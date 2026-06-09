Promite apusuri de soare superbe

Pe malul fermecătorului lac Ägeri, din cantonul Zug, se află cel mai scump apartament proprietate privată din Elveția. Prețul acestei bijuterii, situate în comuna Oberägeri, este de 15.750.000 de euro.

Pentru această sumă record, fericitul cumpărător va obține un penthouse duplex la parter (cu acces la grădină), format din 7 camere și jumătate, desfășurate pe o suprafață utilă de 405 metri pătrați.

Proprietatea face parte din exclusivista rezidență Bellagio, construită în anul 2004. Din considerente de securitate, apartamentul este integrat într-un complex rezidențial complet securizat, unde accesul este strict filtrat la intrare printr-un sistem de supraveghere video.

Apartamentul este orientat spre sud, ceea ce promite apusuri de soare superbe. „Ferestrele mari, generoase, și încăperile luminoase îi definesc alura elegantă”, se detaliază în anunțul publicat pe platforma imobiliară Homegate.

La rândul său, agentul imobiliar laudă o „compartimentare bine gândită a camerelor”, precum și o „trecere fluidă între spațiile interioare și cele exterioare”.

Cadă cu vedere la lac și 5 locuri de parcare

Dotările apartamentului sunt de lux. Dormitorul principal este prevăzut cu șemineu, iar bucătăria se ridică la standarde profesionale. Este posibil chiar să admiri lacul direct din cadă. Nici parcarea nu reprezintă o problemă, deoarece în garajul subteran este rezervat un spațiu privat în care pot fi parcate cinci mașini.

Pentru milioane de euro, agenția imobiliară promite clientelei sale înstărite o „senzație de locuire cu totul deosebită”. Iar anunțul se încheie în termeni elogioși: „Terasele vaste, spațiile verzi ale grădinii, accesul privat la lac cu ponton și duș separat, precum și dotările atent alese creează un cămin care îmbină armonios liniștea, confortul și eleganța.”

Accesul direct la apă dublează prețurile

Faptul că cel mai scump apartament proprietate privată din țară se află pe malul unui lac nu este deloc surprinzător. În realitate, proximitatea imediată a apei face ca prețurile să explodeze. Mai exact, o casă cu vedere la lac valorează cu 15% mai mult decât o casă care oferă o simplă vedere spre spații verzi. Dacă o proprietate imobiliară dispune și de acces direct la lac, prețul acesteia se dublează.

„Vedere la lac este extrem de căutată, iar acest lucru este cu atât mai valabil pentru un acces direct la apă”, explică Andreas Kron, CEO al Switzerland Sotheby’s International Realty. „Proprietățile cu vedere directă la lac sunt atât de rare, încât potențialii cumpărători așteaptă uneori ani de zile să se elibereze ceva.”

În acest context, un apartament precum cel din Oberägeri nu ar trebui, teoretic, să rămână prea mult timp pe piață. Cu toate acestea, nu este deloc sigur că își va găsi un cumpărător la acest preț.

Chirie de „doar” 20.800 de euro pe lună

O privire aruncată spre Zürich arată că până și proprietățile de prestigiu, ideal situate, nu se mai vând chiar atât de ușor. De altfel, agenția imobiliară de lux Walde, cu sediul în Zollikon, tocmai a revizuit în scădere prețul celui mai scump apartament din Zürich.

Luxosul penthouse de cinci camere, cu o suprafață utilă de 267 de metri pătrați, nu costă acum „decât” 19.850 de franci chirie pe lună (aproximativ 20.800 de euro) – fără cheltuielile de întreținere. Înainte, acesta era scos la închiriere pentru 24.000 de franci (peste 25.000 de euro).

În ciuda unei vederi spectaculoase asupra râului Limmat, a lacului Zürich și a muntelui Uetliberg, apartamentul a rămas gol din cauza nivelului-record al chiriei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Îngenuncheată de durere, cu ultimele puteri, soția lui Alexandru Neacșu, medicul rezident găsit mort la Spitalul Floreasca a făcut un gest absolut sfâșietor! Mărturia ei i-a încremenit pe toți, iar cuvintele femeii au stârnit multe reacții
Viva.ro
Îngenuncheată de durere, cu ultimele puteri, soția lui Alexandru Neacșu, medicul rezident găsit mort la Spitalul Floreasca a făcut un gest absolut sfâșietor! Mărturia ei i-a încremenit pe toți, iar cuvintele femeii au stârnit multe reacții
„L-am văzut pe părinte că... M-au luat fiorii, era îmbrăcat în preot, ieșit de la slujbă. Erau lângă mine ciobanii, care sunt martori”. Un tânăr a povestit în detaliu ce a pățit când s-a întâlnit cu Cristian Pomohaci. „A zis: «Dacă dai ascultare îți iau apartament»”
Unica.ro
„L-am văzut pe părinte că... M-au luat fiorii, era îmbrăcat în preot, ieșit de la slujbă. Erau lângă mine ciobanii, care sunt martori”. Un tânăr a povestit în detaliu ce a pățit când s-a întâlnit cu Cristian Pomohaci. „A zis: «Dacă dai ascultare îți iau apartament»”
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
Elle.ro
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
gsp
Au ales cele mai sexy 11 partenere de fotbaliști care vor merge în America
GSP.RO
Au ales cele mai sexy 11 partenere de fotbaliști care vor merge în America
Cutremur: s-ar putea rejuca toate barajele! Au decis să meargă la TAS, după dezvăluirile GSP
GSP.RO
Cutremur: s-ar putea rejuca toate barajele! Au decis să meargă la TAS, după dezvăluirile GSP
Parteneri
Nou cuplu-bombă! DA, ei sunt! ..se iubesc și NU se mai ascund! Doi dintre cei mai doriți bărbați de la TV formează un cuplu! Cum s-au afișat ...explozie de comentarii!
Libertateapentrufemei.ro
Nou cuplu-bombă! DA, ei sunt! ..se iubesc și NU se mai ascund! Doi dintre cei mai doriți bărbați de la TV formează un cuplu! Cum s-au afișat ...explozie de comentarii!
HOROSCOP săptămânal: Valuri de bani pentru 3 zodii, se îmbogățesc nesperat de mult până pe 14 iunie!
Avantaje.ro
HOROSCOP săptămânal: Valuri de bani pentru 3 zodii, se îmbogățesc nesperat de mult până pe 14 iunie!
72 de poze incendiare! Cele mai sexy apariții ale vedetelor la plajă
Tvmania.ro
72 de poze incendiare! Cele mai sexy apariții ale vedetelor la plajă

Eugen Tomac, premier desemnat

Cine este Dan Neculăescu, propunerea pentru Ministerul Apărării în Guvernul Tomac
Politică 15:02
Cine este Dan Neculăescu, propunerea pentru Ministerul Apărării în Guvernul Tomac
Credeți că are șanse guvernul propus de Eugen Tomac să treacă de votul Parlamentului?
Politică 14:17
Credeți că are șanse guvernul propus de Eugen Tomac să treacă de votul Parlamentului?
Parteneri
De ce un apartament din 1975 poate fi mai valoros decât unul nou
Adevarul.ro
De ce un apartament din 1975 poate fi mai valoros decât unul nou
Cum arată Giorgios, fiul lui Ianis Hagi și al Elenei. Micuțul a fost sărbătorit cu fast de familia sa
Fanatik.ro
Cum arată Giorgios, fiul lui Ianis Hagi și al Elenei. Micuțul a fost sărbătorit cu fast de familia sa
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 4 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Elle.ro
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 4 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!
Viva.ro
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!

Monden

E vestea pe care o aștepta toată lumea! Anunțul făcut de Cabral după divorțul de Andreea Ibacka: „Petrecem vara împreună”
Stiri Mondene 15:00
E vestea pe care o aștepta toată lumea! Anunțul făcut de Cabral după divorțul de Andreea Ibacka: „Petrecem vara împreună”
Denise Rifai s-a fâstâcit când a început să vorbească despre relația cu Dan Bittman: „Dacă m-ar fi iubit, cred că acum am fi fost împreună”
Stiri Mondene 14:00
Denise Rifai s-a fâstâcit când a început să vorbească despre relația cu Dan Bittman: „Dacă m-ar fi iubit, cred că acum am fi fost împreună”
Parteneri
Ce imagini! Elena Mogîldea a plâns în hohote de fericire la altar, la nunta religioasă cu Bubu Cernea! Evenimentul a adunat toate vedetele din showbiz, iar mireasa a atras toate privirile
TVMania.ro
Ce imagini! Elena Mogîldea a plâns în hohote de fericire la altar, la nunta religioasă cu Bubu Cernea! Evenimentul a adunat toate vedetele din showbiz, iar mireasa a atras toate privirile
De ce 2,5 milioane de locuinţe din România stau goale
ObservatorNews.ro
De ce 2,5 milioane de locuinţe din România stau goale
Două dintre cele mai celebre femei din țară formează un CUPLU. Da, ai citit bine, SE IUBESC și nu o ascund!
Libertateapentrufemei.ro
Două dintre cele mai celebre femei din țară formează un CUPLU. Da, ai citit bine, SE IUBESC și nu o ascund!
Parteneri
Ce poți face în Mexic cu 1,3 lei? » Surpriză totală la aterizare, după ce am zburat 14 ore
GSP.ro
Ce poți face în Mexic cu 1,3 lei? » Surpriză totală la aterizare, după ce am zburat 14 ore
Avem LISTA COMPLETĂ de premieri olimpice, ținută doi ani la secret de COSR și de federații! + Suma totală colosală achitată după JO Paris 2024 și cine e contabila care a luat o primă imensă
GSP.ro
Avem LISTA COMPLETĂ de premieri olimpice, ținută doi ani la secret de COSR și de federații! + Suma totală colosală achitată după JO Paris 2024 și cine e contabila care a luat o primă imensă
Parteneri
UDMR îi întoarce spatele lui Tomac privind noul Guvern: „NU AVEM argumente suficiente să votăm un guvern din care nu facem parte”
Mediafax.ro
UDMR îi întoarce spatele lui Tomac privind noul Guvern: „NU AVEM argumente suficiente să votăm un guvern din care nu facem parte”
(P) Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal  
StirileKanalD.ro
(P) Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal  
Ce se întâmpla în viața medicului rezident găsit mort la Spitalul Floreasca! Lovitura pe care o primise cu două săptămâni înainte de moarte
Wowbiz.ro
Ce se întâmpla în viața medicului rezident găsit mort la Spitalul Floreasca! Lovitura pe care o primise cu două săptămâni înainte de moarte
Promo
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Advertorial
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Plante exotice care nu pot fi aduse în România. Află mai multe
Advertorial
Plante exotice care nu pot fi aduse în România. Află mai multe
Parteneri
Medic rezident găsit fără viață în Spitalul Floreasca. Care ar fi cauza morții. Alexandru Rogobete: „Dumnezeu să te odihnească în pace, drag coleg”
Wowbiz.ro
Medic rezident găsit fără viață în Spitalul Floreasca. Care ar fi cauza morții. Alexandru Rogobete: „Dumnezeu să te odihnească în pace, drag coleg”
Pro TV pregătește lovitura verii! PREZENTATORUL CELEBRU care revine pe POST
Redactia.ro
Pro TV pregătește lovitura verii! PREZENTATORUL CELEBRU care revine pe POST
Drona care a bubuit în Portul Constanța ar fi a Ucrainei! Anunțul făcut de Marina Ucraineană, la scurt timp după eveniment. Reacția președintelui Nicușor Dan
KanalD.ro
Drona care a bubuit în Portul Constanța ar fi a Ucrainei! Anunțul făcut de Marina Ucraineană, la scurt timp după eveniment. Reacția președintelui Nicușor Dan

Politic

Dominic Fritz îi răspunde lui Alfred Simonis după criticile despre vestimentație: „Părinții au investit în educație, nu în haine scumpe”
Politică 16:10
Dominic Fritz îi răspunde lui Alfred Simonis după criticile despre vestimentație: „Părinții au investit în educație, nu în haine scumpe”
Cine este Dan Neculăescu, propunerea pentru Ministerul Apărării în Guvernul Tomac
Politică 15:02
Cine este Dan Neculăescu, propunerea pentru Ministerul Apărării în Guvernul Tomac
Parteneri
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
ZiaruldeIasi.ro
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
Gigi Becali a rezolvat primul transfer la FCSB! Brazilianul a fost cumpărat cu 450.000 de euro. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali a rezolvat primul transfer la FCSB! Brazilianul a fost cumpărat cu 450.000 de euro. Exclusiv
Aceasta este temperatura ideală pentru spălarea hainelor
Spotmedia.ro
Aceasta este temperatura ideală pentru spălarea hainelor