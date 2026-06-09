Cine este Dan Neculăescu, propunerea pentru Ministerul Apărării în Guvernul Tomac

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Cine este Dan Neculăescu

„Mă bucur foarte mult că actualul nostru ambasador la NATO, domnul Dănuţ Neculăescu, a acceptat invitaţia mea de a face parte din viitorul guvern. Este un om care are toată expertiza necesară, un diplomat de excepţie şi înţelege perfect situaţia de securitate în care se află România şi mă bucur că va fi viitorul ministru al Apărării”, a declarat Eugen Tomac.

De-a lungul celor 24 de ani de activitate diplomatică, el a ocupat exclusiv funcții tehnice, de execuție sau de reprezentare externă.

Dan Neculăescu a fost secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe și este un diplomat de carieră cu experiență în domeniul afacerilor internaționale. Acesta a mai deținut funcția de secretar de stat pentru afaceri strategice în cadrul Ministerului Afacerilor Externe în două perioade distincte: iunie 2016 – martie 2017 și august 2017 – februarie 2022.

Neculăescu activează în Ministerul Afacerilor Externe din 2002, deținând gradul diplomatic de ambasador și a ocupat mai multe funcții cheie. Între 2002 și 2004, a lucrat în Direcția de analiză și planificare, Direcția NATO, și ulterior a ocupat un loc de consilier la Cabinetul ministrului.

În perioada 2004-2006, a fost șef de birou și director al Direcției OSCE, Neproliferare și Controlul Armelor. Din ianuarie 2007 până în mai 2009, a fost reprezentant permanent adjunct la Viena, participând la negocierile politico-militare în cadrul Misiunii permanente a României pe lângă organizațiile internaționale.

A lucrat la pregătirea a 3 summituri NATO

Între 2009-2011, Neculăescu a reprezentat România la Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) și la Comisia pregătitoare a Tratatului de interzicere completă a testelor nucleare (CTBTO). În această perioadă, România a deținut mandate importante, precum Vicepreședinția Consiliului Guvernatorilor AIEA și Președinția Conferinței Generale AIEA în septembrie 2011.

În calitate de director pentru politici de securitate (2011-2013; 2014-2015) și director general pentru afaceri strategice (2015-2016), Neculăescu a jucat un rol în pregătirea summiturilor NATO de la Chicago (2012), New Port (2014) și Varșovia (2016).

Neculăescu este absolvent al Facultății de Științe Politice și Administrative a Universității din București și al Facultății de Drept a Universității „Nicolae Titulescu” din București. A urmat cursuri la Academia Diplomatică a Ministerului Afacerilor Externe (2002) și la Colegiul NATO din Roma (2003).

A fost decorat cu Ordinul Național al României Serviciul Credincios, în grad de Cavaler, Crucea de Comandor al Ordinului de Merit al Republicii Polone și Ordinul Sfântului Grigorie cel Mare al Sfântului Scaun, în grad de Comandor.

Reprezentantul României la NATO din 2022

Din februarie 2022, Dan Neculăescu este Reprezentantul Permanent al României la NATO. Din această postură, el a gestionat direct poziția României în contextul războiului din Ucraina și a coordonat consolidarea flancului estic, inclusiv susținerea publică a eficienței sistemului antirachetă de la Deveselu.

„Sistemul NATO de apărare împotriva rachetelor balistice și-a dovedit eficacitatea. Baza Aegis Ashore din Deveselu, România, combinată cu radarul din Turcia, baza din Polonia și navele americane Aegis BMD, formează un sistem robust de apărare pe mai multe niveluri. Decizia strategică a României de a găzdui o parte a sistemului în Deveselu s-a dovedit a fi cea corectă” a scris Dan Neculăescu pe X, într-o postare publicată după ce Turcia a distrus o rachetă balistică iraniană, la începutul războiului din Orientul Mijlociu.

Ca ambasador la Bruxelles, acesta are un statut special prevăzut de normele internaționale ale Alianței. Astfel, beneficiază de imunitate în ceea ce privește declarațiile oficiale sau actele îndeplinite în calitate de reprezentant al statului. De asemenea, Neculăescu are privilegiile diplomatice specifice oficialilor de rang înalt care activează în cadrul Consiliului Atlanticului de Nord.

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