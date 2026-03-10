Mama lui a crezut inițial că problema ține de lipsa de motivație sau de faptul că nu l-a urmărit suficient. Apoi s-a gândit că poate platforma nu era potrivită pentru vârsta lui. Sau poate cursul este plictisitor.

Probabil nu era nimic din toate astea. Experiența lui Rareș nu este una izolată.

Problema nu e copilul

Platformele de cursuri online funcționează, aproape toate, după același principiu: plătești, ai acces la tot, începi când vrei, avansezi cum vrei, fără un ritm impus.

Pentru adulți, acest sistem poate funcționa. Pentru copii, lucrurile sunt diferite.

Sună bine pe hârtie. În realitate, un copil de 9 ani care vede 30 de lecții disponibile simultan nu știe de unde să înceapă. Sau începe cu entuziasm, avansează rapid prin primele trei lecții într-o singură după-amiază, apoi sare la ultima lecție care i se pare prea complicată și o lasă pentru mâine. Mâine devine săptămâna viitoare.

Libertatea totală, fără ritm,  nu funcționează pentru toți copiii.

De ce mulți copii abandonează cursurile online? Ce au descoperit doi profesori după 4 ani de predare la clasă

Ce au observat trainerii în clasă

Skill Dev Center este o școală de programare pentru copii din Arad care predă față în față de patru ani. Peste 300 de copii au trecut prin cursurile lor fizice.

Într-o sală de clasă, lucrurile se văd altfel. Trainerii de acolo au observat că, cei care rețineau cel mai bine materia, nu erau neapărat cei mai rapizi. Erau cei care aveau timp să exerseze între lecții. Care veneau săptămâna următoare și spuneau: „Am mai făcut acasă, am încercat să schimb culoarea personajului și am reușit.”

Ritmul săptămânal al cursurilor fizice nu era o limitare logistică. Era, fără să fie planificat explicit, o structură pedagogică funcțională. Copilul absorbea, exersa, consolida. Apoi venea pentru pasul următor.

Cristina, mama lui Robert de 11 ani, care frecventează cursurile din Arad de trei ani, descrie asta simplu: „Copiii vă adoră. Aveți atâta răbdare de a le explica. Robert e fericit să pună în practică la școală ceea ce îl învățați voi. A fost și este una dintre cele mai bune investiții în copilul meu.”

Întrebarea care a dus la o platformă online

Dacă ritmul acela funcționa în clasă, de ce nu l-ai reproduce și online?

Skill Dev Center a lansat recent o platformă de cursuri online. Nu e o platformă de tip „acces la tot”, ci una construită în jurul unui singur principiu: o lecție nouă se deblochează la 7 zile după ce ai completat-o pe precedenta.

Nu mai repede, indiferent cât de motivat e copilul în acea zi.

Logica din spate nu e complicată. Copilul are la dispoziție o săptămână să exerseze ce a învățat, să întrebe, să greșească, să reconstruiască. Când vine lecția următoare, e pregătit pentru ea – nu doar a văzut-o, a și înțeles-o.

Monica, mama lui Denis de 14 ani, participant la cursurile din Arad de trei ani: „Recomand pentru copiii pasionați de tehnologie. Atmosferă caldă, creativă, cu accent pe proiecte practice. Copilul participă cu plăcere de 3 ani, iar aptitudinile dobândite îi folosesc și la școală.”

Metoda care a funcționat față în față e acum disponibilă online, pentru familii din toată România, pe platforma Skill Dev Center (https://skilldevcenter.ro/platforma-online/.

De ce mulți copii abandonează cursurile online? Ce au descoperit doi profesori după 4 ani de predare la clasă

Ce înseamnă concret pentru un părinte

Cel mai frecvent disconfort al părinților cu cursurile online nu e neapărat prețul, e că nu știu ce face copilul. „Se uită la ecran” nu e un răspuns.

Cu un curs structurat pe lecții săptămânale, imaginea e mult mai clară. Lecția 5 din 22 e completă. Atât.

Marcel, tatăl lui David de 10 ani: „Profesioniști se ocupă de copii, pe înțelesul lor. Le dezvoltă nu doar abilitățile ce țin de calculator, ci și imaginația și dorința de a folosi calculatorul într-un mod sănătos și benefic pentru viitorul lor.”

Un alt avantaj pe care îl menționează mai mulți părinți: dacă o săptămână e aglomerată – concediu, examene, boală – lecția nu dispare. Rămâne acolo, neschimbată. Cursul nu se „strică” din cauza unei pauze.

Scratch, MIT și de ce contează

Primul curs disponibil pe platformă este Scratch, un limbaj de programare vizual creat de MIT (Massachusetts Institute of Technology) special pentru copii. Disponibil și în limba română.

E instrumentul prin care milioane de copii din toată lumea au înțeles pentru prima dată ce înseamnă să dai instrucțiuni unui computer. Prin Scratch, copiii construiesc jocuri interactive, animații, aplicații simple.

Cursul de pe platformă are 11 secțiuni tematice, 22 de lecții video în română, 18 quiz-uri și proiecte practice la fiecare lecție. La final, copilul primește un certificat de absolvire.

Ritmul: o lecție pe săptămână, circa 15 săptămâni. Pentru copiii de 8-10 ani.

Există și un trial de 7 zile, gratuit, fără a fi nevoie de un card bancar. Înregistrarea durează 30 de secunde, cu email sau cont Google. Funcționează pe orice dispozitiv – desktop, laptop, tabletă.

Nu e pentru toată lumea

Sistemul de o lecție pe săptămână nu e potrivit pentru orice familie. Dacă un copil vrea să avanseze rapid și să finalizeze cursul în două săptămâni, această platformă nu e varianta lui.

E construită pentru familiile care preferă o înțelegere reală în locul bifatului rapid, pentru copiii care au nevoie de timp să exerseze, nu doar să vizioneze.

Timea, mama lui Oliver de 11 ani, cursant la Arad: „Apreciez modul în care programul face ca programarea să fie captivantă pentru copii și le stimulează creativitatea. Copilul meu apreciază proiectele practice care îl ajută să înțeleagă rapid bazele programării.”

Patru ani de cursuri fizice în Arad. Acum, online, pentru copiii din toată România. Aceeași metodă, același ritm. Detalii la skilldevcenter.ro/platforma-online/.

Sursa foto: https://skilldevcenter.ro/

