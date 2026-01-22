La începutul acestui an, Raluka și Guy Kouris au sărbătorit patru ani împreună, iar în urmă cu doar câteva luni, fanii afirmau că cei doi îndrăgostiți s-ar fi căsătorit pe ascuns.

Libertatea a stat de vorbă cu Raluka despre relația ei, pe care o ține departe de ochii publicului curios. Iar artista ne-a dezvăluit de ce a luat această decizie: iubitul ei nu este atras de lumea showbizului!

„Vorbesc despre relația mea atunci când sunt întrebată, nu e un secret. Doar că e ceva privat! Noi suntem împreună nonstop, dar la evenimente nu mergem împreună, pentru că nu am amestecat niciodată cariera cu viața personală. El e un om discret și nu face parte din lumea asta, iar eu respect asta! Și, sincer, respectul dintre noi e atât de mare, încât nu-l pot lua cu forța când nu vrea să vină”, a spus Raluka în exclusivitate pentru Libertatea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 23

Și, chiar dacă vorbește rar despre relația pe care o are cu Guy Kouris, frumoasa artistă a dezvăluit că nu simte presiunea de a se căsători și că este bine ca toate lucrurile să vină natural, la timpul lor.

„Nu simt presiunea de a bifa niște etape doar pentru că «așa se face». Toate lucrurile vin la timpul lor și cred că atunci când va fi momentul potrivit, se vor întâmpla. Important e să trăim prezentul și să ne bucurăm de el”, a adăugat Raluka pentru Libertatea.

Întrebată cum este ea în spatele camerelor de filmat, cântăreața a afirmat că este un om simplu și o persoană liniștită.

„Sunt un om simplu, care se bucură de lucrurile normale: de familie, de prieteni, de natură. Îmi place să râd mult, să am parte de conversații autentice și să trăiesc cât mai echilibrat. Dincolo de scenă și de camere, sunt o persoană liniștită, care caută mereu să fie aproape de esențial”, a încheiat Raluka.