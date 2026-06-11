De ce fac adolescenții lucruri pe care, în realitate, nici măcar nu și le doresc?

„Toată lumea merge.”

„Toată lumea are.”

„Toată lumea face asta.”

Pentru mulți părinți, astfel încep cele mai dificile conversații cu adolescenții lor.

Fie că vorbim despre un festival, despre ultimul model de telefon sau despre obiceiuri preluate din grupul de prieteni, mulți tineri ajung să ia decizii nu pentru că și le doresc cu adevărat, ci pentru că simt presiunea de a aparține.

Specialiștii în dezvoltarea adolescenților observă că una dintre cele mai importante provocări ale generației actuale nu este lipsa informației, ci excesul ei. Adolescenții au acces la mai multe surse de informație decât orice generație anterioară, însă asta nu înseamnă automat că sunt și pregătiți să filtreze ceea ce văd și aud.

„Dacă toți fumează, trebuie să fumez și eu?”

Influența grupului de prieteni reprezintă unul dintre cei mai puternici factori care modelează comportamentul adolescenților.

De multe ori, presiunea nu vine sub forma unei obligații directe. Nimeni nu îi spune adolescentului că trebuie să facă un anumit lucru.

Însă simplul fapt că majoritatea din grup adoptă un comportament poate crea senzația că aceea este alegerea „normală”.

Aici apare diferența dintre reacție și reflecție.

Un tânăr care își dezvoltă capacitatea de analiză își poate pune câteva întrebări simple:

Fac asta pentru că îmi doresc cu adevărat?

Ce beneficii îmi aduce?

Care sunt consecințele?

Aș lua aceeași decizie dacă aș fi singur?

Când apartenența devine mai importantă decât alegerea personală

Fenomenul poate fi observat și în alte situații.

Un adolescent vede că majoritatea colegilor merg la un anumit festival și începe să creadă că trebuie să fie prezent pentru a nu pierde ceva important.

Altul își dorește un telefon nou nu pentru că are nevoie de el, ci pentru că prietenii lui folosesc deja acel model.

În multe cazuri, problema nu este decizia în sine, ci motivul din spatele ei.

Psihologii numesc acest fenomen „FOMO” – Fear Of Missing Out – teama că ceilalți trăiesc experiențe importante fără tine.

Lecția pe care mulți adolescenți o descoperă prea târziu

În cadrul programelor de dezvoltare personală pentru adolescenți, participanții sunt adesea puși în situații care îi obligă să își analizeze propriul proces de gândire.

Un exercițiu aparent simplu îi provoacă să găsească împreună șapte caracteristici ale unui lider.

După minute întregi de dezbateri, argumente și negocieri, descoperă că au pornit de la o presupunere greșită.

Nimeni nu le ceruse să identifice cele mai importante șapte caracteristici.

Au presupus singuri acest lucru.

Exercițiul devine o lecție valoroasă despre modul în care oamenii ajung să ia decizii bazate pe presupuneri neverificate.

Exact același mecanism apare și în viața de zi cu zi.

De ce gândirea critică este una dintre competențele viitorului

Într-o lume dominată de rețele sociale, algoritmi și influenceri, capacitatea de a analiza informațiile devine mai importantă decât accesul la informație.

Inteligența artificială poate genera răspunsuri.

Internetul poate furniza informații.

Însă niciuna dintre acestea nu poate decide în locul nostru ce este relevant, adevărat sau potrivit.

De aceea, dezvoltarea gândirii critice este considerată una dintre cele mai importante competențe ale viitorului.

Nu pentru că îi învață pe adolescenți să fie împotriva tuturor.

Ci pentru că îi învață să își pună întrebările potrivite înainte de a lua o decizie.

Cum îi pot ajuta părinții

Specialiștii recomandă ca părinții să încurajeze dialogul și întrebările, nu doar să ofere răspunsuri.

În loc de „nu face asta”, o abordare mai eficientă poate fi:

„Tu de ce crezi că vrei să faci asta?”

„Ce te-a făcut să iei această decizie?”

„Ce alte variante ai?”

Astfel, adolescentul este încurajat să gândească și să argumenteze, nu doar să respecte o regulă.

În final, poate cea mai importantă întrebare pe care și-o poate pune orice adolescent este una extrem de simplă:

„Fac asta pentru că este alegerea mea sau pentru că o fac și ceilalți?”

Autor: Adrian Cubițchi, trainer Success Academy

Sursa imagine: https://successacademy.ro/cum-dezvoltam-gandirea-critica-la-adolescenti/