4.000 de lumânări antiîngheț, aprinse în luna aprilie printre cireși

Ferma Steluța din Cluj-Napoca înregistrează în 2026 o recoltă impresionantă de cireșe. Investițiile în sisteme moderne de protecție împotriva fenomenelor meteorologice extreme au fost esențiale în salvarea recoltei de anul acesta, potrivit Iuliei Mitre, director executiv al fermei, citată de Cluj24. În 2025, ferma a reușit să recolteze doar aproximativ 80 de tone de cireșe.

Pentru a combate temperaturile scăzute din primăvară, Ferma Steluța a apelat la măsuri speciale, inclusiv aprinderea a 4.000 de lumânări antiîngheț în luna aprilie 2026, o intervenție ce a costat aproximativ 40.000 de euro. Aceste acțiuni au protejat florile de cireș și au contribuit semnificativ la creșterea producției.

„Am avut și în acest an câteva episoade de îngheț, însă le-am depășit cu brio. (…) Diferența dintre cele 80 de tone de anul trecut și cele 250–300 de tone de acum stă tocmai în aceste măsuri”, a declarat Iulia Mitre.

Ferma utilizează un sistem complet de protecție, incluzând folie antiploaie, plasă antigrindină, turbine antiîngheț, frostbustere, lumânări și sisteme moderne de irigare.

„Le folosim în funcție de ce ne aduce vremea, iar anul acesta au făcut cu adevărat diferența”, a explicat aceasta.

Cât costă kilogramul de cireșe la Ferma Steluța

Prețul cireșelor la Ferma Steluța este de 35 lei/kg, însă prețul poate varia în funcție de cererea pieței.

„Săptămâna aceasta prețul este de 35 lei/kg, dar fluctuează în funcție de piață. Nu practicăm prețuri diferențiate în funcție de varietate”, a precizat reprezentanta fermei.

Costurile mari de producție, inclusiv investițiile în protecția livadă, se reflectă în calitatea fructelor. „Prețul se raportează la cererea și oferta de pe piață, dar reflectă în primul rând calitatea și costurile reale de producție. Investițiile în protecția livezii – lumânările, sistemele antiîngheț, plasa antigrindină, forța de muncă – se regăsesc într-un fruct mare, sănătos, cules la maturitate și 100% local, din Cluj”, a subliniat Iulia Mitre pentru Cluj24.

Unde pot fi cumpărate cireșele

Cireșele pot fi achiziționate direct de la Ferma Steluța, situată pe strada Odobești nr. 100 din Cluj-Napoca, precum și din magazinele Carrefour, Cora, Auchan și Lidl din Cluj. De asemenea, ferma are un pop-up „Ferma Steluța” deschis în oraș pe durata sezonului.

Ferma cultivă multiple soiuri de cireșe, precum Kordia, Regina, Katalin, Lapins, Vera, Early Burlat, Burlat, Merchant, Belize, Carmen, Summit și Giant, toate apreciate pentru calitatea lor. Sezonul a început pe 5 iunie și este estimat să se încheie în jurul datei de 25 iulie.

„Interesul este mare – așa cum a fost mereu. Cererea pentru cireșe locale și proaspete rămâne constant ridicată”, a concluzionat Iulia Mitre.

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