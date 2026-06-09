Cum au fost prinși șoferii români

Cei trei șoferi români au primit câte un an de închisoare cu suspendare și amenzi de 1.200 de euro fiecare, după ce au recunoscut mai multe furturi comise în decurs de câteva săptămâni.

Potrivit presei belgiene, cei trei bărbați efectuau transporturi între centrele europene ale IKEA și ajungeau frecvent la centrul de distribuție al companiei din Genk, Belgia.

Între curse, aceștia mergeau la cumpărături la un magazin Colruyt din apropiere.

Pe 26 aprilie 2025, un detectiv al magazinului a observat cum cei trei români au luat de pe rafturi mai multe produse multimedia, le-au scos din ambalaj și le-au ascuns sub haine.

Doi dintre ei au fost opriți după ce au trecut de casele de marcat, în timp ce al treilea a fost interceptat înainte să părăsească magazinul.

Ce au furat din magazin

Anchetatorii au stabilit că șoferii au vizat în special produse electronice de mici dimensiuni.

Printre bunurile furate s-au numărat:

hard disk-uri externe;

stick-uri USB;

carduri SD;

căști wireless și intraauriculare.

În urma percheziționării vehiculului cu care se deplasau, polițiștii au găsit și alte produse furate anterior.

În timpul anchetei, cei trei români au admis că nu era prima dată când furau din același magazin.

Imaginile de pe camerele de supraveghere au arătat că aceștia acționaseră după un tipar asemănător și în alte două ocazii.

Procurorul din Tongeren a declarat: „Au operat întotdeauna în același mod. În cele din urmă, au recunoscut că s-au organizat pentru a comite furturi”.

Potrivit autorităților belgiene, furturile au fost comise pe 12, 19 și 26 aprilie 2025.

În total, valoarea bunurilor sustrase s-a ridicat la aproximativ 401 euro.

Apărarea șoferilor: „Au făcut-o din plictiseală”

Cei trei inculpați nu s-au prezentat personal în fața instanței, fiind reprezentați de avocați.

Aceștia au susținut că faptele nu ar fi fost rezultatul unui plan bine pus la punct.

În pledoariile lor, avocații au declarat: „Sunt trei șoferi de camion care fac transport internațional pentru aceeași companie. Petreceau regulat timp împreună într-o parcare din Genk.”

Aceștia au adăugat: „A fost mai degrabă o întâmplare și au făcut-o din plictiseală”.

Apărarea a cerut instanței clemență, argumentând că bărbații nu aveau antecedente penale.

„Și-au învățat lecția. Merită o a doua șansă.”

Ce pedeapsă au primit cei trei români

Tribunalul penal din Tongeren i-a găsit vinovați pe cei trei șoferi români.

Fiecare dintre aceștia a fost condamnat la: un an de închisoare. În plus, fiecare dintre ei trebuie să plătească câte o amendă de 1.200 de euro.

Atât pedeapsa cu închisoarea, cât și amenzile au fost dispuse cu suspendare, având în vedere faptul că inculpații aveau cazier judiciar curat.

De asemenea, cauțiunea de 1.500 de euro achitată anterior pentru a fi judecați în libertate le-a fost restituită.

Potrivit informațiilor prezentate în instanță, cei trei români lucrau în transport internațional și efectuau curse între diferite sucursale europene ale IKEA.

Prezența lor constantă la centrul logistic din Genk a făcut ca aceștia să frecventeze în mod repetat magazinul Colruyt unde au fost surprinși comițând furturile.