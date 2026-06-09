Ani la rând, rubrica „Fata de la Pagina 5” din ziarul Libertatea a fost una dintre cele mai urmărite din presa românească. Pentru multe tinere, apariția în paginile publicației a reprezentat primul pas către televiziune, modelling sau showbiz. Laura Cosoi, Andreea Mantea, Bianca Drăgușanu și Andreea Tonciu se numără printre vedetele care au devenit cunoscute după ce au pozat pentru celebra rubrică.

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„Pagina 5”, rampa de lansare pentru multe vedete din România

În anii 2000, „Fata de la Pagina 5” era una dintre cele mai populare rubrici din presa tabloidă. Numeroase tinere au devenit cunoscute publicului larg după aparițiile lor în paginile ziarului Libertatea, iar unele dintre ele au ajuns ulterior prezentatoare TV, actrițe, modele sau influenceri.

De-a lungul timpului, multe dintre cele care au pozat pentru această rubrică au recunoscut că apariția în Libertatea le-a oferit vizibilitatea necesară pentru a-și construi o carieră în lumea mondenă.

Laura Cosoi, una dintre cele mai cunoscute „Fete de la Pagina 5”

Pe 19 aprilie 2002, Laura Cosoi apărea în rubrica „Fata de la Pagina 5”. La acea vreme avea 20 de ani și era din Iași.

„Are 20 de ani și e din Iași. Pasiunile ei sunt dansul, moda, istoria artei și călătoriile în lumea misterioasă a Egiptului, Spaniei și Italiei. Dimensiunile ei sunt 85 – 57 – 85.”

La scurt timp după apariția în Libertatea, Laura Cosoi a realizat și un pictorial pentru Playboy. Ulterior, a devenit cunoscută publicului larg prin rolul din serialul „La Bloc”, difuzat de Pro TV, și și-a construit o carieră în televiziune și actorie.

Roxana Ionescu, de la „Pagina 5” la „Mama Natură”

Roxana Ionescu a trimis o fotografie la redacția Libertatea pe 29 ianuarie 2002, când avea doar 20 de ani. După debutul în presă, Roxana a devenit una dintre cele mai cunoscute prezențe feminine de la televiziune. Popularitatea sa a crescut odată cu apariția în emisiunea „Ciao Darwin”, unde interpreta rolul „Mama Natură”.

Mai târziu, a participat și la „Dansez pentru tine”, competiție pe care a câștigat-o, și a apărut în mai multe pictoriale pentru reviste dedicate publicului masculin.

Andreea Mantea, desemnată cea mai frumoasă „Fată de la Pagina 5”

În 2006, Andreea Mantea a fost desemnată cea mai frumoasă tânără care a apărut în rubrica „Fata de la Pagina 5”. Avea doar 20 de ani și era la început de drum. Ulterior, a devenit una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de televiziune din România.

A făcut parte din echipa emisiunii „Neața cu Răzvan și Dani”, a colaborat cu Antena 1 în mai multe proiecte și, mai târziu, s-a alăturat postului Kanal D, unde a prezentat emisiuni precum „Wowbiz” și „Nuntă cu surprize”.

Bianca Drăgușanu, Andreea Spătaru, Laurette și Sânziana Buruiană

Lista vedetelor care au debutat prin intermediul „Paginii 5” este una lungă.

Printre cele mai cunoscute nume se numără:

Bianca Drăgușanu

Laurette Atindehou

Andreea Spătaru

Alexandra Enăchescu

Sânziana Buruiană

Andreea Tonciu

Simona Sensual

Toate au declarat, în diferite interviuri, că apariția în celebra rubrică le-a adus notorietate și oportunități profesionale pe care altfel le-ar fi obținut mult mai greu.

Andreea Tonciu: „Nu mi-a fost niciodată rușine de nimic din ce am făcut eu”

Recent, Andreea Tonciu a revenit asupra perioadei în care a pozat pentru „Fata de la Pagina 5”, în cadrul podcastului moderat de Bursucu.

Vedeta a declarat că nu regretă nimic din trecutul său și că nu consideră că fotografiile realizate atunci ar putea reprezenta o problemă pentru fiica sa.

„Nu mi-a fost niciodată rușine de nimic din ce am făcut eu. Crezi că am fost singura? Mi-a plăcut. Îmi place și acum. Dacă mai aveam corpul ăla și acum pozam. Corpul îl am, dar nu mai sunt eu 90-60-90. Știu că nu mai e normal să fac asta pentru că am un copil acasă și sunt căsătorită, dar vrei să-ți zic ceva? Pozele sunt pe tot internetul. Dacă mă vede fiica mea sau dacă mă văd copiii de la școală de la fiica mea ce făceam eu acum câțiva ani, care e problema că mai fac și în 2024?”, a spus Andreea Tonciu în cadrul podcastului moderat de Bursucu.

Întrebată dacă s-a gândit vreodată la reacția fiicei sale în fața acelor imagini, vedeta a răspuns direct: „Nu, nu m-am gândit.”

Cum a schimbat „Pagina 5” destinele unor vedete

Pentru multe dintre cele care au apărut în paginile Libertatea, rubrica a reprezentat mai mult decât o simplă ședință foto. A fost începutul unei cariere în televiziune, modelling sau showbiz.

Deși formatul a stârnit controverse de-a lungul timpului, „Fata de la Pagina 5” rămâne unul dintre cele mai cunoscute fenomene din presa românească a anilor 2000, iar multe dintre protagonistele sale au devenit ulterior nume importante în lumea mondenă.

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