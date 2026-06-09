Impactul IA aspura pieței muncii

Fostul inginer Google Kelsey Hightower, retras de la Google în 2023, a vorbit despre impactul inteligenței artificiale asupra pieței muncii și despre modul în care absolvenții își pot crește șansele de angajare.

Kelsey Hightower- fost inginer Google. Foto: Linkedin

„IA este cu siguranță un motiv foarte convenabil pentru a analiza ceea ce faci în prezent”, a spus Hightower despre efectul IA asupra locului de muncă, adăugând că industria trece printr-o „recalibrare”.

Fostul inginer Google consideră că, deși piața muncii este mai competitivă decât în urmă cu câteva decenii, tinerii au în continuare mai mult control asupra carierelor lor decât cred.

„Adevărul este că, în ultimii 20-30 de ani, am luat milioane de oameni super inteligenți care ar fi fost buni la orice și i-am împins pe toți spre tehnologie”, a spus el.

Activitățile extracurriculare nu mai sunt opționale

Potrivit lui Hightower, diploma și rezultatele academice nu mai sunt suficiente pentru a diferenția un candidat pe o piață a muncii tot mai aglomerată.

De acceși părere este și Ben Pascut, consultant în inteligență artificială cu doctorat la Cambridge și român stabilit în Statele Unite.

„Toată munca ta a fost la școală, faci proiecte pentru școală, poate obții o medie generală, poate obții o diplomă, dar nimeni nu știe dacă vei oferi ceva special sau dacă ești doar o altă persoană care absolvă”, a spus Hightower.

El susține că absolvenții trebuie să demonstreze concret ceea ce pot face.

„Va trebui să-ți prezinți munca în public”, a spus el. „Cred că acum, când intri pe piața muncii, va trebui să pui la punct un set solid de activități extracurriculare.”

Fostul inginer Google recomandă implicarea în proiecte open-source sau în inițiative cu impact real.

„Asta înseamnă proiecte open source, lucruri din lumea reală pe care le-ai construit efectiv – nu doar stagii de practică, ci lucruri la care oamenii pot face referire pentru a spune: oh, aceasta a fost o contribuție semnificativă, fie că este vorba de o companie sau de societate”, a spus el.

Relațiile construite în viața reală contează mai mult decât crezi

Hightower avertizează că rețelele profesionale create exclusiv online nu pot înlocui conexiunile dezvoltate față în față.

„Rețeaua contează cu adevărat”, a spus Hightower.

Acesta consideră că generațiile care au intrat pe piața muncii în perioada pandemiei au ratat oportunități importante de socializare profesională.

„Cred că a fi în lumea fizică alături de alți oameni care fac această muncă sau trec prin aceleași provocări ca tine – este foarte diferit față de a încerca să faci asta online.”

El își amintește că, la începutul carierei, participa frecvent la întâlniri dedicate programatorilor și comunităților tech.

„Sunt pe Reddit, sunt pe rețelele de socializare, sunt pe LinkedIn”, a spus el. „Îi văd postând tot timpul, dar nu prea văd mulți dintre ei construind acele conexiuni în lumea reală.”

Dezvoltă abilitățile pe care inteligența artificială nu le poate copia

În opinia fostului inginer Google, una dintre cele mai mari greșeli pe care le pot face tinerii este să ignore dezvoltarea competențelor umane.

„Cred că un student trebuie să înceapă să se gândească la ceea ce numim în mod tradițional abilități non-tehnice”, a spus el.

Hightower a enumerat câteva dintre acestea: „Cum ar fi să înțeleagă oamenii, să fie creativ, artistic, să aibă o viziune amplă, să fi experimentat lumea și toate acele elemente creative care de obicei nu sunt măsurate în procesul de interviu.”

Potrivit acestuia, acestea reprezintă avantajul competitiv al oamenilor într-o eră dominată de inteligența artificială.

„Acestea sunt singurele lucruri pe care inteligența artificială nu le poate face bine”, a adăugat el. „Nu are experiență. Nu are empatie pentru condiția umană.”

„Nu deveni un inginer senior și un om junior”

Hightower a criticat și tendința unor companii de a transforma angajații în executanți ai unor sarcini repetitive.

„Un inginer senior și un om junior”, este expresia folosită de fostul angajat Google pentru a descrie această situație.

El consideră că mulți profesioniști sunt împinși către activități care le reduc creativitatea și motivația.

„Vă pot promite că mulți oameni nu performează la maximum și, în multe cazuri, nu este vina lor”, a spus el.

„Ți-au spulberat motivația până la punctul în care aproape că faci ceea ce ar face un robot: deschizi acest tichet, atribuie această sarcină, scrie acest cod, îl verifică, completează și repetă.”

În loc să privească inteligența artificială exclusiv ca pe o amenințare, Hightower îi încurajează pe tineri să își identifice propriile atuuri.

„Începeți să faceți lista asta chiar azi. Ce pot eu aduce și acest model de inteligență artificială nu poate?”