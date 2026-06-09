Transfăgărășanul ar putea fi deschis pe 12 iunie

Astfel, circulația va fi permisă și între Bâlea Cascadă (județul Sibiu) și Piscul Negru (județul Argeș), unul dintre cele mai spectaculoase segmente ale drumului, cuprins între km 130+800 și km 104.

Cristian Pistol a semnat marți, 9 iunie, decizia de constituire a Comisiei speciale a CNAIR pentru Transfăgărășan.

„Încă puțin și redeschidem Transfăgărășanul! Astăzi am semnat decizia de constituire a Comisiei speciale a CNAIR pentru Transfăgărășan (DN7C). Joi, 11 iunie, comisia urcă pe munte pentru a verifica fiecare kilometru al acestui drum situat la mare altitudine și să stabilească momentul în care circulația poate fi redeschisă în siguranță. Dacă starea carosabilului și condițiile meteo o permit, estimez că Transfăgărășanul se va deschide vineri, 12 iunie 2026, la ora 09.00”, a precizat șeful CNAIR.

Între Piscul Negru și Bâlea Cascadă, circulația este permisă doar între orele 07:00 și 21:00.

„Un singur lucru de reținut pentru cei care abia așteaptă serpentinele: pe sectorul dintre Piscul Negru și Bâlea Cascadă, circulația va fi permisă doar între orele 7.00 și 21.00 — pentru siguranța tuturor, pe un traseu pe care muntele are regulile lui”, a mai adăugat Cristian Pistol.

Transfăgărășanul, cunoscut oficial sub denumirea de drumul național DN7C, reprezintă una dintre cele mai spectaculoase realizări inginerești din România. Această șosea strategică traversează Munții Făgăraș și realizează legătura istorică între regiunile Transilvania și Muntenia.

Drumul se întinde pe o distanță de aproximativ 151 de kilometri, pornind din localitatea Bascov de lângă Pitești și terminându-se la intersecția cu drumul spre Sibiu și Brașov. Punctul de maximă altitudine este atins la Bâlea Lac, unde șoseaua urcă până la 2.042 de metri. În acest punct, drumul traversează muntele prin cel mai lung tunel rutier din România, Tunelul Capra-Bâlea, care măsoară 887 de metri. Pe parcursul traseului, călătorii pot admira obiective precum Barajul și Lacul Vidraru, Cetatea Poenari, Cascada Capra și Lacul Bâlea.

Transalpina s-a redeschis la sfârșitul lunii mai

De asemenea, circulația rutieră pe DN 67C – Transalpina a fost redeschisă oficial de vineri, 29 mai 2026, pe cel mai spectaculos sector al său, cuprins între Rânca (județul Gorj) și Curpăt (județul Alba).

Traficul este permis exclusiv autovehiculelor cu masa de până la 3,5 tone, sub rezerva unui program orar strict și a condițiilor meteorologice.

„Circulația rutieră va fi permisă pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată de până la 3,5 tone, astfel: în perioada 29 mai – 30 iunie 2026, circulația va fi permisă în intervalul orar 09:00 – 20:00; în perioada 1 iulie – 31 august 2026, circulația va fi permisă în intervalul orar 07:00 – 21:00”, precizează Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova.

Transalpina, identificată oficial ca drumul național DN67C, deține titlul de cea mai înaltă șosea din România, atingând în Pasul Urdele altitudinea de 2.145 de metri.







Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE