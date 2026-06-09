Dispozitivul militar de culoare gri, complet neinscripționat, dar echipat vizibil cu sisteme moderne de supraveghere video și antene de comunicații prin satelit, a fost observat inițial eșuat în zona Danei 78. La doar câteva ore după ce a fost semnalată prezența ambarcațiunii suspecte în perimetrul portuar, aceasta a sărit în aer, provocând o mobilizare masivă a autorităților.

Anchetatorii continuă cercetările

Cazul, preluat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța datorită complexității sale, a fost inițiat imediat după ce specialiștii au confirmat că drona avea la bord armament și materiale periculoase.

Deși cercetarea amănunțită la locul detonării a fost deja finalizată, anchetatorii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal deschis inițial „in rem” (pentru fapte).

Proveniența dronei, principalul obiectiv al investigației

Obiectivul principal al investigației din acest moment este stabilirea exactă a provenienței dronei, a modului în care a pătruns în apele românești și a tuturor circumstanțelor care au dus la producerea deflagrației.

„Prin ordonanţa din 08.06.2026 s-a dispus extinderea urmăririi penale sub aspectul săvârşirii infracţiunii de distrugere cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 253 alin. 1 şi 4 Cod penal, cu aplic. art. 2561 Cod penal rap. la art. 183 Cod penal; infracţiunilor de nerespectare a regimului armelor şi al muniţiilor, prev. de art. 342 alin. 1 şi 5 din Codul penal (3 infracţiuni) şi nerespectarea regimului materiilor explozive, prev. de art. 346 alin. 1 şi 3 din Codul penal (3 infracţiuni), toate aflate în concurs real, cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod penal. În prezent sunt desfăşurate activităţi de urmărire penală pentru stabilirea tuturor circumstanţelor de fapt”, au precizat procurorii.

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