Wizz Air anunță „începutul sfârșitului pentru modul avion”

Într-un comunicat oficial, compania a transmis că introducerea serviciului Starlink marchează o schimbare majoră pentru experiența de zbor.

„WIZZ AIR DECLARĂ ÎNCEPUTUL SFÂRȘITULUI PENTRU MODUL AVION”, se arată în mesajul transportatorului aerian.

Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

„Timp de decenii, fie că ți-a plăcut sau nu, zborul a avut un efect secundar inevitabil: izolarea digitală forțată. Când ușile aeronavei se închideau, lumea ta rămânea la sol. WIZZ AIR PUNE OFICIAL CAPĂT ACESTEI ERE.”, anunță compania.

Potrivit companiei, fiecare aeronavă de nouă generație din flotă va fi echipată cu tehnologia dezvoltată de SpaceX, compania lui Elon Musk.

„Wizz Air anunță astăzi planurile de a implementa conectivitatea Starlink în întreaga sa flotă în 2027, devenind prima companie aeriană europeană ultra-low-cost care oferă tehnologia avansată de internet la bord a Starlink la milioane de călători.”, a transmis compania aeriană low-cost.

„Clienții noștri nu ar trebui să fie nevoiți să aleagă”

Compania spune că serviciul va permite pasagerilor să rămână conectați pe durata întregului zbor, fără întreruperi.

„Călătoriile ultra-low-cost au însemnat întotdeauna să facă oportunitățile accesibile pentru mai mulți oameni”, a declarat Ian Malin, director comercial al Wizz Air.

Acesta a explicat că noul serviciu face parte din strategia companiei de a aduce facilități considerate până acum premium și pasagerilor care aleg bilete low-cost.

„În 2027, ducem această filozofie în era spațială. Clienții noștri nu ar trebui să fie nevoiți să aleagă între tarife accesibile și internet fiabil la bord pentru a rămâne conectați cu oamenii, munca și momentele care contează cel mai mult. Suntem mândri să conducem această schimbare colaborând cu Starlink pentru a aduce beneficii maxime Wizz Air! Hai să fim WIZZ!”, a transmis Ian Malin, director comercial al Wizz Air.

Internet de mare viteză la 9.000 de metri altitudine

Potrivit reprezentanților companiei, pasagerii vor beneficia de internet de mare viteză și latență redusă pe întreaga durată a zborului.

„Începând cu 2027, instalațiile vor fi implementate, iar timpul de zbor va trece de la perioade de nefuncționare la perioade de conectare. Pasagerii se pot bucura de internet de mare viteză, fiabil și cu latență redusă la 9.000 de metri.”

La rândul său, Jason Fritch, vicepreședinte al vânzărilor Starlink Enterprise din cadrul SpaceX, a declarat:

„Suntem încântați să aducem Starlink la bordul Wizz Air și să transformăm experiența de călătorie pentru milioane de clienți ai săi. Menținerea pasagerilor și a echipajului conectați perfect la 9.000 de metri este exact scopul acestei tehnologii.”

Wizz Air devine primul operator ultra-low-cost din Europa care adoptă Starlink

Anunțul vine într-un moment în care tot mai multe companii aeriene din lume aleg serviciul de internet prin satelit dezvoltat de Elon Musk.

Starlink are deja parteneriate cu mai multe companii aeriene importante, inclusiv American Airlines, United Airlines, Southwest Airlines, Alaska Airlines, Singapore Airlines și Emirates.

Până acum, operatorii low-cost europeni au evitat implementarea tehnologiei din cauza costurilor ridicate.

Directorul Ryanair, Michael O’Leary, estima anterior că utilizarea Starlink ar putea costa compania sa până la 250 de milioane de dolari anual.

Wizz Air încearcă să se diferențieze pe piața europeană și să ofere pasagerilor o experiență comparabilă cu cea a marilor companii aeriene, fără a renunța la modelul de business bazat pe tarife reduse.

Wizz Air operează o rețea uriașă de aproximativ 170-175 de rute active din România. Compania aeriană low-cost și-a menținut poziția de lider absolut al pieței aviatice din țara noastră, controlând o cotă de piață de peste 50%.

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