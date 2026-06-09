Primark ajunge la Craiova cu un magazin de peste 3.000 mp

În data de 9 iunie 2025, Primark a deschis primul său magazin în sud-vestul României, la Craiova, marcând o etapă importantă în strategia sa de extindere pe piața locală. Amplasat în ElectroPutere Mall, noul spațiu de 3.185 mp, dispus pe un singur nivel, introduce un design modern, cu vitrine spațioase, panouri luminoase și ecrane digitale care pun în valoare colecțiile actuale.

„Suntem încântați să deschidem primul nostru magazin la Craiova și să devenim parte dintr-un oraș atât de dinamic și în plină dezvoltare. România este o piață din ce în ce mai importantă pentru Primark, iar această ultimă deschidere reflectă atât încrederea noastră în regiune, cât și angajamentul nostru față de investiția locală pe termen lung”, a declarat Maciej Podwojski, Director ECE, Primark.

Peste 100 de locuri de muncă create local

Inaugurarea magazinului din Craiova nu doar că extinde rețeaua Primark, dar contribuie și la economia locală prin crearea a peste 100 de locuri de muncă. Magazinul oferă o gamă variată de produse, de la articole esențiale precum denim și lenjerie de noapte, până la cele mai noi tendințe în modă, frumusețe și lifestyle, toate la prețuri accesibile, caracteristice brandului.

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a fost prezentă la evenimentul de inaugurare și a declarat: „Sunt încântată să urez bun venit Primark la Craiova! Este un brand pe care îl cunoaștem cu toții din străinătate și pe care îl așteptam și în orașul nostru. Felicitări echipei de angajați care activează în acest magazin și felicitări companiei că a ales Craiova! Deschiderea unui magazin emblematic aici, de către un brand atât de cunoscut, este o dovadă a potențialului pieței locale și o confirmare că avem un oraș în care merită să investești. Bine ați venit!”

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România, piață-cheie pentru Primark în Europa Centrală și de Est

Cu inaugurarea magazinului din Craiova, Primark ajunge la cinci locații în România: două în București (AFI Cotroceni și ParkLake Shopping Centre) și câte una în Timișoara, Cluj-Napoca și Craiova. Planurile de extindere nu se opresc aici. Retailerul intenționează să deschidă alte trei magazine în Iași, Sibiu și Bacău până la sfârșitul anului 2026.

În plus, un al treilea magazin în București va fi deschis la Sun Plaza în anul financiar 2026-2027, ceea ce va duce rețeaua Primark la un total de nouă magazine la nivel național. „Extinderea noastră în România este departe de a fi încheiată”, a adăugat Maciej Podwojski.

Strategia ambițioasă de creștere poziționează România drept una dintre piețele prioritare pentru Primark în Europa Centrală și de Est, iar investițiile semnificative subliniază angajamentul pe termen lung al companiei față de regiune.

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