Mondial» și abia aștept să le arăt telespectatorilor poveștile, personajele și emoțiile care transformă această competiție într-un fenomen global”, a mai spus și Dani Oțil.

Cătălin RizeaIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 5

„Campionatul Mondial este despre performanță, dar și despre emoțiile care îi aduc pe oameni împreună. «Fiertzi pe Mondial» va surprinde exact această energie: poveștile din spatele competiției, atmosfera din jurul stadionului și oamenii care fac din FIFA World Cup 2026 un eveniment unic. Abia aștept să pornim în această călătorie”, a completat Cătălin Rizea.

„La un Campionat Mondial nu sunt spectaculoase doar golurile. Uneori, cele mai bune povești sunt cele care se întâmplă în afara terenului: printre suporteri, prin orașele-gazdă sau în momentele pe care camerele surprind doar pentru o clipă. La «Fiertzi pe Mondial» abia aștept să descoperim împreună tot ce face din Cupa Mondială 2026 un spectacol atât de special”, a încheiat Florin Ristei.

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