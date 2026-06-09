Ce salariu va avea un preot după aplicarea noii legi

Potrivit noii grile de salarizare, un preot va putea încasa lunar între 5.822 și 6.560 de lei brut din salariul de bază, la care se pot adăuga și alte venituri obținute din activitatea parohiei.

Noua lege a salarizării prevede o valoare de referință de 4.100 de lei brut și coeficienți cuprinși între 1 și 8 pentru funcțiile din sistemul public.

În cazul preoților, coeficienții sunt cuprinși între 1,42 și 1,60, în funcție de studii, vechime și grad profesional.

Astfel, salariile brute lunare prevăzute în proiect sunt următoarele:

Preot debutant cu studii medii – 5.822 lei brut, coeficient – 1,42;

Preot definitiv cu studii medii – 5.986 lei brut, coeficient – 1,46 ;

Preot gradul I cu studii medii – 6.068 lei brut, coeficient – 1,48;

Preot debutant cu studii superioare – 6.068 lei brut, coeficient – 1,48;

Preot definitiv cu studii superioare – 6.314 lei brut, coeficient – 1,54;

Preot gradul II cu studii superioare – 6.396 lei brut, coeficient – 1,56;

Preot gradul I cu studii superioare – 6.560 lei brut, coeficient – 1,60.

Conform proiectului de lege, cel mai mic venit brut îl va avea un preot debutant cu studii medii. Acesta va încasa lunar: 5.822 de lei brut.

La polul opus, cel mai mare salariu de bază este prevăzut pentru preoții cu gradul I și studii superioare. Aceștia vor primi: 6.560 de lei brut pe lună.

Preoții pot avea și alte surse de venit

Pe lângă salariul de bază stabilit prin lege, preoții își pot completa veniturile din resursele proprii ale parohiilor.

Acestea pot proveni din:

donații și contribuții ale credincioșilor;

servicii religioase;

alte activități desfășurate la nivelul comunităților parohiale, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

Cum se calculează salariile în noua lege a salarizării

Noua lege a salarizării unitare introduce o valoare de referință de 4.100 de lei brut, care va fi utilizată pentru stabilirea salariilor din sistemul public.

Salariul de bază se obține prin înmulțirea acestei valori cu coeficientul aferent fiecărei funcții.

Proiectul prevede coeficienți între 1 și 8, față de intervalul 1-12 utilizat în prezent.

Condițiile de ocupare a gradelor profesionale pentru personalul clerical urmează să fie stabilite prin hotărâre de guvern, iar Secretariatul General pentru Culte va putea certifica asimilarea funcțiilor similare din cadrul altor culte religioase.

Adoptarea noii legi reprezintă unul dintre jaloanele asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Potrivit calendarului actual, actul normativ trebuie adoptat până la 31 august 2026. În caz contrar, România riscă să piardă aproximativ 770 de milioane de euro din fondurile europene alocate prin PNRR.

Află și cât câștigă un profesor, un medic și un polițist după noua lege a salarizării.

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