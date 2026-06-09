Promite apusuri de soare superbe

Pe malul fermecătorului lac Ägeri, din cantonul Zug, se află cel mai scump apartament proprietate privată din Elveția. Prețul acestei bijuterii, situate în comuna Oberägeri, este de 15.750.000 de euro.

Pentru această sumă record, fericitul cumpărător va obține un penthouse duplex la parter (cu acces la grădină), format din 7 camere și jumătate, desfășurate pe o suprafață utilă de 405 metri pătrați.

Proprietatea face parte din exclusivista rezidență Bellagio, construită în anul 2004. Din considerente de securitate, apartamentul este integrat într-un complex rezidențial complet securizat, unde accesul este strict filtrat la intrare printr-un sistem de supraveghere video.

Apartamentul este orientat spre sud, ceea ce promite apusuri de soare superbe. „Ferestrele mari, generoase, și încăperile luminoase îi definesc alura elegantă”, se detaliază în anunțul publicat pe platforma imobiliară Homegate.

La rândul său, agentul imobiliar laudă o „compartimentare bine gândită a camerelor”, precum și o „trecere fluidă între spațiile interioare și cele exterioare”.

Cadă cu vedere la lac și 5 locuri de parcare

Dotările apartamentului sunt de lux. Dormitorul principal este prevăzut cu șemineu, iar bucătăria se ridică la standarde profesionale. Este posibil chiar să admiri lacul direct din cadă. Nici parcarea nu reprezintă o problemă, deoarece în garajul subteran este rezervat un spațiu privat în care pot fi parcate cinci mașini.

Pentru milioane de euro, agenția imobiliară promite clientelei sale înstărite o „senzație de locuire cu totul deosebită”. Iar anunțul se încheie în termeni elogioși: „Terasele vaste, spațiile verzi ale grădinii, accesul privat la lac cu ponton și duș separat, precum și dotările atent alese creează un cămin care îmbină armonios liniștea, confortul și eleganța.”

Accesul direct la apă dublează prețurile

Faptul că cel mai scump apartament proprietate privată din țară se află pe malul unui lac nu este deloc surprinzător. În realitate, proximitatea imediată a apei face ca prețurile să explodeze. Mai exact, o casă cu vedere la lac valorează cu 15% mai mult decât o casă care oferă o simplă vedere spre spații verzi. Dacă o proprietate imobiliară dispune și de acces direct la lac, prețul acesteia se dublează.

„Vedere la lac este extrem de căutată, iar acest lucru este cu atât mai valabil pentru un acces direct la apă”, explică Andreas Kron, CEO al Switzerland Sotheby’s International Realty. „Proprietățile cu vedere directă la lac sunt atât de rare, încât potențialii cumpărători așteaptă uneori ani de zile să se elibereze ceva.”

În acest context, un apartament precum cel din Oberägeri nu ar trebui, teoretic, să rămână prea mult timp pe piață. Cu toate acestea, nu este deloc sigur că își va găsi un cumpărător la acest preț.

Chirie de „doar” 20.800 de euro pe lună

O privire aruncată spre Zürich arată că până și proprietățile de prestigiu, ideal situate, nu se mai vând chiar atât de ușor. De altfel, agenția imobiliară de lux Walde, cu sediul în Zollikon, tocmai a revizuit în scădere prețul celui mai scump apartament din Zürich.

Luxosul penthouse de cinci camere, cu o suprafață utilă de 267 de metri pătrați, nu costă acum „decât” 19.850 de franci chirie pe lună (aproximativ 20.800 de euro) – fără cheltuielile de întreținere. Înainte, acesta era scos la închiriere pentru 24.000 de franci (peste 25.000 de euro).

În ciuda unei vederi spectaculoase asupra râului Limmat, a lacului Zürich și a muntelui Uetliberg, apartamentul a rămas gol din cauza nivelului-record al chiriei.