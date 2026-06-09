UPDATE 16:40 Incendiul a fost stins, anunță ISU. Focul a izbucnit la conductoare electrice aflate in tunel, la aproximativ 30 m de peron.

„Instalația de ventilare din stație a fost pornită pentru evacuarea cât mai rapidă a mirosului de fum. Ca măsură preventivă, echipele specializate ale Metrorex, împreună cu reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU), intervin la fața locului pentru remedierea defecțiunii și pentru eliminarea oricărui risc care ar putea afecta desfășurarea în condiții optime a transportului cu metroul”, a explicat pentru Libertatea Mariana Miclăuș, directoarea generală a Metrorex.

Focul s-a produs la Stația Iancului, dar fumul s-a extins către Obor

Focul s-a declanșat inițial la stația Iancului, la conductoare electrice aflate in tunel, la aproximativ 30 m de peron, pe sensul de mers spre Piața Victoriei, însă, din cauza sistemului de ventilație și a curenților puternici de aer din tuneluri, emisiile de fum s-au extins cu repeziciune și în stația vecină, afectând vizibilitatea pe peroane în doar câteva minute, potrivit ISU București.

Trenurile au fost oprite și pasagerii redirecționați spre mijloacele de transport de la suprafață

Echipele de intervenție și personalul Metrorex au activat imediat protocoalele de siguranță, dispunând oprirea garniturilor de tren și direcționarea tuturor pasagerilor către suprafață.

În timp ce pompierii din cadrul ISU București-Ilfov acționează pentru localizarea și lichidarea focarului, autoritățile feroviare reconfigurează circulația în rețeaua de metrou, urmând ca experții să stabilească cauzele exacte ale incidentului și amploarea pagubelor.

Incendiul a fost stins, iar circulația reluată

Potrivit reprezentanților Metrorex, o defecțiune la un izolator a provocat degajarea unui miros puternic de fum în subteran.

Din fericire, circulația trenurilor nu a fost blocată și se desfășoară în condiții normale. Reprezentanții companiei au activat imediat sistemul de ventilație pentru a evacua fumul din stație.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE