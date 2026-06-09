Credeți că are șanse guvernul propus de Eugen Tomac să treacă de votul Parlamentului? ✓ Da 8% (2 voturi) ✓ Nu 92% (23 voturi)

Loading ... Loading ...

Cine este Eugen Tomac și ce miniștri propune?

Eugen Tomac (45 de ani) este în prezent europarlamentar și ocupă din octombrie 2025 funcția de consilier onorific al președintelui Nicușor Dan. Născut în Basarabia istorică (teritoriu aflat azi în Ucraina), el a renunțat la cetățenia ucraineană din motive legale și deține cetățenia română și pe cea a Republicii Moldova. Într-un interviu emoționant acordat recent la Antena 3, Tomac a izbucnit în lacrimi când a rememorat trauma copilăriei petrecute pe frontiera trasată de Stalin.

Pentru cabinetul său tehnic, Tomac propune o echipă formată din profesioniști și diplomați. Printre numele confirmate de premierul desemnat se numără:

Sorin Costreie – Ministrul Educației și vicepremier;

– Ministrul Educației și vicepremier; Luca Niculescu (secretar de stat și diplomat) – Ministerul Afacerilor Externe;

(secretar de stat și diplomat) – Ministerul Afacerilor Externe; Dan Neculăescu (actual ambasador la NATO) – Ministerul Apărării Naționale;

(actual ambasador la NATO) – Ministerul Apărării Naționale; Vladimir Ionaș (sociolog) – Ministerul Dezvoltării;

(sociolog) – Ministerul Dezvoltării; Prof. Nicolae Istudor (rectorul ASE) – Ministerul Agriculturii;

(rectorul ASE) – Ministerul Agriculturii; Teodor Dulceață – Ministerul Mediului.

Cabinetul va include trei funcții de vicepremier, dintre care una va fi dedicată exclusiv Digitalizării și debirocratizării.

Planul economic și urgența invocată de premierul desemnat

Tomac susține că un guvern tehnocrat este o urgență absolută în contextul geopolitic instabil și al riscurilor financiare. Prioritatea sa zero este deblocarea PNRR și atragerea celor 20 de miliarde de euro blocate, în condițiile în care termenul limită pentru semnarea contractelor este 31 august 2026. Premierul desemnat garantează prudență fiscală: promite zero taxe și impozite noi în anul 2026 pentru a proteja mediul de afaceri și a menține ținta de deficit.

Poziția partidelor: Condițiile PSD și reținerile PNL și USR

Fără o susținere politică din start, Tomac speră să obțină un compromis, eliminând din calcule orice negociere cu AUR sau SOS. Totuși, partidele parlamentare rămân reticente:

PSD (condus de Sorin Grindeanu): Social-democrații nu au respins definitiv varianta Tomac, dar au trimis o listă dură cu 9 condiții economice și sociale pentru a acorda votul. PSD cere imperativ oprirea „austerității de tip Bolojan”. Printre principalele solicitări se află: scăderea TVA la alimente și medicamente, extinderea plafonării adaosurilor comerciale la produse nealimentare de strictă necesitate, indexarea pensiilor de la 1 ianuarie, creșterea salariului minim de la 1 iulie 2026 și eliminarea CASS pentru mame, veterani și persoane cu dizabilități. PNL (condus de Ilie Bolojan): Liberalii manifestă un scepticism pronunțat. Ilie Bolojan a avertizat că un guvern lipsit de sprijin politic explicit nu are valoare reală și nu va putea trece legile necesare reformelor (inclusiv cele 9 legi cheie din Parlament solicitate de PNRR). Conducerea PNL se va întruni la jumătatea săptămânii pentru a decide prin vot poziția oficială. USR (condus de Dominic Fritz): Uniunea Salvați România privește cu rezerve cabinetul tehnocrat, Fritz avertizând că un executiv dependent de deciziile sau girul PSD va fi unul slab, incapabil de reforme structurale. USR sugerează că o susținere corectă ar presupune o reprezentare politică a partidului în interiorul guvernului. Totodată, Fritz a menționat că, din semnalele primite, dacă guvernul Tomac va picat la primul vot, președintele Nicușor Dan va propune tot un tehnocrat în a doua rundă.

Având în vedere miniștrii propuși, promisiunea de a nu crește taxele, dar și pretențiile stricte venite din partea PSD și reținerile exprimate de PNL și USR, configurația unei majorități rămâne extrem de incertă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE