Impactul IA aspura pieței muncii

Fostul inginer Google Kelsey Hightower, retras de la Google în 2023, a vorbit despre impactul inteligenței artificiale asupra pieței muncii și despre modul în care absolvenții își pot crește șansele de angajare.

kelsey hightower- fost inginer google
Kelsey Hightower- fost inginer Google. Foto: Linkedin

„IA este cu siguranță un motiv foarte convenabil pentru a analiza ceea ce faci în prezent”, a spus Hightower despre efectul IA asupra locului de muncă, adăugând că industria trece printr-o „recalibrare”.

Fostul inginer Google consideră că, deși piața muncii este mai competitivă decât în urmă cu câteva decenii, tinerii au în continuare mai mult control asupra carierelor lor decât cred.

„Adevărul este că, în ultimii 20-30 de ani, am luat milioane de oameni super inteligenți care ar fi fost buni la orice și i-am împins pe toți spre tehnologie”, a spus el.

Activitățile extracurriculare nu mai sunt opționale

Potrivit lui Hightower, diploma și rezultatele academice nu mai sunt suficiente pentru a diferenția un candidat pe o piață a muncii tot mai aglomerată.

De acceși părere este și Ben Pascut, consultant în inteligență artificială cu doctorat la Cambridge și român stabilit în Statele Unite.

„Toată munca ta a fost la școală, faci proiecte pentru școală, poate obții o medie generală, poate obții o diplomă, dar nimeni nu știe dacă vei oferi ceva special sau dacă ești doar o altă persoană care absolvă”, a spus Hightower.

El susține că absolvenții trebuie să demonstreze concret ceea ce pot face.

„Va trebui să-ți prezinți munca în public”, a spus el. „Cred că acum, când intri pe piața muncii, va trebui să pui la punct un set solid de activități extracurriculare.”

Fostul inginer Google recomandă implicarea în proiecte open-source sau în inițiative cu impact real.

„Asta înseamnă proiecte open source, lucruri din lumea reală pe care le-ai construit efectiv – nu doar stagii de practică, ci lucruri la care oamenii pot face referire pentru a spune: oh, aceasta a fost o contribuție semnificativă, fie că este vorba de o companie sau de societate”, a spus el.

Relațiile construite în viața reală contează mai mult decât crezi

Hightower avertizează că rețelele profesionale create exclusiv online nu pot înlocui conexiunile dezvoltate față în față.

„Rețeaua contează cu adevărat”, a spus Hightower.

Acesta consideră că generațiile care au intrat pe piața muncii în perioada pandemiei au ratat oportunități importante de socializare profesională.

„Cred că a fi în lumea fizică alături de alți oameni care fac această muncă sau trec prin aceleași provocări ca tine – este foarte diferit față de a încerca să faci asta online.”

El își amintește că, la începutul carierei, participa frecvent la întâlniri dedicate programatorilor și comunităților tech.

„Sunt pe Reddit, sunt pe rețelele de socializare, sunt pe LinkedIn”, a spus el. „Îi văd postând tot timpul, dar nu prea văd mulți dintre ei construind acele conexiuni în lumea reală.”

Dezvoltă abilitățile pe care inteligența artificială nu le poate copia

În opinia fostului inginer Google, una dintre cele mai mari greșeli pe care le pot face tinerii este să ignore dezvoltarea competențelor umane.

„Cred că un student trebuie să înceapă să se gândească la ceea ce numim în mod tradițional abilități non-tehnice”, a spus el.

Hightower a enumerat câteva dintre acestea: „Cum ar fi să înțeleagă oamenii, să fie creativ, artistic, să aibă o viziune amplă, să fi experimentat lumea și toate acele elemente creative care de obicei nu sunt măsurate în procesul de interviu.”

Potrivit acestuia, acestea reprezintă avantajul competitiv al oamenilor într-o eră dominată de inteligența artificială.

„Acestea sunt singurele lucruri pe care inteligența artificială nu le poate face bine”, a adăugat el. „Nu are experiență. Nu are empatie pentru condiția umană.”

„Nu deveni un inginer senior și un om junior”

Hightower a criticat și tendința unor companii de a transforma angajații în executanți ai unor sarcini repetitive.

„Un inginer senior și un om junior”, este expresia folosită de fostul angajat Google pentru a descrie această situație.

El consideră că mulți profesioniști sunt împinși către activități care le reduc creativitatea și motivația.

„Vă pot promite că mulți oameni nu performează la maximum și, în multe cazuri, nu este vina lor”, a spus el.

„Ți-au spulberat motivația până la punctul în care aproape că faci ceea ce ar face un robot: deschizi acest tichet, atribuie această sarcină, scrie acest cod, îl verifică, completează și repetă.”

În loc să privească inteligența artificială exclusiv ca pe o amenințare, Hightower îi încurajează pe tineri să își identifice propriile atuuri.

„Începeți să faceți lista asta chiar azi. Ce pot eu aduce și acest model de inteligență artificială nu poate?”

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Îngenuncheată de durere, cu ultimele puteri, soția lui Alexandru Neacșu, medicul rezident găsit mort la Spitalul Floreasca a făcut un gest absolut sfâșietor! Mărturia ei i-a încremenit pe toți, iar cuvintele femeii au stârnit multe reacții
Viva.ro
Îngenuncheată de durere, cu ultimele puteri, soția lui Alexandru Neacșu, medicul rezident găsit mort la Spitalul Floreasca a făcut un gest absolut sfâșietor! Mărturia ei i-a încremenit pe toți, iar cuvintele femeii au stârnit multe reacții
„L-am văzut pe părinte că... M-au luat fiorii, era îmbrăcat în preot, ieșit de la slujbă. Erau lângă mine ciobanii, care sunt martori”. Un tânăr a povestit în detaliu ce a pățit când s-a întâlnit cu Cristian Pomohaci. „A zis: «Dacă dai ascultare îți iau apartament»”
Unica.ro
„L-am văzut pe părinte că... M-au luat fiorii, era îmbrăcat în preot, ieșit de la slujbă. Erau lângă mine ciobanii, care sunt martori”. Un tânăr a povestit în detaliu ce a pățit când s-a întâlnit cu Cristian Pomohaci. „A zis: «Dacă dai ascultare îți iau apartament»”
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
Elle.ro
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
gsp
Au ales cele mai sexy 11 partenere de fotbaliști care vor merge în America
GSP.RO
Au ales cele mai sexy 11 partenere de fotbaliști care vor merge în America
Cutremur: s-ar putea rejuca toate barajele! Au decis să meargă la TAS, după dezvăluirile GSP
GSP.RO
Cutremur: s-ar putea rejuca toate barajele! Au decis să meargă la TAS, după dezvăluirile GSP
Parteneri
Nou cuplu-bombă! DA, ei sunt! ..se iubesc și NU se mai ascund! Doi dintre cei mai doriți bărbați de la TV formează un cuplu! Cum s-au afișat ...explozie de comentarii!
Libertateapentrufemei.ro
Nou cuplu-bombă! DA, ei sunt! ..se iubesc și NU se mai ascund! Doi dintre cei mai doriți bărbați de la TV formează un cuplu! Cum s-au afișat ...explozie de comentarii!
HOROSCOP săptămânal: Valuri de bani pentru 3 zodii, se îmbogățesc nesperat de mult până pe 14 iunie!
Avantaje.ro
HOROSCOP săptămânal: Valuri de bani pentru 3 zodii, se îmbogățesc nesperat de mult până pe 14 iunie!
72 de poze incendiare! Cele mai sexy apariții ale vedetelor la plajă
Tvmania.ro
72 de poze incendiare! Cele mai sexy apariții ale vedetelor la plajă

Eugen Tomac, premier desemnat

Cine este Dan Neculăescu, propunerea pentru Ministerul Apărării în Guvernul Tomac
Politică 15:02
Cine este Dan Neculăescu, propunerea pentru Ministerul Apărării în Guvernul Tomac
Credeți că are șanse guvernul propus de Eugen Tomac să treacă de votul Parlamentului?
Politică 14:17
Credeți că are șanse guvernul propus de Eugen Tomac să treacă de votul Parlamentului?
Parteneri
De ce un apartament din 1975 poate fi mai valoros decât unul nou
Adevarul.ro
De ce un apartament din 1975 poate fi mai valoros decât unul nou
Cum arată Giorgios, fiul lui Ianis Hagi și al Elenei. Micuțul a fost sărbătorit cu fast de familia sa
Fanatik.ro
Cum arată Giorgios, fiul lui Ianis Hagi și al Elenei. Micuțul a fost sărbătorit cu fast de familia sa
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 4 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Elle.ro
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 4 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!
Viva.ro
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!

Monden

E vestea pe care o aștepta toată lumea! Anunțul făcut de Cabral după divorțul de Andreea Ibacka: „Petrecem vara împreună”
Stiri Mondene 15:00
E vestea pe care o aștepta toată lumea! Anunțul făcut de Cabral după divorțul de Andreea Ibacka: „Petrecem vara împreună”
Denise Rifai s-a fâstâcit când a început să vorbească despre relația cu Dan Bittman: „Dacă m-ar fi iubit, cred că acum am fi fost împreună”
Stiri Mondene 14:00
Denise Rifai s-a fâstâcit când a început să vorbească despre relația cu Dan Bittman: „Dacă m-ar fi iubit, cred că acum am fi fost împreună”
Parteneri
Ce imagini! Elena Mogîldea a plâns în hohote de fericire la altar, la nunta religioasă cu Bubu Cernea! Evenimentul a adunat toate vedetele din showbiz, iar mireasa a atras toate privirile
TVMania.ro
Ce imagini! Elena Mogîldea a plâns în hohote de fericire la altar, la nunta religioasă cu Bubu Cernea! Evenimentul a adunat toate vedetele din showbiz, iar mireasa a atras toate privirile
De ce 2,5 milioane de locuinţe din România stau goale
ObservatorNews.ro
De ce 2,5 milioane de locuinţe din România stau goale
Două dintre cele mai celebre femei din țară formează un CUPLU. Da, ai citit bine, SE IUBESC și nu o ascund!
Libertateapentrufemei.ro
Două dintre cele mai celebre femei din țară formează un CUPLU. Da, ai citit bine, SE IUBESC și nu o ascund!
Parteneri
Ce poți face în Mexic cu 1,3 lei? » Surpriză totală la aterizare, după ce am zburat 14 ore
GSP.ro
Ce poți face în Mexic cu 1,3 lei? » Surpriză totală la aterizare, după ce am zburat 14 ore
Avem LISTA COMPLETĂ de premieri olimpice, ținută doi ani la secret de COSR și de federații! + Suma totală colosală achitată după JO Paris 2024 și cine e contabila care a luat o primă imensă
GSP.ro
Avem LISTA COMPLETĂ de premieri olimpice, ținută doi ani la secret de COSR și de federații! + Suma totală colosală achitată după JO Paris 2024 și cine e contabila care a luat o primă imensă
Parteneri
UDMR îi întoarce spatele lui Tomac privind noul Guvern: „NU AVEM argumente suficiente să votăm un guvern din care nu facem parte”
Mediafax.ro
UDMR îi întoarce spatele lui Tomac privind noul Guvern: „NU AVEM argumente suficiente să votăm un guvern din care nu facem parte”
(P) Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal  
StirileKanalD.ro
(P) Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal  
Ce se întâmpla în viața medicului rezident găsit mort la Spitalul Floreasca! Lovitura pe care o primise cu două săptămâni înainte de moarte
Wowbiz.ro
Ce se întâmpla în viața medicului rezident găsit mort la Spitalul Floreasca! Lovitura pe care o primise cu două săptămâni înainte de moarte
Promo
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Advertorial
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Plante exotice care nu pot fi aduse în România. Află mai multe
Advertorial
Plante exotice care nu pot fi aduse în România. Află mai multe
Parteneri
Medic rezident găsit fără viață în Spitalul Floreasca. Care ar fi cauza morții. Alexandru Rogobete: „Dumnezeu să te odihnească în pace, drag coleg”
Wowbiz.ro
Medic rezident găsit fără viață în Spitalul Floreasca. Care ar fi cauza morții. Alexandru Rogobete: „Dumnezeu să te odihnească în pace, drag coleg”
Pro TV pregătește lovitura verii! PREZENTATORUL CELEBRU care revine pe POST
Redactia.ro
Pro TV pregătește lovitura verii! PREZENTATORUL CELEBRU care revine pe POST
Drona care a bubuit în Portul Constanța ar fi a Ucrainei! Anunțul făcut de Marina Ucraineană, la scurt timp după eveniment. Reacția președintelui Nicușor Dan
KanalD.ro
Drona care a bubuit în Portul Constanța ar fi a Ucrainei! Anunțul făcut de Marina Ucraineană, la scurt timp după eveniment. Reacția președintelui Nicușor Dan

Politic

Dominic Fritz îi răspunde lui Alfred Simonis după criticile despre vestimentație: „Părinții au investit în educație, nu în haine scumpe”
Politică 16:10
Dominic Fritz îi răspunde lui Alfred Simonis după criticile despre vestimentație: „Părinții au investit în educație, nu în haine scumpe”
Cine este Dan Neculăescu, propunerea pentru Ministerul Apărării în Guvernul Tomac
Politică 15:02
Cine este Dan Neculăescu, propunerea pentru Ministerul Apărării în Guvernul Tomac
Parteneri
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
ZiaruldeIasi.ro
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
Gigi Becali a rezolvat primul transfer la FCSB! Brazilianul a fost cumpărat cu 450.000 de euro. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali a rezolvat primul transfer la FCSB! Brazilianul a fost cumpărat cu 450.000 de euro. Exclusiv
Aceasta este temperatura ideală pentru spălarea hainelor
Spotmedia.ro
Aceasta este temperatura ideală pentru spălarea hainelor