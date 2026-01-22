Sănătatea orală este o oglindă a stării generale de bine, însă, de multe ori, rutina zilnică de îngrijire a dinților devine un automatism pe care îl executăm în grabă. Probabil te speli pe dinți de două ori pe zi, dimineața și seara, și consideri că acest lucru este suficient pentru a te proteja de carii sau parodontită.

Realitatea medicală este însă puțin diferită. Periajul clasic, oricât de corect ar fi executat, curăță doar suprafețele vizibile ale dinților, lăsând neatinse spațiile interdentare și zona de sub linia gingivală. Acolo se acumulează resturile alimentare și placa bacteriană, inamicii tăcuți care duc la sângerări gingivale, respirație neplăcută și, în timp, la pierderea dinților.

Pentru a-ți păstra zâmbetul sănătos pe termen lung, este necesar să înțelegi că igiena orală completă presupune mai mult decât periuță și pastă.

Placa bacteriană și riscurile ignorării spațiilor interdentare

Cavitatea bucală găzduiește un ecosistem complex de bacterii. Când acestea intră în contact cu resturile de mâncare, formează o peliculă lipicioasă numită placă bacteriană. Dacă nu este îndepărtată complet la fiecare 24 de ore, placa se calcifiază și se transformă în tartru, un depozit dur pe care nu îl mai poți elimina decât la cabinetul medical.

Problema majoră apare în spațiile dintre dinți, unde perii periuței obișnuite nu pot pătrunde. Acolo, bacteriile se înmulțesc și produc toxine care irită gingia, provocând inflamație (gingivită). Primul semn de alarmă pe care îl poți observa este sângerarea în timpul periajului. Dacă ignori acest simptom, inflamația poate avansa spre structura osoasă care susține dintele.

De aceea, curățarea interdentară, cu ajutorul periuțelor interdentare, nu este un pas opțional, ci unul obligatoriu în prevenția afecțiunilor parodontale.

Cum cureți eficient zonele greu accesibile și lucrările dentare

Metodele clasice de curățare interdentară, precum ața dentară, pot fi dificil de utilizat corect, mai ales dacă ai spații foarte înguste, dacă porți aparat ortodontic sau dacă ai lucrări protetice (coroane, punți, implanturi – în cazul acestora, ața dentară este total interzisă). O utilizare incorectă a aței poate chiar să rănească gingia. 

Tehnologia modernă oferă însă soluții care simplifică acest proces și îi cresc eficiența. Pentru a elimina placa bacteriană din profunzime și a curăța pungile parodontale fără a traumatiza țesutul, cea mai eficientă metodă este utilizarea unui jet de apă sub presiune.

Integrarea în rutina ta a unui duș bucal Waterpik îți oferă avantajul unei curățări superioare aței dentare tradiționale. Acest dispozitiv folosește pulsații de apă pentru a disloca resturile alimentare și bacteriile din locurile unde periuța nu ajunge niciodată. Pe lângă curățare, jetul de apă stimulează circulația sângelui la nivelul gingiilor, contribuind la menținerea sănătății acestora și la reducerea inflamației. Este ideal mai ales dacă ai implanturi sau aparat dentar, unde igiena trebuie să fie impecabilă.

Tehnica de periaj și importanța regularității

După ce ai curățat spațiile interdentare, periajul propriu-zis devine mult mai eficient. Totuși, mulți oameni fac greșeala de a peria orizontal, cu presiune mare, ceea ce poate duce la retracția gingivală și la deteriorarea smalțului.

Tehnica eficientă și corectă nu înseamnă periaj agresiv, ci presupune mișcări blânde, circulare sau de „măturare” (de la gingie spre vârful dintelui). Periuța trebuie ținută într-un unghi de 45 de grade față de gingie. Nu te grăbi! Un periaj corect ar trebui să dureze cel puțin două minute. De asemenea, nu uita să cureți și limba, cu ajutorul dispozitivelor special concepute pentru asta, deoarece și acolo se acumulează bacterii care contribuie la halitoză (mirosul neplăcut al gurii).

Schimbarea periuței de dinți (sau a capătului, în cazul celor electrice) la fiecare trei luni, sau imediat după ce ai fost răcit, este o regulă simplă de igienă pe care nu trebuie să o neglijezi.

Controlul periodic la medicul stomatolog

Chiar și cu o igienă riguroasă acasă, vizita la medicul stomatolog rămâne pilonul central al sănătății orale. Există zone din cavitatea bucală pe care nu le poți vedea sau curăța perfect singur.

Specialiștii recomandă un control de rutină și o igienizare profesională (detartraj și periaj profesional) o dată la șase luni. Medicul stomatolog poate identifica toate cariile în stadii incipiente, când sunt ușor de tratat și nu dor, și poate evalua starea gingiilor tale.

Nu aștepta să apară durerea pentru a merge la cabinet. Prevenția este întotdeauna mai simplă, mai puțin costisitoare și mai puțin invazivă decât tratarea afecțiunilor avansate. Adoptând o rutină completă acasă și păstrând legătura cu medicul tău, îți vei proteja zâmbetul pentru toată viața.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Un tânăr a luat cardul străbunicului și a comandat de 190 de ori mâncare în valoare de 14.000 de lei. Acum riscă închisoarea
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Șocant ce tocmai s-a mai aflat în cazul lui Mario Berinde, adolescentul de 15 ani din Timiș, ucis de cei doi colegi. A apărut o a treia persoană implicată, iar mărturia de acum dă întraga anchetă peste cap: "Numai probleme au făcut". Prima reacție a familiei
Viva.ro
Șocant ce tocmai s-a mai aflat în cazul lui Mario Berinde, adolescentul de 15 ani din Timiș, ucis de cei doi colegi. A apărut o a treia persoană implicată, iar mărturia de acum dă întraga anchetă peste cap: "Numai probleme au făcut". Prima reacție a familiei
Anunțul momentului pe scena politică! Vor fi din nou părinți!! „Suntem deosebit de recunoscători” Wow, ce surpriză!! Toată lumea e cu ochii pe ei acum!
Unica.ro
Anunțul momentului pe scena politică! Vor fi din nou părinți!! „Suntem deosebit de recunoscători” Wow, ce surpriză!! Toată lumea e cu ochii pe ei acum!
Alina Eremia, în lacrimi pe rețelele de socializare. Ce a emoționat-o atât de tare pe artistă: „Tocmai am văzut…”
Elle.ro
Alina Eremia, în lacrimi pe rețelele de socializare. Ce a emoționat-o atât de tare pe artistă: „Tocmai am văzut…”
gsp
Scandal la fileu! Sorana s-a luat de Naomi Osaka, japoneza a răspuns acid: „Frate!”
GSP.RO
Scandal la fileu! Sorana s-a luat de Naomi Osaka, japoneza a răspuns acid: „Frate!”
Scene ireale la Australian Open. Jucătoarea l-a alungat pe antrenor din arenă: „Cum poți să-mi spui să fac asta?!”
GSP.RO
Scene ireale la Australian Open. Jucătoarea l-a alungat pe antrenor din arenă: „Cum poți să-mi spui să fac asta?!”
Parteneri
Imaginea momentului! O recunoști? Femeia care a zguduit showbizul anilor ‘90, odinioară adorată și invidiată, azi e judecată fără milă. E eroina unei mai controversate povești de iubire
Libertateapentrufemei.ro
Imaginea momentului! O recunoști? Femeia care a zguduit showbizul anilor ‘90, odinioară adorată și invidiată, azi e judecată fără milă. E eroina unei mai controversate povești de iubire
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
Avantaje.ro
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
O mai recunoști? Luana, fosta soție a lui Cabral, arată incredibil la 58 de ani. Cum se menține și ce spune despre slăbit
Tvmania.ro
O mai recunoști? Luana, fosta soție a lui Cabral, arată incredibil la 58 de ani. Cum se menține și ce spune despre slăbit

Alte știri

Parteneriat strategic: Ringier și Mediaposte Hit Mail își unesc forțele. Logistică la nivelul următor
Știri România 15:30
Parteneriat strategic: Ringier și Mediaposte Hit Mail își unesc forțele. Logistică la nivelul următor
Închisoare cu suspendare pentru o escrocherie în stil mare. O fostă directoare BCR rămâne cu aproape un milion de euro după o înșelăciune de proporții
Știri România 15:00
Închisoare cu suspendare pentru o escrocherie în stil mare. O fostă directoare BCR rămâne cu aproape un milion de euro după o înșelăciune de proporții
Parteneri
Visul de un miliard de dolari al lui Ceaușescu. Povestea construirii combinatului siderurgic de la Călărași
Adevarul.ro
Visul de un miliard de dolari al lui Ceaușescu. Povestea construirii combinatului siderurgic de la Călărași
FCSB, surprize mari: cu Ngezana, fără Tănase! Cum arată primul 11 contra lui Dinamo Zagreb. Exclusiv
Fanatik.ro
FCSB, surprize mari: cu Ngezana, fără Tănase! Cum arată primul 11 contra lui Dinamo Zagreb. Exclusiv
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după prima etapă din 2026 în Superliga
Cu ce rămânem după prima etapă din 2026 în Superliga
„Aici e Slobozia!” Cum s-a trăit primul meci din istoria Unirii în Superliga pe noul stadion
„Aici e Slobozia!” Cum s-a trăit primul meci din istoria Unirii în Superliga pe noul stadion
Parteneri
Surpriză în showbiz! Celebra cântăreață a devenit mamă pentru a treia oară și a dezvăluit primele imagini cu bebelușul: „Această fetiță prețioasă” Foto
Elle.ro
Surpriză în showbiz! Celebra cântăreață a devenit mamă pentru a treia oară și a dezvăluit primele imagini cu bebelușul: „Această fetiță prețioasă” Foto
„Este absolut inimaginabil!”. Gabriela Firea iese la atac! L-a făcut praf pe un un bărbat „cu funcție” din România și a atras atenția asupra gestului său scandalos
Unica.ro
„Este absolut inimaginabil!”. Gabriela Firea iese la atac! L-a făcut praf pe un un bărbat „cu funcție” din România și a atras atenția asupra gestului său scandalos
Sorin Grindeanu a răbufnit la adresa lui Tudor Chirilă: „Care e expertiza unor domni de la Vocea României în ceea ce privește legile justiției?”, iar ce a mai putut spune a devenit subiectul zilei: "Nu mă interesează..."
Viva.ro
Sorin Grindeanu a răbufnit la adresa lui Tudor Chirilă: „Care e expertiza unor domni de la Vocea României în ceea ce privește legile justiției?”, iar ce a mai putut spune a devenit subiectul zilei: "Nu mă interesează..."

Monden

Povestea de dragoste refuzată la „Desafio: Aventura”: „Pe figuri! Fără Lamborghini nu vine”. Ce s-a întâmplat între Bettyshor și Nicolae Lupșor
Stiri Mondene 15:39
Povestea de dragoste refuzată la „Desafio: Aventura”: „Pe figuri! Fără Lamborghini nu vine”. Ce s-a întâmplat între Bettyshor și Nicolae Lupșor
Când începe noul sezon „Jocul cuvintelor”, prezentat de Dan Negru. „Este cea mai bună gimnastică pentru creier”
Stiri Mondene 15:22
Când începe noul sezon „Jocul cuvintelor”, prezentat de Dan Negru. „Este cea mai bună gimnastică pentru creier”
Parteneri
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat la bloc: „Tiago e foarte fericit”. De ce au lăsat casa din Corbeanca și primele imagini din apartament
TVMania.ro
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat la bloc: „Tiago e foarte fericit”. De ce au lăsat casa din Corbeanca și primele imagini din apartament
Comuna în care nu s-au mărit taxele nu mai are bani de salarii sau modernizări
ObservatorNews.ro
Comuna în care nu s-au mărit taxele nu mai are bani de salarii sau modernizări
Ce finețe, ce femeie tânără și frumoasă! Cine este și cum arată discreta soție a lui Miodrag Belodedici, femeia care nu face un secret din faptul că îl adoră!
Libertateapentrufemei.ro
Ce finețe, ce femeie tânără și frumoasă! Cine este și cum arată discreta soție a lui Miodrag Belodedici, femeia care nu face un secret din faptul că îl adoră!
Parteneri
Lindsey Vonn a intrat în trendul „2016” și a „rupt” internetul cu imaginile postate: „Ședința noastră cu body paint”
GSP.ro
Lindsey Vonn a intrat în trendul „2016” și a „rupt” internetul cu imaginile postate: „Ședința noastră cu body paint”
Naomi Osaka după conflictul cu Sorana Cîrstea: „Nu reacționez bine când mi se arată lipsă de respect”
GSP.ro
Naomi Osaka după conflictul cu Sorana Cîrstea: „Nu reacționez bine când mi se arată lipsă de respect”
Parteneri
Noul lux se numește deconectare: destinațiile turistice unde Wi-Fi-ul nu ajunge
Mediafax.ro
Noul lux se numește deconectare: destinațiile turistice unde Wi-Fi-ul nu ajunge
VIDEO El este tânărul care se zbate între viață și moarte după ce mașina i-a fost spulberată de tren, în Chiajna. Ghițan are doar 30 de ani și este tatăl a doi copii
StirileKanalD.ro
VIDEO El este tânărul care se zbate între viață și moarte după ce mașina i-a fost spulberată de tren, în Chiajna. Ghițan are doar 30 de ani și este tatăl a doi copii
Primele declarații ale mamei lui Alin, băiatul de 15 ani ucis în Timiș! Femeia îi anunțase dispariția cu doar două zile înainte de a fi găsit mort
Wowbiz.ro
Primele declarații ale mamei lui Alin, băiatul de 15 ani ucis în Timiș! Femeia îi anunțase dispariția cu doar două zile înainte de a fi găsit mort
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Cătălin Crișan a ajuns de nerecunoscut, la doi ani după problemele de sănătate! Imaginile care i-au șocat pe fanii artistului: „Eu nu cred că e…”
Wowbiz.ro
Cătălin Crișan a ajuns de nerecunoscut, la doi ani după problemele de sănătate! Imaginile care i-au șocat pe fanii artistului: „Eu nu cred că e…”
Reacția neașteptată a mamei lui Mario, tânărul care s-a stins în Timis sub privirile prietenilor săi. Ce a făcut unul dintre adolescenți chiar la o zi după ce s-a întâmplat tragedia👇
Redactia.ro
Reacția neașteptată a mamei lui Mario, tânărul care s-a stins în Timis sub privirile prietenilor săi. Ce a făcut unul dintre adolescenți chiar la o zi după ce s-a întâmplat tragedia👇
Angajații pot beneficia de 10 zile libere pe an, fără reducerea concediului de odihnă. În ce condiții se acordă și ce obligații au angajatorii
KanalD.ro
Angajații pot beneficia de 10 zile libere pe an, fără reducerea concediului de odihnă. În ce condiții se acordă și ce obligații au angajatorii

Politic

Acordul UE-Mercosur ajunge la Curtea de Justiţie a UE și este suspendat până la decizia CJUE, a stabilit Parlamentul European. Ce poate face însă Ursula von der Leyen și cum s-a votat
Politică 21 ian.
Acordul UE-Mercosur ajunge la Curtea de Justiţie a UE și este suspendat până la decizia CJUE, a stabilit Parlamentul European. Ce poate face însă Ursula von der Leyen și cum s-a votat
Cu cine ar vota românii la parlamentare, conform unui sondaj INSCOP. AUR câștigă și mai mult teren
Politică 21 ian.
Cu cine ar vota românii la parlamentare, conform unui sondaj INSCOP. AUR câștigă și mai mult teren
Parteneri
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
ZiaruldeIasi.ro
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
Olimpiu Moruțan, așteptat de un stelist la sosirea în București pentru a semna cu Rapid! Primele declarații ale fotbalistului. Update exclusiv
Fanatik.ro
Olimpiu Moruțan, așteptat de un stelist la sosirea în București pentru a semna cu Rapid! Primele declarații ale fotbalistului. Update exclusiv
Te îmbolnăvești mai ușor atunci când ești stresat? Ce spune știința
Spotmedia.ro
Te îmbolnăvești mai ușor atunci când ești stresat? Ce spune știința