Diferența dintre cele două nu este doar una de intensitate, ci și de scop. Igiena zilnică menține sub control acumulările recente, în timp ce detartrajul curăță zonele în care depunerile s-au consolidat deja. De aici apare și confuzia: dacă dinții par curați în oglindă, mulți presupun că nu există nicio problemă. Însă tartrul nu se vede întotdeauna ușor la început, iar efectele lui asupra gingiilor și osului pot progresa lent, ani la rând, fără simptome evidente.

Ce este, de fapt, tartrul și de ce nu poate fi „spălat” acasă

Tartrul pornește din placa bacteriană, acel strat moale și lipicios format constant pe suprafața dinților. Dacă este îndepărtată corect prin periaj și folosirea aței dentare, placa nu apucă să se întărească. Dacă însă rămâne pe loc, mineralele din salivă o transformă într-un depozit dur, comparabil cu o crustă aderentă la smalț. Odată instalat, tartrul nu mai răspunde la periuță, apă de gură sau pastă abrazivă.

De aceea, ideea că „periajul mai agresiv” ar putea rezolva problema este greșită și chiar riscantă. Periajul prea puternic poate produce retracții gingivale, sensibilitate și uzură la nivelul smalțului, fără să elimine tartrul. Curățarea profesionistă, în schimb, folosește instrumente și tehnici menite să desprindă depunerile fără a traumatiza țesuturile sănătoase din jur.

Ce se întâmplă când tartrul este ignorat ani de zile

La început, tartrul poate părea doar o problemă estetică. Dinții capătă o tentă gălbuie, uneori brună, mai ales în zonele greu accesibile: în spatele incisivilor inferiori, lângă gingie sau între dinți. Dar în timp, depunerile devin un suport ideal pentru bacterii. Acestea irită gingia permanent, iar inflamația se transformă în gingivită: gingii roșii, umflate, care sângerează la periaj sau în timpul folosirii aței dentare.

Dacă inflamația persistă, lucrurile pot avansa spre parodontită, o afecțiune mai serioasă care afectează nu doar gingia, ci și țesuturile care susțin dintele în os. Aici apare adevăratul pericol al tartrului ignorat ani de zile: nu mai vorbim doar despre depozite inestetice, ci despre pierdere de suport dentar, mobilitate, retracții gingivale și, în cazuri avansate, chiar pierderea dinților.

Mai mult, acumulările cronice de tartru pot favoriza respirația urât mirositoare persistentă, senzația de gust neplăcut, sensibilitatea la rece sau cald și dificultatea în menținerea unei igiene eficiente. Cu alte cuvinte, tartrul nu „stă pe loc”, el întreține un cerc vicios în care bacteriile, inflamația și degradarea țesuturilor se alimentează reciproc.

De ce curățatul dinților acasă rămâne indispensabil, dar are limite clare

Igiena de acasă este baza sănătății orale. Fără periaj de două ori pe zi și fără curățarea spațiilor interdentare, orice altă măsură devine insuficientă. Totuși, chiar și cel mai atent periaj are limite anatomice și mecanice. Există zone pe care periuța nu le poate atinge perfect: sub marginea gingivală, în spațiile foarte înguste, în jurul unor obturații, coroane sau zone cu înghesuiri dentare.

În plus, oamenii nu periază identic de fiecare dată. Uneori graba, oboseala sau tehnica incorectă duc la acumulări treptate. Aici intervine rolul detartrajului profesional: nu înlocuiește rutina zilnică, ci completează ceea ce igiena de acasă nu poate rezolva complet. În practică, cele două funcționează împreună, nu una în locul celeilalte.

La un cabinet stomatologic în Tulcea precum Clinica R Dent ( www.clinicardent.ro ), accentul este pus tocmai pe această abordare echilibrată: prevenție corectă, intervenție minim invazivă atunci când este nevoie și explicații clare pentru pacient, astfel încât fiecare să înțeleagă ce poate face acasă și ce trebuie lăsat în grija medicului.

Ce presupune detartrajul profesional și de ce este mai precis

Detartrajul profesional se realizează cu instrumente specializate, manuale sau ultrasonice, care permit îndepărtarea depunerilor dure de pe suprafața dintelui și din zonele adiacente gingiei. După această etapă, de multe ori urmează și alte manopere complementare, precum airflow-ul sau lustruirea, în funcție de situația clinică. Scopul nu este doar să „arate bine” dinții, ci să se reducă semnificativ încărcătura bacteriană și inflamația locală.

Precizia este importantă deoarece detartrajul trebuie făcut fără a afecta smalțul sau țesuturile moi. Instrumentele moderne permit o curățare eficientă, cu disconfort minim, mai ales atunci când procedura este adaptată sensibilității pacientului și gradului de depunere. Asta explică de ce experiența și profesionalismul contează atât de mult în această etapă. Nu este o simplă „curățare”, ci o intervenție preventivă cu impact real asupra sănătății gingivale.

În multe cazuri, pacienții sunt surprinși să observe cât de mult s-a acumulat fără să își dea seama. Tocmai de aceea, controalele periodice sunt importante: tartrul descoperit devreme se îndepărtează mai ușor, iar gingiile au șanse mai mari să se refacă rapid.

Prevenția corectă este mai simplă decât tratamentul tardiv

Un detartraj efectuat la timp este, de regulă, o procedură rapidă și eficientă. Mult mai dificil este să repari consecințele unui tartru lăsat ani de zile să acționeze. De aceea, prevenția are și un avantaj practic: reduce nevoia unor tratamente mai complexe și costisitoare ulterior. Când pacientul înțelege că igiena de acasă și vizitele periodice la medic fac parte din aceeași strategie, rezultatele se văd în timp nu doar în aspectul zâmbetului, ci și în confortul zilnic.

Dr. Roxana Azamfiroaei, fondatoarea R DENT, a construit abordarea cabinetului în jurul grijii, răbdării și empatiei, tocmai pentru ca pacienții să nu perceapă stomatologia doar ca pe o intervenție punctuală, ci ca pe un proces de îngrijire continuă.

În fond, diferența dintre curățatul dinților acasă și detartrajul profesional este aceea dintre rutină și intervenție specializată. Ambele sunt necesare, dar au roluri diferite. Dacă igiena zilnică previne acumularea, detartrajul oprește efectele inevitabile ale timpului asupra zonelor care scapă, treptat, controlului de acasă. Iar atunci când tartrul este ignorat prea mult, nu doar aspectul danturii are de suferit, ci stabilitatea întregului aparat dento-parodontal.

Sursa foto: freepik.com

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