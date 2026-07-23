Luând în calcul dimensiunile și particularitățile bucătăriei, poți evita compromisurile neplăcute: blaturi prea înguste, dulapuri imposibil de folosit, colțuri moarte sau zone de lucru întunecoase.

Articolul de față te ajută să privești bucătăria ca pe un ansamblu coerent, în care suprafața disponibilă devine baza unor alegeri inspirate de mobilier, adaptate stilului tău de viață și ritmului de zi cu zi.

Cuprins:

  1. Măsurători corecte și elemente fixe de care trebuie să ții cont
  2. Mobilier standard, modular sau la comandă pentru bucătării mici și mari

1. Măsurători corecte și elemente fixe de care trebuie să ții cont

Măsurătorile corecte te ajută să folosești fiecare centimetru din bucătărie fără să aglomerezi spațiul. Înainte să alegi mobilierul, notează-ți toate dimensiunile și verifică-le de două ori. O mică eroare de câțiva milimetri poate însemna un corp care nu încape sau un sertar care nu se deschide complet.

Începe cu dimensiunile de bază:

  • Lungimea fiecărui perete pe care vrei să montezi mobilierul (măsoară de la colț la colț).
  • Lățimea încăperii, în mai multe puncte, în special dacă pereții nu sunt perfect drepți.
  • Înălțimea camerei, de la pardoseală până la tavan, pentru a vedea cât spațiu ai la dispoziție pentru corpurile suspendate.
  • Adâncimea zonei unde va sta mobilierul, mai ales dacă ai calorifer, țevi sau plinte proeminente.

Când măsori, folosește o ruletă lungă și, ideal, un creion pentru a marca reperele pe perete. Poți nota direct pe perete poziția viitoarelor corpuri (cu o linie subțire) ca să vizualizezi mai bine volumul mobilierului. Această etapă te ajută să eviți surprize neplăcute când montezi corpurile sau aduci electrocasnicele.

Elemente fixe pe care nu le poți ignora

Elementele fixe îți dictează, în mare măsură, configurația bucătăriei. Nu le poți muta ușor, așa că mobilierul trebuie să se adapteze în jurul lor. Dacă le iei în calcul de la început, mobilierul va arăta ordonat și funcțional.

  • Ușile – măsoară lățimea ușii, direcția de deschidere și distanța de la colțul peretelui până la toc. Ai nevoie de spațiu pentru deschiderea completă a ușii, fără să lovești corpurile sau frigiderul.
  • Ferestrele – notează înălțimea de la pardoseală până la pervaz, înălțimea ferestrei și cât coboară mânerul. Dacă vrei un blat sub fereastră, trebuie să lași loc pentru a deschide canatul.
  • Prizele și întrerupătoarele – marchează poziția lor exactă. Prizele de deasupra blatului trebuie să rămână accesibile, nu ascunse în spatele corpurilor înalte sau al electrocasnicelor.
  • Țevi, coloane și cutii de distribuție – orice coloană de gaz, țeavă de apă sau canalizare îți limitează poziția chiuvetei și a aragazului. Măsoară distanța dintre aceste elemente și colțurile camerei.
  • Radiatoare – un calorifer sub fereastră, de exemplu, influențează adâncimea corpurilor și poate impune un blat mai îngust sau un corp special decupat.

Un exemplu simplu: dacă nu măsori corect distanța de la colț până la fereastră și pui acolo un corp înalt, te poți trezi cu o fereastră care nu mai poate fi deschisă complet. Sau, dacă uiți să ții cont de țeava de gaz, aragazul nu va putea sta unde ai planificat inițial și vei schimba întregul proiect. În acest sens, un dulap de bucătărie și alte elemente similare se aleg în funcție de dimensiunea încăperii și, desigur, după măsurători corecte. Poți alege un astfel de mobilier de pe Aosom.ro și moderniza bucătăria după preferințe.

Erori frecvente în măsurători

Multe probleme apar din detalii care par minore. Câteva greșeli care apar des și pe care le poți evita ușor:

  • Nu scazi grosimea plintei sau a finisajelor de pe perete, ceea ce reduce câțiva centimetri din adâncimea utilă a mobilierului.
  • Uiți să măsori cu ușa frigiderului sau a cuptorului deschisă, iar apoi aceasta  lovește în colț sau în alt corp.
  • Măsori doar o singură dată și nu verifici dacă dimensiunile corespund și cu desenul de amenajare.
  • Nu lași spațiu de dilatație între corpuri și pereți, ceea ce poate crea tensiuni sau frecări atunci când montezi mobilierul.

Dacă îți notezi toate dimensiunile într-un plan simplu, cu o schiță de sus și o vedere pentru fiecare perete, alegerea mobilierului devine mult mai clară. Vezi imediat unde poți poziționa corpurile înalte, unde se potrivește zona de gătit și unde ai loc pentru o masă sau un mic blat de mic dejun.

2. Mobilier standard, modular sau la comandă pentru bucătării mici și mari

Alegerea tipului de mobilier depinde mult de dimensiunea bucătăriei și de felul în care o folosești în fiecare zi. Mobilierul standard, modularele și piesele făcute la comandă au avantaje diferite, iar dacă le înțelegi, poți combina soluțiile astfel încât spațiul să fie plăcut, practic și ușor de folosit.

Mobilier standard: rapid, accesibil, dar cu limite

Mobilierul standard înseamnă corpuri cu dimensiuni fixe, deja stabilite de producător. Găsești de obicei game întregi în magazinele mari, cu dulapuri de bază și corpuri suspendate care se pot combina între ele. Pentru bucătării drepte, simple, poate fi o alegere foarte comodă.

  • Ai prețuri mai ușor de verificat și de comparat.
  • Găsești repede piese de înlocuire sau corpuri suplimentare din aceeași colecție.
  • Montajul este de multe ori standardizat, cu instrucțiuni clare și accesorii incluse.

Într-o bucătărie mică, mobilierul standard poate lăsa spații moarte, mai ales în colțuri sau la capătul de perete. Într-o bucătărie mare, corpurile pot părea pierdute dacă nu creezi o compoziție coerentă. Merită să verifici cu atenție dimensiunile: dacă rămâne un gol de câțiva centimetri între corpuri și perete, spațiul nu se mai folosește, iar praful se adună acolo foarte ușor.

Mobilier modular: libertate de combinare

Mobilierul modular se bazează pe corpuri cu dimensiuni variate, gândite să se îmbine între ele ca niște piese de puzzle. Ai mai multă flexibilitate decât la standard, fără să intri complet în zona de proiectare la comandă. Poți ajusta linia de mobilier în trepte, poți varia lățimea corpurilor și poți schimba configurația în timp.

  • Potrivești mai bine dulapurile în spații atipice sau cu lungimi „incomode”.
  • Pui accent pe zonele de care ai nevoie: mai multe corpuri cu sertare, mai puține dulapuri cu uși, de exemplu.
  • Ai opțiuni diferite pentru fronturi, blaturi și mânere, fără să intri în discuții complicate cu un atelier.

În bucătăriile mici, mobilierul modular te ajută să folosești mai bine colțurile, nișele sau porțiunile de perete dintre uși și ferestre. În bucătăriile mari, poți crea insule sau peninsule combinând corpuri de bază, fără a solicita proiecte speciale.

Un exemplu simplu: dacă bucătăria are un perete de 2,75 m, poți combina corpuri de 60 cm, 80 cm și 90 cm astfel încât să rămână un rest minim, ușor de acoperit cu o mască sau o poliță.

Mobilier la comandă: adaptare completă la spațiu

Mobilierul la comandă se proiectează în funcție de dimensiunile bucătăriei tale și de obiceiurile de utilizare. Fiecare corp poate avea lățime, înălțime și adâncime gândite special. Nu mai rămân goluri, iar zonele complicate – grinzi, coloane, nișe – devin spații de depozitare utile.

  • Alege înălțimea exactă a blatului, astfel încât să fie confortabilă pentru tine.
  • Integrează electrocasnicele în mobilier (cuptoare, frigidere încorporate, mașină de spălat vase ascunsă).
  • Poți personaliza interiorul: sertare interioare, separatoare pentru tacâmuri, sisteme extractibile în colțuri.

Într-o bucătărie mică, mobilierul la comandă poate schimba complet senzația de spațiu. Dulapurile până în tavan îți oferă depozitare în zone unde mobilierul standard ar lăsa spații goale. Într-o bucătărie mare, poți crea o compoziție unitară, cu linii continue și volume bine proporționate, nu doar o serie de corpuri așezate înșiruit.

Cum alegi în funcție de mărimea bucătăriei

  • Bucătării foarte mici – mobilierul modular sau cel la comandă funcționează cel mai bine. Folosești corpuri înguste, dulapuri înalte și, eventual, corpuri suspendate până la tavan. Mobilierul standard poate fi o bază bună, dar vei avea nevoie de completări.
  • Bucătării medii – poți combina mobilier standard cu câteva piese modulare sau la comandă. De exemplu, zona de chiuvetă și plită din corpuri standard, iar o coloană de depozitare sau o masă pliabilă realizate la comandă.
  • Bucătării mari – mobilierul modular sau la comandă îți permite să creezi zone distincte: insulă de gătit, colț de mic dejun, spațiu de lucru separat. Mobilierul standard are sens doar dacă îl gândești într-o compoziție clară și îl completezi cu elemente personalizate.

Un exemplu: într-o garsonieră cu bucătărie de 5 metri pătrați, un set standard de corpuri de 60 cm ar lăsa mult spațiu greu de folosit. Dacă alegi corpuri modulare de 40 cm lățime, combinate cu două dulapuri la comandă până în tavan, reușești să ai și loc de gătit, și un mic blat pentru luat masa, fără să simți bucătăria înghesuită.

Prin urmare, alegerea mobilierului de bucătărie pornind de la suprafața reală a încăperii îți aduce nu doar mai multă ordine și confort, ci și o folosire firească a fiecărui gest de zi cu zi, de la gătit până la servit masa. Așa că înainte să te îndrăgostești de un anumit model din catalog, măsoară atent spațiul, gândește traseele dintre zonele de lucru și verifică dacă soluțiile de depozitare, electrocasnicele și tipul de fronturi chiar se potrivesc bucătăriei tale, iar dacă încă eziți, începe chiar acum cu o schiță simplă pe hârtie și lasă dimensiunile camerei să-ți dicteze următorul pas.

Sursa foto: Pexels.com

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